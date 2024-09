Sánchez designa a José Luis Escrivá nuevo gobernador del Banco de España con el PP en su contra

José Luis Escrivá, nuevo gobernador del Banco de España. Juanma Serrano - Europa Press

Las quinielas de los analistas sobre el nombramiento del nuevo gobernador del Banco de España han acertado el Pleno al 15 al apostar mayoritariamente que Pedro Sánchez elegiría a José Luis Escrivá, el actual ministro de Transformación Digital y Función Pública, como sustituto de Pablo Hernández de Cos, a pesar de la negativa del Partido Popular. El nombre de quién ocupará la vacante de subgobernadora no está tan claro, eso sí, la mayoría vaticina que será una mujer la que sustituya a Margarita Delgado, que el 11 de octubre termina su mandato.

El encargado de dar a conocer el relevo en la cúpula del Banco de España ha sido el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en una comparecencia este miércoles en el Congreso, en la que ha asegurado que el nuevo nombramiento está avalado por la “capacidad técnica y el conocimiento de las instituciones europeas” de Escrivá. Ha recordado las funciones del nuevo gobernador entre las que ha destacado “defender el sistema financiero español” y ha declarado que tiene “plena confianza en que Escrivá estará sobradamente a la altura”.

Cuerpo también ha destacado el “profundo conocimiento” que Escrivá tiene del Banco de España, que es la institución a la que pertenece como trabajador público y en la que ha desempeñado buena parte de su carrera.

José Luis Escrivá, que estará al frente del organismo supervisor los próximos seis años, es el primer ministro en el ejercicio de sus funciones en la democracia que pasa directamente a ocupar el cargo de gobernador.

El PP a la contra

El nuevo gobernador del Banco de España no gusta al PP. Así lo ha manifestado su secretaria general, Cuca Gamarra, al manifestar que su partido no va a “blanquear” la “colonización” que, a su juicio, ha llevado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Banco de España con el nombramiento de Escrivá, y por ello, no propondrá un subgobernador de este órgano.

“No hemos estado ni estaremos nunca en un cambio de cromos. Esto no es un reparto de ‘tú nombras a uno, yo nombro a otro’. Esto es una cosa muy distinta y, por tanto, con este planteamiento que desde el primer momento se le trasladó al Gobierno, evidentemente no puede haber un acuerdo para blanquear lo que es la colonización del Banco de España de la mano de un ministro de Pedro Sánchez”, ha manifestado.

Hasta ahora, y aunque se trata de un pacto no escrito, era habitual que la renovación de los cargos de gobernador y subgobernador del Banco de España se acordaran entre el partido del Gobierno y el de la oposición, de tal manera que el partido en el Gobierno nombrara al gobernador y el partido de la oposición al subgobernador. Este pacto se ha roto tras la designación de Escrivá.

Un gobernador sobradamente preparado

A Escrivá no le falta formación ni experiencia para ocupar su nuevo cargo, apuntan los analistas. Es experto en macroeconomía y finanzas y licenciado en Ciencias Económicas, con postgrados en Análisis Económico y Econometría. Además de sus cargos como ministro, primero de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en la pasada legislatura, y ahora de Transformación Digital, ha sido jefe de la División de Política Monetaria del Banco Central Europeo (1999-2004) y asesor del Instituto Monetario Europeo (1993-1999).

En el Banco de España, ocupó la Subdirección del Departamento de Estudios Monetarios y Financieros y fue jefe de su Unidad de Investigación Monetaria.

Además, ha sido presidente de la Red de Instituciones Fiscales Independientes de la Unión Europea (2015-2019) y presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) (2014-2020), además de economista-jefe y director del Servicio de Estudios del BBVA (2004-2010).