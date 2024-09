Estos son los documentos que un casero nunca puede pedirte cuando vas a alquilar un piso

Informe de antecedentes penales: Este documento tiene un carácter personal y reservado, y su solicitud no está justificada para la firma de un contrato de arrendamiento. La Ley de Protección de Datos en España prohíbe explícitamente que se solicite este tipo de información, salvo en casos muy específicos, generalmente relacionados con empleos en sectores sensibles, como la seguridad o la educación.

Extractos bancarios detallados: Si bien es común que el propietario solicite pruebas de solvencia económica, como las últimas nóminas o la declaración de la renta, no puede pedirte acceso directo a tus extractos bancarios detallados o a tus movimientos financieros. Dar acceso a la cuenta bancaria del inquilino, o pedir que se faciliten estos movimientos detallados, constituye una invasión de la privacidad. La solicitud de acceso directo a la información bancaria está regulada y solo puede exigirse en determinados contextos, como al solicitar una hipoteca.

Pruebas de estado civil: El casero no tiene derecho a solicitar ningún tipo de prueba de tu estado civil, como un certificado de matrimonio o de divorcio. Tampoco debería preguntar sobre la relación personal entre los inquilinos en caso de alquilar la vivienda compartida. Si bien es importante que el contrato incluya a todas las personas que vayan a vivir en la propiedad, la situación personal de cada uno no es relevante para la firma del contrato y no debe influir en la decisión de arrendar.