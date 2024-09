Este es el límite de dinero en efectivo que puedes sacar al día del banco sin declararlo a Hacienda

Un pensionista saca dinero en el cajero de su entidad bancaria. (Shutterstock)

En España, la ley dispone de varios mecanismos para limitar la retirada de dinero en efectivo de los bancos. Estos límites buscan prevenir actividades ilícitas, como puede ser el blanqueo de capitales o la evasión fiscal. Pese a que se pueden retirar cantidades importantes sin problemas, es esencial conocer las normativas fiscales y las políticas de los bancos para evitar inconvenientes con Hacienda. El límite general para sacar dinero en efectivo sin necesidad de declarar su origen a la Agencia Tributaria está fijado actualmente en 3.000 euros.

Esto significa que si no superas esa cantidad en un solo día, no tendrás que justificar el retiro. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las entidades bancarias pueden tener restricciones diarias más bajas en sus cajeros automáticos, por lo que no siempre podrás retirar esa cifra de golpe. Algunos bancos permiten retirar cantidades significativas, mientras que otros son más restrictivos:

Santander : 3.000 euros

Abanca : 2.000 euros

BBVA : 2.000 euros

ING : 2.500 euros

CaixaBank : 1.200 euros

Sabadell : 600 euros

Bankinter : 1.000 euros

EVO Banco : 2.000 euros

Ibercaja : 1.000 euros

Openbank: 1.200 euros

Como puedes ver, algunos bancos ofrecen mayor flexibilidad para retirar dinero en efectivo, mientras que otros son más estrictos.

¿Qué pasa si necesito sacar más de 3.000 euros?

Si necesitas retirar más de 3.000 euros de una sola vez, tendrás que informar a tu banco y, probablemente, justificar el origen de los fondos. Este proceso no es complicado, pero está diseñado para garantizar que el dinero no proviene de actividades ilegales y que el retiro está dentro de la normativa fiscal. En este caso, Hacienda podría solicitar documentos adicionales para comprobar la legalidad del movimiento.

Exceder este límite sin una justificación válida podría dar lugar a una sanción, ya que las entidades financieras están obligadas a informar a Hacienda sobre movimientos sospechosos o grandes cantidades de dinero en efectivo. Además, el Banco de España también supervisa este tipo de transacciones para evitar posibles infracciones.

¿Cuánto dinero puedo sacar al mes sin declarar?

Aunque la ley establece que puedes retirar hasta 3.000 euros diarios sin necesidad de justificación, sacar esta cantidad de manera regular podría levantar sospechas tanto en el banco como en Hacienda. En un cálculo teórico, podrías retirar hasta 90.000 euros al mes si retiras 3.000 euros al día durante los 30 días del mes, pero esta práctica no es recomendable. Realizar retiros constantes en efectivo puede ser un motivo de investigación por parte de las autoridades fiscales, ya que se consideraría una actividad inusual.

La clave aquí es la regularidad y la cantidad. Si bien los retiros en efectivo no están prohibidos, hacerlo de forma recurrente y en grandes cantidades podría alertar tanto al banco como a Hacienda, lo que podría desencadenar una inspección o un requerimiento para aclarar el origen del dinero. En los últimos años, España ha endurecido las medidas para limitar el uso de efectivo en las transacciones comerciales. A partir de 2021, se redujo el límite para los pagos en efectivo a 1.000 euros cuando se trata de operaciones comerciales entre profesionales o empresas. Para los particulares, el límite sigue siendo de 2.500 euros, aunque se ha reducido en situaciones específicas para combatir el fraude fiscal.