Alvise Pérez asegura que va a sortear su sueldo de más de 10.000 euros tras haber dicho que se lo quedaba

El eurodiputado electo Luis 'Alvise' Pérez Fernández (Eduardo Parra/Europa Press Europa Press

Una de las mayores sorpresas que se vivieron en las últimas elecciones europeas fue la incursión del partido Se Acabó la Fiesta (SALF), liderado por el influencer agitador Alvise Pérez, que consiguió en sus primeras elecciones tres diputados y el 4.48% de los votos, empatando con Sumar.

Un partido que basó su campaña en las publicaciones en redes sociales, con mensajes incendiarios y populistas, incluyendo incluso mentiras, pero que poco a poco ha ido calando en una parte de la sociedad. Uno de los puntos claves de su campaña y que convenció a muchos, fue el anuncio por parte del Alvise de que cuando llegara al poder sortearía su sueldo de eurodiputado entre sus seguidores.

Tras dos meses desde las elecciones, el influencer no había dicho nada al respecto, hasta ahora. En un primer mensaje de la red social X, antes Twitter, anunció este sábado que había recibido su primer sueldo como eurodiputado de 12.130,87 euros, 8.089,46 como sueldo de agosto y 4.043,60 como sueldo de medio julio y dijo que “en un rato explico en un vídeo por qué he decidido NO ENTREGAR mi sueldo, y quedármelo como respuesta a todos los ataques recibidos por periodistas, partidos y haters en general”.

Sueldo de eurodiputado de Alvise Pérez (Twitter: @Alvise_oficial_)

Las críticas no tardaron en llegar, pero como con la mayoría de sus movimientos, no era más que otra campaña para crear conflicto y polémica en redes. Por la tarde sacó un nuevo mensaje para desmentir esta información y anunciando la creación del primer sorteo de su sueldo.

“Este vídeo es para anunciaros el inicio oficial del sorteo del 100% de mi sueldo como eurodiputado, porque no soy un maldito parásito como todos los demás políticos que viven a costa de un sistema criminal que lleva ya más de 45 años saqueando a este país”, explica en el mensaje, en el que asegura que ha bloqueado el total de su asignación salarial.

Para participar hay que darse de alta en una página web, pero no sin antes seguir a Alvise en su cuenta de Instagram y suscribirse a su canal de Telegram. En principio, asegura que el sorteo se realizará cada mes con cada uno de sus sueldos.

Quién es Alvise Pérez

Luis Pérez Fernández, como se llama realmente, nació en Sevilla el 26 de febrero de 1990. Estudió Ciencias Políticas y de la Administración Pública en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). En 2012, se trasladó a Leeds, donde trabajó en el departamento de comunicación del Instituto Cervantes. En el ámbito político, se unió como voluntario a UPyD, el partido fundado por Rosa Díez, y en Leeds se convirtió en delegado internacional de Liberal Youth, la organización juvenil de los Liberal Demócratas.

De regreso a España en 2017, Pérez se afilió a Ciudadanos, donde ocupó el cargo de jefe de gabinete del grupo parlamentario en las Cortes Valencianas, liderado por Toni Cantó. En 2019, tras dimitir al ser apartado de ese cargo, pasó a enfocarse en su actividad en redes sociales.

Durante este tiempo, Alvise ha acumulado un largo historial de denuncias por parte de políticos y periodistas por el bombardeo constante de bulos y el hostigamiento continuo que realiza a través de sus canales en redes sociales.

Muchas de sus soflamas le han llevado a tener problemas con la Justicia. Fue el caso de la denuncia del PSOE por la publicación de una foto personal del exministro de Fomento José Luis Ábalos en su domicilio, sin el consentimiento de éste, y acompañado de un mensaje en el que insinuaba que el político padecía “problemas mentales”. Tras esto el Tribunal de Justica de Madrid obligó a Alvise a indemnizarle con con 60.000 euros.

Alvise Pérez, número 1 en la lista de Se Acabó la Fiesta, celebra los tres escaños logrados en las elecciones europeas.

La periodista Ana Pastor también se querelló con el agitador a comienzos del año por insinuar, sin capacidad de demostrarlo, que la periodista llevó a cabo una “financiación irregular del medio Newtral”. Si bien el juez de la Audiencia Provincial de Madrid decidió que Pastor debería ser indemnizada con 10.000 euros, el Supremo argumentó posteriormente que las declaraciones estaban amparadas por la libertad de opinión, aunque sí respaldó que las informaciones de Alvise no contaban con ningún tipo de apoyo.

Ahora el líder de Se Acabó La Fiesta volverá a juicio después de ser denunciado por el secretario general de FACUA, Rubén Sánchez, una vez más por difamación. Según explica Sánchez a través de Twitter (antiguo X), Alvise le denunció, sin pruebas, de extorsión, coacciones, amenazas, injurias, calumnias, descubrimiento y revelación de secretos; razón por la cual el juez decidió archivar la causa.