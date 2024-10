El Black Friday o la Navidad: las grandes fechas que podrían verse afectadas por la nueva huelgas de transportes

Camiones esperan. (REUTERS/Claudia Morales)

En una movilización histórica, los transportistas del país planean una huelga indefinida para exigir mejoras en el acceso de jubilación que afecta a su sector. Los trabajadores argumentan que la actual edad de jubilación es insostenible, dada la naturaleza exigente de su labor y los riesgos a los que se enfrentan diariamente.

Este paro planificado de la actividad, que se prevé que paralice gran parte del transporte de mercancías en el país, busca llamar la atención de las autoridades para que se ponga en marcha un diálogo efectivo. Los líderes del sector han enfatizado que la movilización es una medida necesaria para garantizar el bienestar de los trabajadores y asegurar un futuro más justo para todos en la industria. Así, fechas marcadas en el calendario se pueden ver perjudicada ante esta decisión forzada: Black Friday y las festividades de Navidad.

Fechas claves: Black Friday, el gran perjudicado

Según lo que se tiene en mente por parte de sindicatos y trabajadores, se espera que en estos dos meses restantes hasta diciembre se pare la actividad en días específicos. La primera idea es frenar toda actividad durante seis jornadas de 24 horas completas antes del último mes del año.

En primer lugar, en el mes de octubre, la intención es parar el día 28. En un principio, este parón no debe suponer un gran problema, puesto que no se acerca a fechas claves en la actividad de los ciudadanos. No obstante, una falta de flujo de bienes por carencia de transporte puede suponer que alguna incidencia se registre en pedidos o algunos productos altamente demandados.

Black Friday. (EFE/Sebastiao Moreira)

Sin embargo, en noviembre y en diciembre ya la cosa es diferente: hay fechas que sí importan y tiene una gran importancia en la sociedad. En este sentido nos referimos a Black Friday, es decir, 28 de noviembre. Al hilo de estos dos meses, las huelgas convocadas afectan de lleno a este día de grandes rebajas en todos los precios, que tantas compras generan.

Así, 11, 28 y 29 de noviembre serán los días marcados por los sindicatos como las jornadas a hacer parones que afecten a millones de personas. Por tanto, podría haber una gran oleada de perjudicados en esos dos días finales de noviembre, ya que los suministros de productos se podrían ver muy afectados con un malestar añadido de los clientes que no pueden hacerse con sus compras.

Las Navidades, corre serio peligro

Uno de los momentos donde más consumismo se produce es en las fechas festivas de fin de año, donde se intercambian muchos regalos por parte de amigos, relaciones o familiares. A consecuencia de ello, una buena suplementación de proveedores y de transportistas es necesario, aunque la situación puede ser todo lo contrario.

Navidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque en principio la huelga está prevista para principios de diciembre, la amenaza se ha extendido hasta el día 23, justo antes el inicio de las fiestas navideñas. En ese caso, la idea es lanzar un cese indefinido que puede afectar no solo al comienzo, sino que a toda la Navidad. A pesar de las conversaciones, esa posibilidad permanece en el aire. De llevarse a cabo, podría suponer un colapso y un conflicto social de una magnitud que podría suponer grandes altercados en supermercados, tiendas y locales.