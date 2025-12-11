Emiliana Artagaveytia, uruguaya en España: “Para los españoles las persianas lo son todo“

Persiana. (Galisu SL)

Emiliana Artagaveytia, influencer peruana que reside en España, ha generado conversación en Tiktok gracias a un vídeo en el que describe con humor una costumbre local que la desconcierta; la necesidad de bajar las persianas de casa ante cualquier circunstancia.

Su comunidad, que supera los 181.000 seguidores, ha convertido el vídeo en uno de los más comentados de la semana. Ha impulsado la identificación de miles de usuarios, tanto españoles como extranjeros. La creadora relata diferentes situaciones en las que amigos, vecinos o conocidos bajan la persiana sin importar la hora o la época del año.

Emilia sostiene que, a pesar de llevar años viviendo en España, todavía hay hábitos culturales que es incapaz de comprender. Y según refleja la viralidad del vídeo, no es la única que se pregunta las mismas cosas.

Las persianas como herramienta social

En su relato, la uruguaya cuenta que en España la persiana funciona como una especie de protector ante cualquier amenaza exterior. “Llega Javier y lo primero que hace no es subir la persiana, sino bajarla”, comenta entre risas, sorprendida por esa necesidad de crear oscuridad en pleno día. “No entiendo por qué querés entrar en modo hibernación“, apunta entre risas.

La razón principal, según explica, es evitar el calor (cuando es verano claro). Pero a ella lo que le parece sorprendente es que se mantenga igualmente cuando es invierno. Remata con otra situación que la deja perpleja: “Javier, ¿cómo va a entrar el frío si tenés cerrado el vidrio?”.

Ventana con persiana (Freepik)

De acuerdo con su experiencia, las persianas también para servir para comunicar tus estados de ánimo. “Dependiendo de la altura a la que dejes la persiana, el vecino puede saber si estás, si no, si estás triste, si estás con un macho”, comenta la influencer.

Su origen

Aunque hoy forman parte del paisaje urbano español, las persianas tienen un origen más antiguo del que nos pensamos. Es una palabra que viene del francés persienne, término que significa “de Persia“. Las persianas en España se dan gracias a la influencia árabe. Los historiadores explican que en la época de Al-Ándalus las casas se concebían de manera que la vida se enfocaba al interior.

En todo esto también influyen las creencias y las tradiciones. En la cultura mediterránea domina el catolicismo, que lleva a las personas a cuidar más su privacidad, sin hacer ostentación de lo que tienen o dejan de tener. Sin embargo, en el centro y en el norte de Europa impera la mentalidad de no ocultar nada y en Latinoamérica no son muy usadas porque hace mucho calor. Esta última, es una región donde disfrutan del sol, de tener abiertas sus casas y todas las ventanas.

Una uruguaya en España

Con un tono que define sus redes y una gran capacidad de analizar lo cotidiano, Emiliana ha logrado que miles de usuarios reflexionen, se diviertan y comenten un elemento que usualmente pasa desadvertido. “Cada día que paso en España aprendo algo nuevo”, señala al final del vídeo la creadora de contenido.