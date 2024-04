Las mejores adaptaciones cinematográficas de novelas escritas por mujeres: ‘El acontecimiento’, ‘Carol’, ‘Mujercitas’...

'El acontecimiento', 'Mujercitas' y 'Carol', algunas de las adaptaciones de novelas escritas por mujeres

La literatura y el cine han decidido complementarse con la naturalidad y el riesgo que su amistad conlleva. Dicen que las novelas suelen ser mejores que sus adaptaciones, pero no todos los lectores inspeccionan las páginas llevadas a la gran pantalla con el detalle de un cirujano. La lupa no sirve cuando se habla de un proyecto audiovisual que bebe de los versos más icónicos de una novela. Con motivo del Día del Libro, en Infobae España hemos recopilado las películas que beben de las grandes obras de algunas de las autoras más consagradas en la cronología literaria.

Emily Brönte, Patricia Highsmith, Jane Austen o Louisa May Alcott, sus escritos han acabado dejando huella en más de una generación, motivo que explica las varias adaptaciones que se han producido de sus escritos. Relatos de mujeres, de opresión, de lucha o temáticas tabú: estas son las cintas imprescindibles basadas en los libros más notorios de las mujeres escritoras.

Te puede interesar: Los 20 mejores libros de autores españoles para regalar en el Día del Libro

‘El acontecimiento’

Annie Ernaux ha sido redescubierta por la generación de mujeres que ha nacido con el consentimiento y el aborto, dos paraguas legales que no siempre han amparado al resto del árbol genealógico. La escritora francesa, ganadora del Nobel de Literatura en el año 2022, ha empleado su vida como ejemplo simple y único de la literatura. Su crudo relato ha conectado con los centennials y millennials por su capacidad de convertir su mundo interior en una mina narrativa. Su obra imprescindible. El acontecimiento narra las vicisitudes que la francesa tuvo que acometer para abortar en Francia en 1963, año en el que el aborto no sólo estaba prohibido, también era un tabú social. La novela más social y leída de la autora se llevó a la gran pantalla en el año 2021, dirigida por Audrey Diwan y protagonizada por Anamaria Vartolomei en el rol de una joven Ernaux. La película es un título imprescindible en esta lista.

Una escena de la adaptación de 'El acontecimiento', de Audrey Diwan

‘Carol’

Todd Haynes ha regresado con un relato más mamarracho y voraz en May December, pero en el año 2015 se atrevió a llevar al cine Carol, la novela de Patricia Highsmith que interpretaron dos pilares de Hollywood: Cate Blanchett y Rooney Mara. La obra de la escritora estadounidense también generó revuelo al tratar el amor entre dos mujeres en sus páginas. Publicada en el año 1951, su título fue El precio de la sal y se publicó bajo un pseudónimo, Claire Morgan. La temática lésbica no era bienvenida en la sociedad de suburbio estadounidense y los editores la rechazaron, motivo que llevó a Highsmith a publicarla por otra vía. En 1989, la escritora se reapropió de su novela y la renombró Carol.

Rooney Mara y Cate Blanchett en la película 'Carol'

‘Mujercitas’

Louisa May Alcott escribió una novela tan buena que su historia fue adaptada en más de una ocasión a la gran pantalla: dos en cine mudo (en los años 1917 y 1918), y ocho en cine sonoro, incluyendo el formato televisivo (1933, 1949, 1973, 1978, 1994, 2017, 2018 y 2019). La última vez que la historia de las hermanas March se presentó al mundo fue de la mano de Greta Gerwig, ahora llevada al mainstream de la mano de la muñeca más famosa de Mattel, Barbie. Su Mujercitas contó con la presencia de Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen, Timothée Chalamet o Laura Dern.

Saoirse Ronan y Thimothée Chalamet, en una escena de 'Mujercitas' (Vanity Fair)

‘Orgullo y prejuicio’

No hay listado que valga sin una buena adaptación de Jane Austen, la escritora que perfiló a la mujer independiente cuando su labor era relegarla al cuidado y el beneplácito de la maternidad. La obra, publicada en el año 1813 bajo un pseudónimo, fue uno de los primeros ejemplos de novela romántica en la cronología literaria. Una historia como la suya era carne de cañón para las salas, que no sólo han adaptado Orgullo y prejuicio, también Emma (cinta estrenada en el año 2020 que protagonizó Anya Taylor-Joy). En la película basada en el primer título, Keira Knightley y Matthew Macfadyen (Succession) juegan al gato y al ratón en una cinta imprescindible para los románticos y los amantes de la obra.

Te puede interesar: Cinco libros imprescindibles de Gabriel García Márquez para conmemorar el décimo aniversario de la muerte del escritor

Orgullo y prejuicio. (Discordia Magazine)

‘Rebecca’

Una de la películas más esquivadas de la trayectoria de Alfred Hitchcock que merece la misma atención que clásicos como Vértigo, Los pájaros o Psicosis. La cinta basada en la novela de Daphne Du Maurier es un excelso trabajo de misterio e intriga. La suya es una historia de corte folletinesco que bebe de la estética gótica. La obra que dio nombre a una pieza de ropa se tradujo en la gran pantalla en el año 1940 de la mano del director inglés, que la convirtió en su primer proyecto rodado en Estados Unidos. Con Laurence Olivier y Joan Fontaine, esta suerte de Cenicienta con tintes de Jane Eyre es una de las grandes cintas del maestro del suspense, llegando a alzarse con el Oscar en la categoría de ‘Mejor película’.

Una escena de 'Rebecca', de Alfred Hitchcock

‘Cumbres borrascosas’

Un clásico de la literatura inglesa y la única novela de Emily Brönte, que la publicó en el año 1847 bajo el pseudónimo de Ellis Bell. La historia, que no gustó demasiado a los críticos coetáneos de la obra, no sólo es una de las novelas más laureadas, también un clásico ejemplo de infinidad de adaptaciones cinematográficas. Como en el caso de Mujercitas, todos quieren su parcela interpretativa de las páginas escritas por Brönte. Hasta 14 productos audiovisuales han nacido de Cumbres borrascosas, incluyendo una película de Luis Buñuel en la que adapta la historia de la autora: Abismos de pasión, estrenada en 1953. El primero en hacerlo fue William Wyler junto a Laurence Olivier en 1939, pero la fiebre no acabó ahí.

Peter Kosminsky también la versionó en 1992 junto a Juliette Binoche y Ralph Fiennes. Richard Burton también participó en una adaptación televisiva en la cadena estadounidense CBS junto a Rosemary Harris y en 2011 la directora Andrea Arnold contó con la participación de Kaya Scodelario y James Howson para su propia versión. Recientemente, Emma Mackey (Sex Education) protagonizó un biopic de Emily Brontë, Emily (2022). La película narra la vida de la escritora y la inspiración que obtuvo para Cumbres borrascosas viviendo en la campiña de Yorkshire.

Te puede interesar: Beatriz Serrano, autora de ‘El descontento’: “Hacemos una ‘performance’ de clase media a la que no pertenecemos”