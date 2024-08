Puigdemont reaparece desde Waterloo y reconoce en un nuevo vídeo que nunca ha querido entregarse

Carles Puigdemont publica un nuevo vídeo. (Twitter)

Nuevas palabras de Carles Puigdemont desde el exilio. El expresident ha vuelto a pronunciarse en un vídeo publicado en su cuenta de X (antigua Twitter) de ocho minutos en el que reconoce que “nunca ha querido entregarse”, y que su intención era acceder al Parlament para la investidura de Salvador Illa, pero sabía que no iba a ser posible sin la detención. “Acceder al Parlament hubiese conllevado una detención segura al no tener la más mínima posibilidad de dirigirme a la cámara, que era mi objetivo”, ha apuntado. “Desde primera hora de la mañana quedó claro que el departamento de Interior había organizado un dispositivo para impedirme y no dejarme entrar”, ha explicado.

Puigdemont, que apareció el jueves en pleno centro de Barcelona, dio un discurso de seis minutos y desapareció escondido tras un sombrero de paja, ha afirmado que “no es competente” que se le persiga por “defender el derecho a la autodeterminación y haber organizado el referéndum de independencia de Cataluña”. “Ni tiene ningún interés en hacer justicia”, ha agregado, añadiendo que en un Estado de derecho es “inaceptable” esa actitud.

“Hay que denunciar internacionalmente a un Estado español que no se comporta de manera democrática cuando permite que jueces del Tribunal Supremo se burlen de las leyes que aprueba su parlamento. Lo que yo no podía imaginar es que en esta estrategia de rebelión judicial contaríamos con la colaboración de un Gobierno de Cataluña al que se le había acabado el tiempo. La represión es feroz y se está encarnizando contra unas personas como si fuesen delincuentes y menospreciados cargos políticos”, ha señalado.

Puigdemont reconoce que se abre una nueva etapa

La Cataluña que dejó Puigdemont siete años atrás no es la misma que la que ha podido encontrarse -brevemente- en este 2024, en la que, por primera vez en 14 años, va a gobernar un presidente no independentista. Aun así, el expresident huido sigue con su discurso de que “no se ha terminado el proceso de independencia”, sino que “se abre una etapa nueva, una etapa en condiciones diferentes ante las que quienes defendemos la independencia de Cataluña, deben comprometerse a luchar cada uno de su esfuerzo, cada uno en el marco de sus capacidades y obviamente circunstancias, pero sin renuncias”.

Y recuerda que “son muchos” los que todavía defienden el proceso de independencia y a los que ahora les toca “luchar en este contexto”. “Hay que explicar las razones por las que queremos la independencia, hay que llegar a todos los rincones del país, cada uno con su lenguaje, con su estrategia”, ha insistido.

Agradecimientos a quienes le ayudaron a huir

El líder independentista ha agradecido a todas las personas que “han hecho posible el éxito de una operación extremadamente difícil, a todos los que no han fallado y a todos los que formarán parte de la cadena de solidaridad para no dejar nunca a nadie atrás”. “Hemos demostrado que cuando nos lo proponemos, somos capaces. Solo hay un objetivo final que da sentido a todo lo que podamos hacer, todo lo que podamos sufrir, que es la libertad individual y la libertad del pueblo. Viva Cataluña libre”, ha concluido.

Salvador Illa en su toma posesión como presidente de la Generalitat de Cataluña.