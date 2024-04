‘Guay’, la colaboración inédita entre Bad Gyal y Ozuna que estrenaron juntos en el WiZink Center

Bad Gyal (Natalia Cornudella)

Alba Farelo sentó cátedra al presentar un alter ego libertario que se liaba los cigarros de marihuana con uñas quilométricas repletas de diamantes. El dancehall ha sido su religión sonora desde sus inicios, cuando subía covers de YouTube versionando la canción Work de Rihanna y Drake. Desde entonces, Bad Gyal se ha erigido como uno de los perfiles más catárticos e interesantes del panorama musical español.

La confirmación de su idilio con el público local se explica con sus dos sold out consecutivos en el WiZink Center de Madrid, la primera vez que la cantante consigue llenar el recinto de la capital por partida doble. En La Joia 24 Karats Tour, Bad Gyal celebra años de éxitos y de hits generacionales que han calado en la generación Z. El sábado brindó junto a sus hermanas, Irma y Greta, la primera labrándose una carrera en la industria como Mushkaa, y el domingo sacó al escenario a Ozuna, con quien lanzará próximamente Guay, una canción que promete vivir un idilio en las listas de éxitos.

Enfundada en un look dorado de Dsquared2 y moviendo las nalgas a ritmo de twerk durante todo el concierto, Alba presentó al artista puertorriqueño durante su concierto de este domingo, ocasión que aprovechó para cantar por primera vez una canción que marca su primera colaboración juntos. Ozuna ya ha cantado con artistas como Rosalía o Shakira, pero nunca había intercambiado barras con ‘la más pegá de España’, un tema que saldrá a la luz el próximo 18 de abril.

¿Habrá colaboración con Rosalía?

Hace unos meses, Bad Gyal estrenó La Joia, su primer álbum de estudio (pese a que ha lanzado alguna que otra mixtape y varios EP) en el que se consagra como el perfil alternativo convertido en estrella global. En el proyecto, una consolidación de su éxito, hay colaboraciones junto a Anitta, Morad, Quevedo, Myke Towers, Tokischa o Young Miko, pero los acérrimos de la catalana se preguntan cuándo llegará la colaboración junto a Rosalía.

En una entrevista con EFE, la intérprete habló sobre sus colaboraciones musicales y respondió a la pregunta del millón. “Tengo buena relación con ella, pero nunca hablamos de eso y no ha surgido. No me preguntes el porqué. Si yo estoy ocupada, ella no quiero ni pensarlo. Ahora mismo vamos centradas cada una en lo suyo y ella es una megaestrella global. No voy a decir que nunca va a pasar, pero tampoco te voy a decir que lo tenemos pensadísimo”, respondió Bad Gyal sobre la motomami.

“Entiendo que es importante colaborar con mujeres, pero no lo voy a hacer con alguien por el mero hecho de que lo sea. Estoy orgullosísima de haber grabado con Tokischa o con Anitta en este disco, pero porque me encanta lo que hacen, de la misma manera que si colaboro con Quevedo es porque me gusta”, aseveró a EFE.

