El mejor destino gastronómico de Europa no es una ciudad de España, pero está muy cerca

Terrazas en las calles de Lisboa (PxHere)

La mejor ciudad europea para una escapada gastronómica no es Barcelona, a pesar de que en sus calles se encuentre el mejor restaurante del mundo. Tampoco es Copenhague, un destino de referencia para todo chef que aspire a lograr una estrella Michelin. No lo es Londres, una de las ciudades más internacionales del continente, ni París, Florencia o Viena, ciudades donde el lujo brilla por doquier. El mejor destino gastronómico urbano de toda Europa, al menos según los prestigiosos premios World Culinary Awards, no es otra que Lisboa.

Así lo han determinado estos premios internacionales, en una gala celebrada en la ciudad de Dubai que ha tenido como objetivo celebrar y recompensar la excelencia en la industria culinaria. World Culinary Awards nació en el año 2020 como evento hermano de World Travel Awards, una iniciativa que se celebra desde 1994 para reunir a lo más destacado del sector de los viajes y el turismo.

Estos premios abarcan la práctica totalidad del sector gastronómico, dividiendo sus galardones en categorías tan diversas como restaurantes, chefs, hoteles o incluso ciudades, como es el caso que nos atañe. Para elegir a los ganadores de cada una de estas secciones, se lleva a cabo una votación pública en la que la comunidad culinaria, los expertos del sector y cualquier consumidor que quiera aportar su opinión son bienvenidos a votar.

(Shutterstock)

Lisboa, Barcelona, Copenhague, Florencia, Londres, París y Viena eran las seis ciudades clasificadas para la final de este exclusivo premio, que ha tenido finalmente a la capital de nuestro país vecino como gran triunfadora. Lisboa no es el único representante luso de esta larga lista de premios. Oporto, la otra gran ciudad portuguesa, consiguió el primer premio en la categoría de Mejor Ciudad Destino Culinario Emergente.

La capital gastronómica europea que se nutre del Atlántico

Como capital de Portugal, la gastronomía de Lisboa es un fiel reflejo de la rica tradición culinaria del país y sus regiones, donde los sabores del mar y la tierra se combinan en platos emblemáticos. Uno de los más destacados ingredientes de su recetario es el bacalhau, un pescado que ha sido parte esencial de la dieta portuguesa desde el siglo XIV, cuando comenzó a ser pescado en Dinamarca. Este ingrediente se presenta en diversas formas, siendo el bacalao a brás una de las preparaciones más populares, que mezcla bacalao desmenuzado con patatas y huevos.

La capital portuguesa ofrece una experiencia culinaria completa, donde se pueden degustar platos como el caldo verde, una sopa tradicional a base de col rizada y chorizo, y el arroz de marisco, que lleva a la mesa los sabores del Atlántico. Además, los guisos como la caldeirada y la cataplana son ejemplos de la habilidad portuguesa para combinar pescados y mariscos en preparaciones sabrosas y nutritivas.

Meia desfeita de bacalhau, un plato típico de Lisboa (Visit Lisboa)

Durante el verano, las sardinas a la plancha se convierten en un símbolo de la temporada. Este plato, que se disfruta mejor sobre una rebanada de pan o acompañado de pimientos asados y patatas cocidas, llena las calles de Lisboa con su aroma característico, especialmente durante las Festas dos Santos Populares. En estas festividades, los barrios tradicionales organizan barbacoas al aire libre, creando un ambiente festivo donde la música y la comida se entrelazan.

Otro plato tradicional de Lisboa es la meia desfeita de bacalhau, que combina copos de bacalao con garbanzos cocidos, cebolla, perejil y ajo, aderezados con pimentón y una mezcla de aceite de oliva y vinagre. Este plato, aunque de origen incierto, es una muestra de la creatividad culinaria lisboeta y ha sido elogiado por figuras literarias portuguesas. Para los amantes del marisco, las marisqueiras de Lisboa ofrecen una amplia variedad de opciones, desde gambas y langosta hasta mejillones y almejas, todos capturados en las costas portuguesas.

No se puede hablar de la gastronomía lisboeta sin mencionar su postre por excelencia: los pasteles de nata, un dulce icónico que ha conquistado paladares en todo el mundo. Estos pequeños pasteles de hojaldre rellenos de crema son un deleite que nadie pasa por alto cuando va a la ciudad, generándose eternas colas en la pastelería Casa Pastéis de Belém. En invierno, para combatir las bajas temperaturas, Lisboa nos ofrece su particular chupito de ginjinha, un licor de cereza típico de la ciudad que se puede encontrar en numerosos bares y puestos entre la Baixa y el Barrio Alto por poco más de 1 euro.

Lisboa destaca también por ser una de las regiones vinícolas menos explotadas en Portugal, a la vez que una de las más fáciles de acceder y una de las zonas más fascinantes y variadas del país. Con un territorio bastante reducido, su situación al lado del mar y su terruño atravesado por el río Tajo hacen de este un entorno único, con gran riqueza de contrastes y con 9 Denominaciones de Origen Controladas (D.O.C), siendo la región con mayor número de estas.