La historia real detrás de ‘Secretos de un escándalo’: la profesora que fue a la cárcel por mantener relaciones con un adolescente

Una actriz viajará a Maine para estudiar la vida de una mujer a la que interpretará en una película.

Realities de televisión, documentales sobre asesinos en serie, porgramas 24 horas cada vez que se produce el mínimo cotilleo... Los tiempos que vivimos están poblados de todo tipo de contenidos en torno al escándalo. El morbo hace tiempo que se apoderó del espectador y se ha interiorizado hasta tal punto que hoy día casi nada nos sorprende. Pero hubo un tiempo en el que los escándalos no eran la norma, sino la excepción, y cuando se producía uno de gran calibre resultaba imposible poder hablar de cualquier otra cosa. Esta es la historia de un caso así, uno que dio la vuelta a todo Estados Unidos y que ha servido como material de inspiración a la gran película que llega a cines esta semana, Secretos de un escándalo.

Se trata del caso Mary Kay Letourneau, un escándalo que saltó a todos los tabloides estadounidenses cuando en 1997 esta mujer fue condenada por haber abusado de uno de sus alumnos, Vili Fualaau. Ella tenía 34 años, estaba casada y tenía cuatro hijos. Él era apenas un crío de 12 años, pero de su relación con la profesora tendría dos hijos, uno de ellos alumbrado en prisión, donde ella cumplía una condena de siete años por violar las órdenes judiciales de mantenerse alejada de él. Lo que más levantaba la polémica de este caso no era el hecho en sí sino como ambos implicados estaban completamente convencidos de no estar haciendo nada malo, de que su amor era puro y legítimo, hasta el punto de conceder entrevistas y aparecer en medios para asegurarlo e incluso llegar a escribir un libro sobre su relación: Un solo crimen, el amor.

Te puede interesar: Las mejores películas de Denis Villeneuve, director de ‘Dune’: de ‘Sicario’ a ‘La llegada’

Tras su estancia en la cárcel, Mary Kay regresó en 2004 a estar con Vili, quien ya era mayor de edad, y en 2005 formalizaron su matrimonio, siendo él ya mayor de edad y tras haber retirado la orden de alejamiento. Ella y Vili mantuvieron su familia unida hasta 2017, cuando la pareja comenzó a tener problemas. Al principio Vili solicitó la separación, pero más tarde la retiraría. Sin embargo, en 2019 se separaron finalmente, y al año siguiente Mary Kay fallecería de un cáncer colorrectal. Tan solo tres años después de que Mary Kay falleciera, una película con una historia muy similar al caso vería la luz, May December, que ahora llega a nuestros cines bajo el nombre de Secretos de un escándalo.

"Secretos de un escándalo" (Créditos: Diamond Films)

Sensacionalismo y ‘true-crime’

Secretos de un escándalo arranca en 2015, más de veinte años después de que un caso mediático escandalizase a todo un país: el de Gracie Atherton, una profesora que en los noventa se había acostado con uno de sus alumnos teniendo ella 36 y él 13, siendo condenada a prisión y dando a luz allí a una niña. La famosa actriz Elizabeth Berry (Natalie Portman) viaja a la localidad de Savannah, en Georgia, para ponerse en contacto con Gracie Atherton, ahora Gracie Yoo. La mujer salió de prisión y vive feliz junto al joven del que se enamoró, que ahora es padre junto a ella de Honor y los mellizos Mary y Charlie.

La actriz llega a la casa de los Yoo como parte de su preparación para una película que están haciendo en torno al caso, en la que Berry dará vida a Gracie. Por ello, la actriz comienza a pasar el tiempo con la familia para conocerla más de cerca, repasar los lugares que frecuentaban cuando todo sucedió y de alguna manera intentar meterse en la cabeza de alguien que abusaría de un menor de edad para luego casarse con él. Pero en ese viaje también descubre todos los detalles que no habían salido a la luz, los motivos ocultos y los sentimientos de los protagonistas de un escándalo que, ante todo, eran personas.

Te puede interesar: ‘Su Majestad’: así es la nueva serie de Prime Video con Anna Castillo sobre una princesa rebelde que se convierte en reina de España

Todd Haynes, el director encargado de realizar la película, comparó su premisa con la de películas de Ingmar Bergman como Los comulgantes o especialmente Persona, en esa mimetización entre dos personas hasta perder su propia identidad, como sucede aquí con los personajes de Natalie Portman y Julianne Moore. Por otro lado, aunque la película guarda algunas diferencias con el caso de Mary Kay Letourneau, es evidente que es el material de partida, aunque la aproximación era otra. “Quería una historia de ficción que tratara de la cultura sensacionalista de los años 90, que aparentemente ha desembocado en el mundo de los biopic de crímenes reales en el que estamos ahora, y cuestionar esa transición y por qué queremos seguir recreando este tipo de historias”, comentaba el guionista de la película Samy Burch.

Julianne Moore interpreta a un personaje que está ligeramente inspirado en May Kay Letourneau. (Diamond Films)

Además, el propio Haynes declaró en una rueda de prensa posterior que Julianne Moore había preparado su personaje teniendo a Letourneau como referencia, llegando incluso a imitar el ceceo que esta tenía a la hora de hablar. Sin embargo, de lo que el director de Carol no era consciente era que su película iba a ser tildada de camp, a saber, un tipo de sensibilidad estética dentro del cine y el mundo del arte que basa su atractivo en el humor, la ironía y la exageración. El cine de Haynes siempre se había entroncado con cierta afinidad queer, no en vano sus referentes eran cineastas del melodrama como los alemanes Rainer Werner Fassbinder o especialmente Douglas Sirk, pero parece que con esta película ha alcanzado una cota que ni él mismo reconoce. “Yo no veo la película de manera camp como la gente ha estado diciendo, o una especie de TV Movie o una película de Lifetime o un tabloide sensacionalista. No es nada de eso”.

En cualquier caso, Secretos de un escándalo representa una gran reflexión en torno a la fascinación por el morbo y el escándalo, aunque por momentos parezca jugar en los mismos términos que este. Las interpretaciones de Julianne Moore y Natalie Portman no han sido merecedoras de la nominación al Oscar, aunque sí el guion original de Burch. Por su parte, el Vili original no supo nada de la película hasta que se estrenó en cines: “Si se hubieran puesto en contacto conmigo, podríamos haber trabajado juntos en una obra maestra. En cambio, optaron por hacer una copia mala de mi historia original”.