Ayuso pincha con las ayudas a los empleados públicos que son padres: solo 364 en dos años

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, presentó en enero de 2022 una Estrategia de Natalidad para los próximos cinco años. La calificó como el plan “más ambicioso de Europa”, que incluía 80 medidas con una inversión superior a los 4.800 millones de euros. “Tenemos que volver a vivir en Madrid un baby boom y recuperar la cifra de 75.000 nacimientos anuales que se registraron de media en la región entre 2007 y 2011″, señaló entonces. El objetivo era garantizar el reemplazo generacional, porque España vive desde hace tiempo un “problema demográfico”.

Una de esas medidas era una ayuda directa de hasta 1.100 euros por nacimiento, adopción, acogimiento permanente o temporal para empleados públicos. “Solo se considerará acogimiento temporal, a efectos de concesión de esta ayuda, aquel que tenga una duración superior a un año. En el supuesto de que ambos progenitores reúnan los requisitos establecidos, solo uno de ellos podrá ser beneficiario” de esta subvención”, decía la letra pequeña.

Dos años después, parece ser que esta iniciativa no ha tenido gran acogida, teniendo en cuenta que de momento solo se han concedido 364 ayudas: 179 en 2022, por un importe de 200.300 euros; y 185 en 2023, con un montante de 206.800 euros, según datos facilitados por la Consejería de Familia y Políticas Sociales al grupo parlamentario Vox. Hay que tener en cuenta que, según los últimos datos del boletín estadístico de personal, la Comunidad de Madrid cuenta actualmente con 194.800 empleados públicos, de los que el 76% son mujeres. De todos ellos, poco más de 56.000 tienen menos de 39 años. En el caso de las mujeres, la edad media para ser madre por primera vez es de 32,6 años, según el INE.

Ayuda negociada en 2018

Javier Díaz Toril, secretario general del Sector de la Administración Autonómica de CCOO Madrid, puntualiza que los sindicatos ya negociaron en 2018 incluir esta ayuda de 1.100 euros por nacimiento y adopción en el nuevo convenio firmado ese año para personal laboral y funcionarios de la administración general, unos 43.000 empleados.

Luego, en 2022, la Comunidad de Madrid la extendió a los trabajadores públicos adscritos a la docencia no universitaria, las instituciones sanitarias y la administración de justicia dentro de la Estrategia de Natalidad. Díaz Toril no sabe las causas de por qué solo ha habido 364 concesiones, ya que no maneja datos de cuántos empleados públicos han sido padres desde 2022. “Normalmente, el personal que trabaja en la Administración suele estar bien enterado de las ayudas a las que tiene derecho”.

Alodia Pérez, diputada de Más Madrid, califica de “rídiculas” las 364 ayudas concedidas en dos años. “Es posible que la Comunidad de Madrid no haya dado demasiada publicidad a esta concesión de 1.100 euros y por eso se han dado tan pocas. No lo sabemos”. Desde Más Madrid recuerdan que la tasa de natalidad en la Comunidad de Madrid es muy baja, 7,49 nacimientos por cada 1.000 habitantes. “No es porque las familias no quieran tener más hijos o hijas, sino porque criarlos, con horarios laborales extensos y sin políticas públicas adecuadas para la crianza, es una verdadera carrera de obstáculos para las familias jóvenes. En Madrid, el coste de la crianza de un hijo o hija es cada vez más elevado, de 814 euros al mes”.

Por eso, Pérez recuerda que su partido presentó una PNL en noviembre de 2023 para aprobar una renta universal de 30 euros al mes por hijo o hija a cargo para familias en riesgo de pobreza, monoparentales y numerosas. Solo era un primer paso. El objetivo es que esa renta llegara a los 100 euros al mes por hijo en 2027 y de 200 euros en 2030. Para todas las familias. No solo para los empleados públicos.

Lorena Morales, diputada del PSOE, cree que estas ayudas a la natalidad para funcionarios es un “parche” y que si realmente se quiere fomentar la natalidad en toda la población madrileña hay que implantar medidas progresivas en función de la renta. “Por ejemplo, en la comunidad hay 240.000 familias monomarentales. Nosotros proponíamos una ayuda de 100 euros al mes por hijo a cargo hasta los 18 años para aquellas familias que ingresen menos de 35.000 euros al año”.

Otras ayudas para todas las familias

La Estrategia de Natalidad puesta en marcha por el Gobierno de Ayuso también incluye una ayuda económica directa de 500 euros mensuales a mujeres embarazadas desde el quinto mes de gestación y hasta que el bebé cumpla los dos años de edad, lo que supone un total de 14.500 euros por hijo. Esta ayuda está dirigida a mujeres menores de 30 años que lleven al menos cinco empadronadas en la Comunidad de Madrid en el momento de su embarazo, y es compatible con el desarrollo de una actividad laboral remunerada, ya que se podrá recibir siempre que los ingresos de la solicitante no superen los 30.000 euros anuales.

Este diario ha preguntado a la Consejería de Familia y Políticas Sociales una valoración sobre 364 ayudas concedidas a empleados públicos en los dos últimos años, si estimaban entregar más y a qué achacan un número tan bajo de subvenciones. Al cierre de esta edición, no había obtenido respuesta.