Maggie Smith, la actriz de ‘Harry Potter’ que logró revolucionar el mundo de la moda posando para Loewe a los 88 años

Maggie Smith en la imagen de Loewe (Juergen Teller/Loewe)

Margaret Natalie Smith, conocida mundialmente como Maggie Smith, falleció el pasado viernes a los 89 años. La actriz británica, nacida el 28 de diciembre de 1934 en Ilford, Inglaterra, deja un legado impresionante en el mundo del cine, teatro y televisión, habiendo sido galardonada con dos premios Óscar, tres Globos de Oro, cinco Baftas, cuatro Emmys y un Tony.

Smith comenzó su carrera en la interpretación a una edad temprana, debutando en 1952 con la obra Noche de reyes. Su trabajo en el Royal National Theatre durante los años 60 la catapultó a la fama, especialmente por su interpretación de Desdémona en Otelo, papel que le valió su primera nominación al Óscar cuando fue llevado al cine.

Sin embargo, los papeles que mayor fama le otorgaron fueron como la profesora Minerva McGonagall en la saga de Harry Potter y como Violet Crawley en la serie Downton Abbey. Estos roles la convirtieron en una figura reconocida por nuevas generaciones y consolidaron su estatus como una estrella mundial.

Su portada en Loewe

Pero, además de su carrera en la actuación, Smith también revolucionó el mundo de la moda. Hace unos meses, a los 88 años, posaba para la campaña otoño-invierno 2023 de la firma española Loewe, desafiando los cánones tradicionales de belleza. Sin una gota de maquillaje y mostrando sus arrugas de manera realista, era capturada por el fotógrafo alemán Juergen Teller y se consideró como una de las apuestas más arriesgadas de la marca.

Por ello, el director creativo de Loewe, Jonathan Anderson, no pudo evitar expresar su tristeza por la pérdida de Smith en sus redes sociales, destacando su influencia como una de las últimas musas de la firma. La campaña de Loewe con Maggie Smith buscaba conectar con sus clientes más fieles y duraderos, y su participación fue vista como un acto revolucionario en la industria de la moda.

Maggie Smith, mi influencer favorita pic.twitter.com/kHOciTr8ty — Martín Bianchi Tasso (@martinbianchi) October 24, 2023

Y es que, hace a penas cinco años, era muy difícil encontrar a personas mayores haciendo editoriales para revistas y, mucho menos, saliendo en portadas. Sin embargo, las tendencias han cambiado y ahora estos perfiles han encontrado un hueco en la industria para dar visibilidad y proyección a este sector de la sociedad. Algunas de las supermodelos más famosas de los años 90, como Naomi Campbell o Kate Moss siguen defendiendo que la elegancia y el estilo no entiende de edad y permanecen presentes en la industria de la moda.

Tanta fue la influencia de Smith en el cine, el teatro y la moda, que el post de Anderson se ha llenado de comentarios de sus seguidores, demostrando la importancia que ha tenido la actriz en muchas generaciones: “So so sad… what an amazing actor and will be hugely missed:-(‘what’s a weekend’? (Qué triste... qué actriz tan increíble y la extrañaremos muchísimo:-( ‘¿Qué es un fin de semana’?)”, “Oh no! She’s leaving so mant unforgettable moments behind. What a loss. (¡Oh, no! Ella está dejando atrás muchos momentos inolvidables. ¡Qué pérdida!)” y “What a fantastic human being - she will be missed and may she rest in peace (Qué ser humano tan fantástico. La extrañaremos y que descanse en paz)”.