Dónde ver en España las películas ganadoras de los Oscar 2024: de ‘Oppenheimer’ a ‘Barbie’

'Oppenheimer' y 'Pobres criaturas' han sido las películas más galardonadas de la noche

Catapún. La temporada de premios ha llegado a su ocaso con la celebración de la 96ª. edición de los Premios Oscar, que han tenido lugar este domingo (madrugada del lunes en horario peninsular) en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Ha habido poco espacio para la sorpresa con Oppenheimer, el biopic del creador de la bomba atómica dirigido por Christopher Nolan, llevándose siete galardones, entre ellos, el de ‘Mejor película’, ‘Mejor director’ y ‘Mejor actor protagonista’ para Cillian Murphy.

La otra cinta destacada de la noche ha sido Pobres Criaturas, la nueva hornada bizarra de Yorgos Lanthimos que se ha marchado con cuatro estatuillas, entre ellas, la de ‘Mejor actriz protagonista’ para Emma Stone, encargada de dar vida a una mujer con cerebro de bebé llamada Bella Baxter.

Si hay algo que sólo el cine es capaz de hacer es incrementar el interés por los largometrajes más exquisitos del año, incluso cuando la fiesta ya ha finalizado. Si te quedaste con las ganas de ver alguna cinta galardonada en una de las noches más importantes de la industria no sufras: en Infobae España hemos recopilado el listado de plataformas en las que poder ver las películas premiadas en la gala de los Oscar 2024. Algunas ya están disponibles y, para otras, habrá que esperar unas semanas.

‘Oppenheimer’

Era la favorita de la noche y las predicciones no fallaron. Oppenheimer se ha llevado siete Premios Oscar: ‘Mejor película’, ‘Mejor dirección’, ‘Mejor actor protagonista’ (Cillian Murphy), ‘Mejor actor de reparto’ (Robert Downey Jr.), ‘Mejor banda sonora’ (Ludwig Göransson), ‘Mejor fotografía’ (Hoyte Van Hoytema) y ‘Mejor montaje’ (Jennifer Lame).

La cinta autoral de Nolan, basada en el libro Prometeo Americano de Kai Bird y Martin J. Sherwin, ha sido la gran ganadora de la noche. Basada en las vivencias de Robert Oppenheimer (Murphy), el padre de la bomba atómica, la película sigue estando disponible en algunos cines españoles que la han repuesto con motivo de la temporada de premios. A continuación, las plataformas que la tienen (o tendrán disponible).

Con suscripción: en SkyShowtime a partir del 21 de marzo.

El físico J. Robert Oppenheimer trabaja con un equipo de científicos durante el Proyecto Manhattan, que condujo al desarrollo de la bomba atómica.

‘Pobres criaturas’

Yorgos Lanthimos regresó con una película que sigue la estela de su filmografía y en la que proponía a una protagonista adulta con el cerebro de un bebé, Bella Baxter: desvergonzada, activa y sin información sobre las crueldades y maravillas del mundo que habita.

El director de Canino, Langosta o La favorita consiguió cuatro estatuillas con Pobres criaturas, entre ellas, a ‘Mejor actriz protagonista’ para Emma Stone, ‘Mejor maquillaje y peluquería’, ‘Mejor diseño de vestuario’ y ‘Mejor diseño de producción’. La cinta continúa proyectándose en diversos cines, pero llega muy pronto a una plataforma en España.

Con suscripción: en Disney+ a partir del 14 de marzo.

Emma Stone, en una escena de 'Pobres criaturas' (Yorgos Lanthimos/Searchlight Pictures via AP)

‘Anatomía de una caída’

La cinta de Justine Triet (que se alzó con la Palma de Oro en el pasado Festival de Cannes) llegaba con cinco nominaciones fuera de la categoría de ‘Mejor película de habla no inglesa’, pues no había sido seleccionada por Francia como su representante a los Oscar.

El periplo judicial de Sandra (interpretada por la cara más visible de la temporada de premios, la alemana Sandra Hüller), así como los intensos diálogos que marcan el tempo dela película, han llevado a Triet a alzarse con la estatuilla a ‘Mejor guion original’.

Con suscripción: en Filmin a partir del 5 de abril y próximamente en Movistar Plus+.

Una de las escenas de 'Anatomía de una caída', de Justine Triet

‘La zona de interés’

Una de las películas más laureadas de la temporada convertía la novela de Martin Amis en un retrato coyuntural de responsabilidad y desidia. La cinta de Jonathan Glazer que narra la plácida vida de la familia de un general nazi destinado a Auschwitz. La zona de interés se ha alzado con el galardón a ‘Mejor película internacional’, categoría en la que estaba nominada La sociedad de la nieve de J.A. Bayona, y también con el premio a ‘Mejor sonido’.

La cinta continúa proyectándose en diversos cines, pero aterrizará en unos meses a varias plataformas en España.

Con suscripción: en Movistar Plus+ y Filmin a partir del 10 de mayo.

Una escena de 'La zona de interés'

‘Barbie’

El fenómeno monocromático del 2023 dirigido por Greta Gerwig fue uno de los grandes protagonistas de la gala pese a que no se llevó ninguno de los galardones más notorios de la noche. Como en el pasado año cinéfilo, Barbie se encargó de poner la nota de color en la ceremonia con la interpretación de I’m just Ken (con un pletórico Ryan Gosling) y What was I made for?, el tema interpretado por Billie Eilish que se alzó con el Oscar a ‘Mejor canción original’.

El universo de color de rosa y existencialista de la directora de Ladybird y Mujercitas fue un auténtico fenómeno en la taquilla global, superando los mil millones de dólares de recaudación en una encarnizada batalla junto a Oppenheimer. Con una fantasiosa Margot Robbie en el rol de la muñeca más famosa de Mattel (y del planeta), la película más reconocida del año pasado se marchó con un único premio, pero con el aplauso de toda la platea.

Con suscripción: en HBO Max.

Ryan Gosling, izquierda, y Margot Robbie en una escena de 'Barbie' (Warner Bros. Pictures vía AP)

‘Los que se quedan’

Una de las grandes sorpresas de la temporada vino de la mano de Alexander Payne, que con The Holdovers (su título original), conseguía que las películas de Navidad gustasen a aquellos que detestan las fechas festivas. Un profesor de Historia, interpretado de forma divina por Paul Giamatti, se ve obligado a quedarse con un par de estudiantes relegados que no pueden pasar las vacaciones invernales con sus familiares.

La película estaba nominada a cinco Premios Oscar y finalmente se ha alzado con uno de los galardones más cantados de la noche, el de ‘Mejor actriz de reparto’ para Da’Vine Joy Randolph, una empleada de la escuela cuyo hijo ha fallecido en la Guerra de Vietnam y que tiene que lidiar con las quejas vacías e insustanciales de los jóvenes ricos a los que da de comer.

La película de Payne todavía se puede ver en cines seleccionados en España y, de momento, no estará disponible bajo suscripción en ninguna plataforma de España.

Paul Giamatti en una escena de 'Los que se quedan' (Universal Pictures)

‘American fiction’

Otra de las grandes sorpresas de la temporada ha sido la película de Cord Jefferson, que se ha alzado con el galardón a ‘Mejor guion adaptado’, una de las categorías más reñidas de la noche (en la que también competían Barbie, La zona de interés y Oppenheimer). En ella, un escritor (interpretado por Jeffrey Wright) publica una novela bajo pseudónimo para poner de manifiesto la narrativa estereotipada de la historias de negros en la literatura y el mundo editorial.

Con suscripción: en Prime Video.

Tráiler oficial de 'American Fiction'

‘20 días en Mariúpol’

Un equipo de periodistas que registraron las atrocidades bélicas sufridas en Mariúpol, ciudad ucraniana asediada por el Kremlin, se ha consagrado con el Oscar en la categoría de ‘Mejor documental’. Tras recibir el premio, su director, el reportero de guerra Mstylav Chernov, subió al escenario para recordar que la guerra de Ucrania no ha terminado. “Este es el primer Oscar de la historia que gana Ucrania, pero desearía no haber tenido que haber hecho esta película a cambio de que Rusia no nos hubiera atacado”, declaró con la estatuilla dorada en la mano.

Con suscripción: en Filmin.

La vista de un edificio de apartamentos dañado durante un fuerte enfrentamiento en Mariúpol, en la región de Donetsk controlada por los rusos en el este de Ucrania, el 5 de enero de 2023. (Foto AP/Alexei Alexandrov)

‘El chico y la garza’

Lo tenía difícil Pablo Berger para alzarse con el Oscar a ‘Mejor película de animación’ por Robot Dreams, un premio que ha caído en manos de Hayao Miyazaki por El chico y la garza. La cinta de Studio Ghibli narra la historia de Mahito, un joven de 12 años que busca asentarse en una nueva ciudad tras la muerte de su madre.

De momento, la cinta sigue en salas de cine, aunque se espera que pueda aterrizar en alguna plataforma pronto.

