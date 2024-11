El bar de tapas de Barcelona que es uno de los favoritos de José Andrés: “Sirve uno de los mejores sándwiches del mundo”

José Andrés habla de Tapa24 (Montaje Infobae)

A nivel mundial, es indudable que el chef José Andrés es uno de los referentes de la cocina española. Con dos estrellas Michelin, su presencia en los rankings más prestigiosos, tener su propio programa en Max y tener gran influencia en Estados Unidos, el cocinero es uno de los referentes e inspiración para muchos. Por eso, cuando José Andrés recomienda restaurantes o algunos platos concretos, todos le prestan atención.

Y es que, tras estudiar en la Escola Superior d´Hostaleria de Barcelona, “comencé a aprender la vida de trabajar en una cocina mientras me movía y probaba la comida de la ciudad”. Aunque no llegó a terminar sus estudios, aterrizó “en una de las mejores cocinas no solo de Cataluña, no solo de España, sino del mundo entero: el restaurante elBulli en la Costa Brava”, afirma el chef.

Pero, al igual que este prestigioso restaurante, que ahora queda en el recuerdo, José Andrés asegura que Cataluña, concretamente, Barcelona, emana una “magia culinaria”, por lo que se siente muy afortunado por “haber pasado mis primeros años allí”. De esta forma, después de haber cumplido un año publicando cada semana en su Chef’s List, ha compartido una lista muy detallada, sobre los mejores restaurantes donde poder tener una velada exquisita, donde un bar de tapas que destaca por sus sandwiches.

El mejor bar de tapas de Barcelona

La barra de Tapa24 en Barcelona (Instagram de @tapas24barcelona)

“La cultura y la cocina de toda la región catalana son el núcleo de quién soy y cómo como”, afirma el famoso chef. Por eso, José Andrés ha destacado un total de 13 bares y restaurantes “increíbles para visitar en la ciudad”, de los cuales muchos de ellos son de sus amigos, como “Albert Adrià y Albert Raurich”. Por lo que, sin duda, son unas propuestas de gran valor culinario.

Así, uno de “mis lugares favoritos para visitar” cuando vuelva a Barcelona será un bar localizado en pleno Paseo de Gracia, entre la Casa Batlló y Plaza Cataluña: Tapas24. “Este lugar casi subterráneo es uno de los restaurantes de tapas más famosos de Barcelona” y además, “está regentado por uno de mis amigos más cercanos, Carles Abellan”. El chef y empresario del Grupo Carles Abellan ha creado uno de los sitios más divertidos y vibrantes que siempre es “una fiesta”.

De esta manera, José Andrés considera que el establecimiento de su amigo trabajador “sirve uno de los mejores sándwiches del mundo”. Por lo que se puede acudir a él en cualquier momento, ya que “el bar está abierto todo el día”.

La oferta culinaria de Tapas 24

Carles Abellán en Tapa24 (Instagram de @tapas24barcelona)

Tapas24 ofrece “calidad de la materia prima, el buen gusto y el dominio de la cocina tradicional”, según afirman desde su web. Todo ello lo consiguen sin renunciar a “la creatividad y los pequeños detalles” desde que nació en 2006. Sin duda, la combinación de estas premisas ha hecho de este bar, uno de los más deseados de la ciudad.

La carta del emblemático establecimiento refleja a la perfección la gastronomía popular, “una de las mejores del mundo”. De esta manera, se incluyen “algunos de los platos más representativos de nuestro país”. Para disfrutar de la variedad de tapas que consagra la esencia de Tapas24, se puede disfrutar de “lo que más nos gusta de los bares” a los españoles: sus barras. Pues todas sus mesas tienen la altura ideal para poder disfrutar de un picoteo de pie o sentado.

Quién es José Andrés, el rey de la cocina española en Estados Unidos.

A pesar de que todos los platos destacan por su calidad, José Andrés considera que “la versión del bikini de Carles, es uno de los mejores bocados de la ciudad”. Y es que “el sándwich de jamón y queso a la parrilla, que unta con un increíble puré de trufa negra” es un placer para las 10.000 papilas gustativas. Asimismo, el chef también recomienda “las croquetas de pollo asado y jamón ibérico”. Además, aconseja esperar un poco “si hay mucha gente cuando llegues”, porque sin duda “vale la pena”.