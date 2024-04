La OCU lo tiene claro: esta son las mejores albóndigas de supermercado

La OCU ha analizado las albóndigas envasadas que venden en siete supermercados. (ShutterStock)

Como ocurre con todas las recetas, en cada casa, las albóndigas se hacen de una forma distinta. Pero, sea como fuere, este es uno de esos platos que le gustan a una amplia mayoría de la población en España. Y es que no es solo su sabor lo que las hacen ideales para comerlas, al menos, una vez a la semana, sino también la posibilidad de cocinarlas en grandes cantidades y guardarlas en un táper para cualquier otro día o llevarlas a la oficina. Pero, en ocasiones, la falta de tiempo hace que se recurra a las envasadas de supermercado. De ahí que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) haya analizado las de los principales establecimientos del país y tiene claro cuál es la mejor.

Unas llevan tomate, otras están acompañadas de patatas y arroz, otras no llevan ninguna salsa ni otro alimento… Las albóndigas pueden hacerse de maneras muy distintas, pero unas están ricas y otras no tanto. Y es que, a pesar de que la comida preparada en envases individuales de supermercado es una opción a la que recurren muchas personas a las que no les gusta cocinar o tienen la nevera vacía, su sabor no es el mismo que el de los platos cocinados en casa.

Te puede interesar: Un chef recibe de nuevo su estrella Michelin pero anuncia el cierre por quiebra: “Tenemos una triste noticia para ustedes”

La OCU ha estudiado las albóndigas de Mercadona, Eroski, Dia, Emcesa, Carrefour, Día y El Corte Inglés. Pero, para su gusto, tan solo hay unas que merecen la pena, ya que el resto contienen diversos aditivos, como colorantes, aromas, lecitinas, mono y diglicéridos de ácidos grasos, extractos de pimentón, dextrosa, maltodextrina, almidón modificado, goma guar y glutamato.

Qué supermercado vende las mejores albóndigas

Para la OCU, las albóndigas de Dia son las más “caseras”. (Dia)

La OCU ha realizado un exhaustivo análisis de las albóndigas que venden en supermercados y ha comprobado que la sal que se le añade a estos productos es excesiva. Para su estudio ha tenido en cuenta diversas variables como el etiquetado, valor nutricional, aditivos y nivel de procesamiento. Además, ha llevado a cabo una evaluación culinaria por parte de chefs expertos.

La investigación ha incluido seis marcas de albóndigas que están disponibles en la zona refrigerada de los supermercados, junto a otros alimentos preparados. Así, ha analizado productos de Eroski, Mercadona, Emcesa, Carrefour, Dia y El Corte Inglés, que abarcan variedades como albóndigas guisadas, en salsa, con patatas y con arroz. El principal hallazgo fue que todos los productos contenían cantidades exageradas de sal, lo que plantea preocupaciones nutricionales.

De acuerdo con los resultados, las albóndigas de Dia fueron consideradas las más “caseras”, un criterio que se basa en su menor cantidad de aditivos e ingredientes industriales. Pese al alto grado de procesamiento generalizado en este tipo de productos, es posible encontrar opciones más cercanas a una elaboración tradicional.

Te puede interesar: El restaurante en pleno Parque Natural de Cabo de Gata que recomienda la Guía Michelin y está especializado en carnes

El ingrediente básico y decisivo: la carne picada

La calidad de la carne picada es fundamental para que las albóndigas sean buenas. (Shutterstock)

En el estudio sobre la calidad de las albóndigas de supermercado realizado por la OCU indica que la selección de una buena carne picada es crucial para que el consumidor se decante por unas u otras. Al comparar las marcas de Dia y Eroski, consideradas las que venden las mejores albóndigas, destaca que utilizan carne de mejor calidad.

Por su parte, los productos de Carrefour, Emcesa y El Corte Inglés han sido señalados por emplear carne de menor calidad, con una presencia notable de hebras, ternillas y un sabor deficiente. Además, se ha observado que, aunque las salsas presentan un sabor agradable en general, las patatas incluidas en algunos platos no cumplen con las expectativas, por estar excesivamente cocidas.

Y es que la carne utilizada en las albóndigas es de vital importancia, pero existe un método para prepararlas de una manera rápida y sencilla: se pueden preparar 24 unidades. Esta técnica no solo permite agilizar el proceso de preparación, sino también asegurar una uniformidad en el tamaño del producto. El truco consiste en extender el relleno sobre una huevera cubierta con film transparente, colocar otra huevera encima y presionar para formar las albóndigas en los huecos, ofreciendo una solución práctica para preparar una gran cantidad de estas de forma simultánea.