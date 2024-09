La respuesta del propietario de un restaurante a una reseña que les acusaba de haber echado “alguna clase de químico” en la bebida: “No todo vale”

Gente bebienda cerveza en un establecimiento (ShutterStock España)

El cliente no siempre tiene la razón. Pero sea justificada o no, la mala prensa puede suponer un grave problema para la hostelería. Así, las reseñas de Google suman una presión más a los camareros y las camareras, quienes ya lidian con muchas complicaciones en su puesto de trabajo.

Las largas jornadas laborales, los bajos salarios o los malos tratos por parte de clientes y empleadores, son parte del día a día de los trabajadores del sector. Ante esto, cada vez son más los que deciden denunciar su situación de forma pública. Jesús Soriano, Conocido en redes sociales como Soy Camarero, lleva siete años siendo el máximo representante de los camareros y camareras en España.

La mayoría de sus publicaciones en redes sociales se centran en reacciones de clientes y en denuncias de ofertas laborales abusivas. Sin embargo, en ocasiones también analiza las reseñas que los restaurantes reciben en diversas plataformas web. De esta forma, ha sido uno de estos cometarios lo que le ha llevado a ser tendencia en X de forma reciente.

La última polémica de ‘Soy Camarero’

“Acusaciones graves... Las reseñas deberían tener filtros, no me cansaré de decirlo”, así de contundente se mostraba Soriano en una de sus últimas publicaciones en la red social X. Esta vez, a su comentario le acompañan dos imágenes: una primera en la que se expone la crítica de un cliente al establecimiento Maloney’s Madrid y una segunda con la respuesta del propietario del local.

“Durante mi estancia en el bar, el camarero se insinuó a mi novia (menor de edad) y cuando le confronté me intento agredir y me echó del local a patadas”, aseguraba un usuario en su reseña. Pero en su denuncia relató hechos aún más graves. “Las bebidas sabían raro, como si hubieran puesto alguna clase de químico”, añade. “No lo recomendaría ni a mi mayor enemigo”, concluye.

Ante este comentario, el propietario del local no ha dudado en responder. Y lo ha hecho sin saber muy bien cómo referirse a este cliente. “Hola Lucas...o Mateo...o Carlos... no sé cómo llamarte porque has puesto reseñas con diferentes nombres”, empieza diciendo. Más adelante, asegura que se ha encargado de revisar las cámaras de seguridad y lo que muestran no tienen nada que ver con su cometario. “Os echan del bar debido a que dentro de vuestro grupo había menores. Parece ser que alguien del grupo ya amenazó al camarero de que si se les echaba pondrían reseñas negativas para hundirle”, dice. “Me parece lamentable que juguéis con el trabajo de un camarero que podría haber perdido su empleo simplemente porque estéis molestos con los límites de edad. Como consejo en la vida: no todo vale”, sentencia.

Última polémica de 'Soy Camarero' (Captura de X)

Esta situación ha generado una fuerte indignación en las redes sociales. Pero no sólo eso. También se ha abierto un espacio de debate para discurrir sobre cómo habría que legislar las reseñas a los restaurantes. “Filtros no, porque sería imposible de gestionar, pero sí consecuencias y poder emprender acciones legales”, dice uno de ellos.

Para qué sirven las reseñas de Google

Las reseñas en Google son clave para los negocios hosteleros, ya que inciden directamente en su visibilidad y reputación en línea. Además, en ocasiones, estos comentarios también afectan al sueldo de los empleados. Por ello, tanto propietarios como trabajadores insisten en la importancia de que las críticas sean honestos y precisos.

Por tanto, hay que ser conscientes de que un mayor número de valoraciones positivas contribuye a mejorar la posición de un negocio en los resultados de búsqueda, lo que lo diferencia de la competencia y lo hace más atractivo para potenciales clientes.