España

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 2 octubre

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Con Súper Once puedes ganar
Con Súper Once puedes ganar desde los tres aciertos. (Infobae)

Conoce enseguida los resultados ganadoresdel sorteo 5 de las 21:15 horas de Super Once de este jueves 2 de octubre celebrado por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías españolas que entrega millones de euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora del Super Once

Fecha: 2 octubre.

Tipo: Sorteo 5 de las 21:15 horas.

Combinación ganadora: 05 10 12 14 16 20 21 23 28 30 43 55 56 58 59 61 66 68 77 85.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

Los pasos para jugar Super
Los pasos para jugar Super Once son muy sencillos (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

¿Cuánto puedes ganar jugando Super Once?

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-LoteríasNoticias

Últimas Noticias

De la pobreza al estrellato: el extraordinario ascenso de Adarsh ​​Kumar, el estudiante que desarrolló el proyecto que puede cambiar miles de vidas

Desde estudiar en una escuela sin profesores a un viaje de más de 1.000 kilómetros y tres startups fracasadas, el joven de 18 años gana el Premio Global Chegg.org 2025

De la pobreza al estrellato:

Las infantas Elena y Cristina, juntas en un acto oficial por primera vez en año y medio: el evento al que asistirán

Las hermanas de Felipe VI no compartían agenda desde mayo de 2024, cuando visitaron un colegio en San Sebastián de los Reyes (Madrid) que lleva sus nombres

Las infantas Elena y Cristina,

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la posibilidad ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Sorteo 4 de la Triplex

Efemérides del 3 de octubre, la historia de todo lo que pasó un día como hoy

Hazañas, tragedias, cumpleaños y fallecimientos son los eventos más importantes del viernes

Efemérides del 3 de octubre,

Santoral: la lista de santos a festejar este 3 de octubre

La lista los santos y mártires para que sepas a quiénes debes felicitar en un día como hoy

Santoral: la lista de santos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la Flotilla

Última hora de la Flotilla hacia Gaza: miles de personas se manifiestan en toda España en apoyo a la Global Sumud y contra el “genocidio israelí”

El juez Peinado señala a Pedro Sánchez como origen de los presuntos delitos de Begoña Gómez

Una familia gallega se queda varada en Islandia por la quiebra de su aerolínea y tiene que pagar 3.500 euros por vuelos alternativos: “Nos enteramos por la prensa”

María Cardona, abogada experta en Extranjería: “Puedes perder tu nacionalidad española sin darte cuenta”

La Justicia reduce en casi 7.000 euros la indemnización a un lesionado en un accidente de tráfico: la primera sentencia había concedido más de lo pedido por el demandante

ECONOMÍA

Sorteo 4 de la Triplex

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

La cláusula que los caseros deben incluir en el contrato: si no lo hacen, están obligados a devolverle la fianza al inquilino aunque se vaya antes de lo pactado

El ahorro de los españoles en planes de pensiones bate récords tras alcanzar 12.616 euros de media por partícipe

Gobierno y comunidades no llegan a un acuerdo sobre el nuevo Plan Estatal de Vivienda y aplazan la reunión a la semana que viene “para buscar el consenso”

Resultados ganadores del Super Once del 2 octubre

DEPORTES

El Getafe se rinde a

El Getafe se rinde a la Inteligencia Artificial: Bordalás lo usará para optimizar los entrenamientos y mejorar el rendimiento

Rudy Fernández hizo historia en el concurso de mates del All-Star, pero fue su peor momento como jugador: “Genera mucha presión”

Fernando Alonso se prepara para las altas temperaturas del Gran Premio de Singapur: esto es lo que usará para combatir el termómetro

Jürgen Klopp tiene claro que no volverá al fútbol: “Durante 25 años fui cuatro veces al cine y a dos bodas y una fue la mía”

Álex Corretja explica los secretos detrás del éxito de Carlos Alcaraz: “Demuestra una tranquilidad y una sangre fría”