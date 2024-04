Qué es una cuestión de confianza: comienzan las especulaciones sobre la posible dimisión de Pedro Sánchez

Pedro Sánchez anunciará el lunes si dimite como presidente del Gobierno.

Mientras Pedro Sánchez se toma unos días para pensar si quieres seguir siendo presidente del Gobierno o no, todas las porras están ya en marcha. El jefe del Ejecutivo ha publicado este miércoles una carta en la que se muestra agotado por “los ataques” que está recibiendo tanto él como su esposa Begoña Gómez, a quien varios medios han señalado por tráfico de influencias. Este miércoles un juzgado de Madrid ha abierto diligencias contra ella y el presidente ha anunciado que necesita “parar a pensar y reflexionar” sobre su futuro. “¿Esto merece la pena?”, se ha preguntado. Y aunque la respuesta no llegará hasta el próximo lunes 29 de abril, que es cuando comparecerá para dar el veredicto final, ya se especula con las distintas opciones que tiene el presidente.

Una de las más viables es la cuestión de confianza, la apuesta del diputado autonómico de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà. A través de este mecanismo, Pedro Sánchez podría cerrar la “crisis de legitimidad” del Gobierno. La cuestión de confianza es un mecanismo parlamentario que queda recogido en la Constitución Española por la que el presidente puede solicitar la confianza de la Cámara Baja, el Congreso de los Diputados, para ratificar su política general o alguna medida concreta. Este procedimiento está regulado en los artículos 112 y 114 de la Constitución.

El proceso se inicia cuando el presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, plantea la cuestión de confianza ante el Congreso de los Diputados, vinculándola a un programa o a una declaración de política general. Para que la confianza sea otorgada, es necesario obtener la mayoría simple de los votos de los diputados presentes en la cámara. En este caso, es probable que el resultado fuera exitoso, ya que los partidos de la izquierda y los socios del PSOE en general prefieren a Sánchez en Moncloa antes que a Alberto Nuñez Feijóo por sus propios intereses.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (Jesús Hellín./ Europa Press)

No obstante, si la cuestión de confianza no es aprobada por el Congreso, es decir, si no logra la mayoría simple, se produciría una crisis de gobierno. Según el artículo 114, el presidente deberá presentar su dimisión al rey, y se iniciará el procedimiento para la designación de un nuevo presidente del Gobierno. Este mecanismo constituye una herramienta para que el Gobierno pueda verificar y reafirmar su respaldo parlamentario, esencial para el desarrollo de su gestión.

La carta de Pedro Sánchez

La cuestión de confianza es tan solo una opción que puede plantearse si el presidente no quiere dimitir directamente. De momento, ha anunciado que cancela su agenda. “No soy un ingenuo. Soy consciente de que denuncian a Begoña no porque haya hecho algo ilegal, ellos saben que no hay caso, sino por ser mi esposa. Como soy también plenamente consciente de que los ataques que sufro no son a mi persona sino a lo que represento: una opción política progresista, respaldada elección tras elección por millones de españoles, basada en el avance económico, la justicia social y la regeneración democrática”, ha asegurado el presidente. “Soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer. Necesito parar y reflexionar”, ha agregado.

Para el jefe del Ejecutivo los partidos de la derecha y la ultraderecha no aceptaron el resultado electoral del 23-J. “Fueron conscientes de que con el ataque político no sería suficiente”, indica el presidente a través de una carta publicada en la red social X, antigua Twitter. Por eso, ahora apunta que “han traspasado la línea del respeto a la vida familiar de un presidente del Gobierno”. A su juicio, todo se trata de una “estrategia de acoso y derribo que lleva meses perpetrándose”.