Un tiktoker se encuentra en Asturias un vehículo con matrícula 0000: “Es el primer coche de la historia, te lo compro”

Captura de pantalla del vídeo de @bajoperfil208_ (TikTok)

Las matrículas de los coches a veces ofrecen combinaciones de lo más curiosas, haciendo así que las recordemos con facilidad. Pero, sin duda, la más especial es la que vio hace unos días el usuario de TikTok @bajorperfil208_ mientras iba circulando por una carretera de Asturias. Una coincidencia que le dejó sorprendido y que decidió compartir en esta red social.

El vídeo se aprecia a un vehículo con la matrícula O-0000-O, algo que es imposible de encontrar hoy en día, ya que, el sistema no permite este tipo de combinaciones, al limitar el uso de determinadas letras y vocales para evitar confusiones. “Estoy flipando, tío. Es el primer coche de la historia, te lo compro”, decía el usuario. El post ya acumula más de 194.000 visualizaciones y 11.000 ‘me gusta’.

Las reacciones tampoco tardaban en llegar: “Fijo que a la que arranques suena una de Camela y echa chispas”, “Increíble, ¿Todavía rueda?”, “Ese es el coche que yo necesito, así no me olvido de la matrícula”, son algunos de los comentarios que podemos leer.

La historia detrás de este coche

Este coche llama la atención de cualquiera por la peculiaridad de su distintivo, pero lo cierto es que no es la primera vez que se vuelve viral. Hace ya unos años se le calificaba como el vehículo con la matrícula “más rara” que circula por España.

Pero, que este vehículo cayera en manos del que fuera su dueño, Jacinto Manuel Menéndez, no fue “fruto de la casualidad”. En la primavera de 1978, un amigo que trabajaba en una gestoría de Avilés le avisó de su existencia. Así que, el 5 de mayo de ese mismo año lo compró, tal y como detalla el medio El Debate. Era todo un ‘cochazo’ para la época, un Seat 131 con motor 1.600 de 95 caballos con un precio alrededor de 340.000 pesetas, unos 2.000 euros. En la actualidad, se cotiza entre los 3.000 y los 6.000 euros, dependiendo del estado de conservación.

Menéndez lo destinó al servicio de taxi, por lo que son miles los asturianos que pueden asegurar que se han cruzado o que han oído hablar sobre él. El “cero-cero” , como le gustaba llamarle, iba como un “Sputni” y según contó en una entrevista concedida a Televisión Española, “no lo vendería por nada del mundo” para dejarlo de legado a sus hijos. Firme en su decisión, rechazó incluso una oferta de un empresario gallego propietario de una de las mayores cadenas concesionarias del país que se lo cambiaba por un “Audi nuevecito”.

Manuel siempre cuidó de él con mucho mimo y reconoció circular habitualmente por debajo de los 110 kilómetros/hora, aunque en alguna ocasión lo había puesto a 131 kilómetros/hora.

Por qué las matrículas de los coches no llevan vocales

El diseño de las matrículas de los vehículos en la Unión Europea se unificó en el año 2000. La normativa establece que las placas deben tener cuatro números y tres consonantes, precedidos por una letra blanca sobre una bandera azul que identifica a cada país.

La DGT, por su parte, decidió no incluir ninguna vocal ni las letras Q, CH, LL y Ñ, con el fin de que no se pudiera formar combinaciones como ‘PIS’ o ‘ANO’, acrónimo como ‘ONG’ o ‘PCE’ y nombres propios como ‘EVA’, ‘ANE’, ‘ANA’. Las letras O, Q, Ñ, CH y LL quedaron excluida para no crear confusiones entre ellas.