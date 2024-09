Robles: “No podemos aceptar que se excluya al rey” de la toma de posesión en México

La ministra de Defensa, Margarita Robles, interviene durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. (EDUARDO PARRA/EUROPA PRESS)

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que el Gobierno no puede aceptar que se excluya al rey Felipe VI de la toma de posesión de la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y por eso España no estará representada en el acto, algo que ha lamentado porque el pueblo mexicano es “hermano”.

En declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso, la ministra de Defensa se ha referido así este miércoles a la decisión de España de no participar en la toma de posesión de Claudia Sheinbaum “a ningún nivel” después de que no se incluyera al monarca en la invitación. ”El jefe del Estado, el rey, va siempre a las tomas de posesión y no podemos aceptar que en este caso se le excluya y si se excluye al jefe del Estado, España no va a estar representada”, ha concluido.

El Gobierno justificó la decisión anunciada este martes por Exteriores recalcando que lo que ha hecho el Ejecutivo es “salir en defensa del jefe del Estado”, que es quien acude a las tomas de posesión de los presidentes iberoamericanos y “es reconocido y querido en esa comunidad”.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha anunciado que tampoco asistirá a la toma de posesión de la presidenta. Fuentes de su entorno han explicado a Europa Press que Díaz había sido invitada a la ceremonia de toma de posesión de Sheinbaum, pero finalmente se ha decidido que no se desplazará a México tras la línea marcada por Exteriores.

En el mandato del presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador sí estuvo presente el rey de España en diciembre de 2018, pero las relaciones bilaterales entre ambos países se encuentran en pausa desde que el mandatario pidiese que Felipe VI se disculpara por los excesos en la Conquista. Sin embargo, dijo a la nueva presidenta electa que podría retomar la relación con España en su mandato.

El PP aplaude la decisión y Podemos pide que acuda el Gobierno

Sobre este asunto también han sido preguntados el resto de formaciones políticas en los pasillos de la Cámara Baja. El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha aplaudido la decisión del gobierno: “Su majestad el Rey es el representante, lógicamente, y si no está invitado, España no está invitada. Respeto al Rey y respeto a España”, ha expresado.

Por el contrario, ERC ha celebrado el rechazo al rey: “¡Viva México, cabrones!”, ha exclamado el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, al ser preguntado por la cuestión en los pasillos del Congreso. Rufián ha recordado esta frase que, ha señalado, dicen los mexicanos en el día de su independencia y en canciones, y que a su juicio “viene al pelo”.

Por su parte, la diputada de Podemos, Ione Belarra, ha considerado que el Gobierno debería acudir a la toma de posesión de la nueva presidenta mexicana a pesar de que Felipe VI no haya sido invitado y ha expresado su preocupación porque el ejecutivo “esté atando sus relaciones internacionales” a las de la monarquía.

”Las relaciones con México son estratégicas en este momento, con un gobierno progresista en América Latina y las faltas de respeto del monarca en pasadas tomas de posesiones es lo que explican esta no invitación”, ha afirmado Belarra, que cree que la ausencia “es un problema para las relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo y en los derechos humanos”.

Noticia elaborada con información de agencias