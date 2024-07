El Gobierno lanza una pulla a Carvajal por su ‘no saludo’ a Sánchez: “Es incompatible con los valores del deporte”

El Gobierno no cree que el polémico gesto del jugador de la selección española de fútbol Dani Carvajal a la hora de saludar al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, en la recepción en el Palacio de la Moncloa tras ganar la Eurocopa 2024 “fuese una falta de respeto”. “Es impensable y además incompatible con los valores de respeto y educación que el deporte representa”, ha contestado la ministra portavoz y titular de Deportes, Pilar Alegría, al ser preguntada por el frío saludo del futbolista al presidente del Gobierno.

“Sinceramente, no puedo pensar, como alguna interpretación que he leído esta mañana, que fuese una falta de respeto”, ha destacado Alegría para después rechazar la posibilidad de que el gesto de Carvajal, que no miró a la cara a Sánchez cuando le dio la mano, hubiera sido una falta de respeto.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Alegría ha subrayado que “lo verdaderamente importante” es quedarse con “la gesta” lograda y ha querido trasladar a la selección española su “apoyo y reconocimiento”. Asimismo, ha puesto en valor que el equipo de Luis de la Fuente es el claro reflejo de la propia sociedad española: “Una selección plural, una selección mestiza que nos ha traído la cuarta Eurocopa”.

”Una selección que nos han hecho vibrar, que nos han permitido ilusionarnos a todos los españoles” y que es “la mejor versión” de España, ha insistido la titular de Deportes, queriendo obviar la polémica por el gesto de Carvajal al saludar a Sánchez.

En este sentido, fuentes del Gobierno han tildado de “distendido” el ambiente en Moncloa, cuando el presidente del Gobierno y la ministra recibieron a la selección española tras volver de Berlín, donde el domingo se consagró como el mejor equipo de Europa.

Por otro lado, con respecto a los cánticos lanzados durante la celebración de la victoria, como el de “¡Gibraltar es español!”, y la polémica en torno a estos mensajes, Alegría también ha quitado hierro al asunto.

(Noticia en ampliación...)