José Manuel Parada, operado de urgencia por una grave infección: “Me dijeron que puede ser mortal”

José Manuel Parada ha sufrido un preocupante percance en su salud este fin de semana. El que fuera presentador de Cine de barrio ha sido operado de urgencia debido a una infección de vesícula y continúa ingresado en el hospital, tal y como él mismo ha contado este lunes 24 de junio al programa Juntos de Telemadrid.

Desde el centro hospitalario, Parada compartía con el formato en el que colabora una fotografía en la camilla en la que se recupera tras la intervención. Así, relataba que se encontraba viajando a Galicia para participar en el programa Xuntos de TVG y realizó una parada en El Bierzo para ver a su madre y a su familia. Allí empezó a encontrarse mal y decidió acudir al hospital.

“Me llevé un susto grande. Vine por un dolor y me dijeron que tenía que entrar al quirófano”, confesó el tertuliano, aunque tranquilizaba a sus compañeros asegurando que “lo peor ha pasado” pese al “susto tremendo”.

Según relató por teléfono en el espacio presentado por Alicia Senovilla, los médicos que le atendieron le dijeron que lo que tenía era “gravísimo”, por lo que debían intervenirle para extirpar la vesícula y evitar que la infección se expandiera, ya que le aseguraron que “si toca el páncreas, puede ser hasta mortal”.

Parada, que el pasado diciembre cumplió 70 años, pidió entonces que le aliviaran el dolor para poder acudir al programa de la televisión gallega y volver después al hospital para operarse, pero los médicos le dijeron que no podían esperar “ni media hora”.

“Estoy débil, sin fuerzas”

Tras la operación, el presentador ha afirmado que se encuentra mucho mejor: “Estoy débil, sin fuerzas, pero ya me lo he quitado de encima y diciendo ‘qué grande es la salud, qué poco la valoramos cuando la tenemos’”, expresaba en su intervención telefónica en Juntos.

Sobre su ingreso, José Manuel Parada desvelaba que “en condiciones normales son tres días, pero como hay una infección y el antibiótico es por vena, pues creo que serán seis o siete días para salir del hospital”.

Finalmente, el colaborador confesó que se acordaba mucho de su padre, pues murió en ese mismo hospital. “Todos los enfermos me reconocen y me dicen: ¿usted es Parada? (…) Mi madre con sus 92 años no es consciente de lo que pasa. Piensa que estoy en Santiago de Compostela haciendo asuntos. Mi madre ahora es una bebé de 92 años. Tengo la suerte de tener un hermano que también la cuida, porque ella no quiere ir a una residencia, sino estar en su casita. Cuando vea que estoy bien, iré a verla. Antes de volver a Madrid iré a casa y estaré unos días”, sentenciaba.