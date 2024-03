Las torrijas, un dulce tradicional con más calorías de lo que imaginas

Una montaña de torrijas ( Komuso and Colorsandia/Shutterstock)

Pecar o no pecar. He ahí la cuestión. Solo un mordisquito... Estamos de vacaciones... Tampoco pasa nada por una vez... Las torrijas se posicionan como uno de los protagonistas indiscutidos en las mesas españolas en pleno corazón de la temporada de Semana Santa. Este dulce tradicional, amado por muchos por su sabor único y textura incomparable, esconde detrás de su aparente simplicidad un alto contenido calórico que sorprende a quienes lo consumen no solo por placer, sino también en búsqueda de un capricho dulce durante estos días festivos.

Según estudios recientes, una única torrija podría contener entre 200 y 600 calorías aproximadamente, variando este número en función de su tamaño, ingredientes y forma de preparación. Por ejemplo, desde MH Hospitales señalan que un trozo de 230 gramos nos aporta unas 553 calorías. Sin embargo, desde este grupo hospitalario destacan que no todo en la torrija es perjudicial, ya que también tiene sus virtudes. “Solo tenemos que equilibrar el consumo de calorías con un entrenamiento de calidad, dinámico y divertido para quemar estas calorías extra”, indican.

Te puede interesar: Receta de torrijas con miel, el paso a paso más tradicional para un resultado aún más dulce y con un toque de sabor

Las versiones más tradicionales de torrijas se elaboran sumergiendo pan en leche o vino, para posteriormente ser rebozado en huevo, freído y finalmente espolvoreado con azúcar y canela. Y es la incursión de variantes que incluyen rellenos cremosos o coberturas de chocolate las que pueden elevar aún más su valor calórico.

La taberna histórica de Madrid que lleva 236 años abierta: especializada en cocido madrileño, rabo de toro y torrijas.

Este aporte energético convierte a las torrijas en un alimento a considerar dentro de la dieta diaria, especialmente para aquellos que se encuentran en procesos de control de peso o seguimiento de una alimentación balanceada. Nutricionistas y dietistas recomiendan disfrutar de este dulce con moderación, integrándolo en una alimentación variada, y no olvidar la importancia de compensar su consumo con actividad física regular.

Te puede interesar: Torrijas al horno, una receta fácil y más ligera del clásico postre de Semana Santa

Gran protagonista en esta Semana Santa

A pesar de su alto contenido calórico, las torrijas continúan siendo un elemento indispensable de la gastronomía típica de Semana Santa en España, que año tras año, endulzan el paladar de adultos y niños. Por ello, también es importante no privarse de estos pequeños placeres, sino más bien, optar por preparaciones más ligeras, utilizando, por ejemplo, leche desnatada o edulcorantes en lugar de azúcar, y optar por métodos de cocción más saludables como el horneado en lugar de la fritura, para disfrutar de este manjar sin remordimientos.

Te puede interesar: Estos son los días de Semana Santa en los que hará peor tiempo en España

Las torrijas no solo se mantienen como un símbolo de tradición y sabor, sino también como un recordatorio de la necesidad de equilibrar nuestras elecciones culinarias, en la búsqueda de un bienestar integral durante las festividades y más allá.

Receta de torrijas para cuatro personas

Esta es la receta tradicional para elaborar torrijas para 4 personas. A continuación detallamos los ingredientes que comparte MH Hoteles: