Los directores españoles que ‘rozaron’ el Oscar: de Juan Carlos Fresnadillo a Rodrigo Sorogoyen

'Timecode' de Juanjo Giménez, 'Esposados' de Juan Carlos Fresnadillo o 'Madre' de Rodrigo Sorogoyen, algunos de los cortometrajes que se quedaron sin Oscar

Dicen que la historia está llena de muchos fracasos y algunos aciertos. En el caso de la participación de España en los Oscar sería injusto llegar a decir tanto, pero es cierto que el porcentaje de éxito de nuestro país en los premios de la Academia de Holywood ha sido ínfimo si lo comparamos con otros países. Aun con todo, en esta nueva edición volvemos a contar con la posibilidad de conquistar la estatuilla por partida doble: con Robot Dreams, nominada a Mejor película de animación, y con La sociedad de la nieve, doblemente nominada a Mejor película internacional y Mejor maquillaje y peluquería.

No lo tendrán nada fácil las películas de J.A. Bayona y Pablo Berger, respectivamente, pero que su más que probable marcha de vacío no impida poner en valor lo cosechado. El mero hecho estar entre las cinco nominadas ya es un gran logro, y tampoco hay que olvidar que no hace tanto que España directamente ni aparecía entre las candidatas para obtener alguna estatuilla. Fue José Luis Garci el primero en cambiar esa dinámica con Volver a empezar, en 1982, y sobre todo Pedro Almodóvar el que pudo asentarse en estos premios, obteniendo dos galardones en 1999 y 2002 con películas como Todo sobre mi madre y Hable con ella.

Pero no todo iba a ser Almodóvar, porque hay tantos otros cineastas que han peleado por el Oscar y se han quedado a las puertas, en los últimos años más de los que podríamos imaginar. Muchos de sus nombres resultarán familiares, porque aunque no ganaran en sus respectivos años se han convertido en realizadores de referencia dentro de nuestro cine. Porque por mucho que digan que la historia solo recuerda a los vencedores, en España ha habido varios casos de cineastas que han ‘rozado’ el Oscar y no por ello han dejado de seguir demostrando su talento.

El primero de ellos está de rigurosa actualidad, pues más de 25 años después de competir en los Oscar estrena una película a gran escala como Damsel, protagonizada por toda una nueva estrella como Millie Bobby Brown (Stranger Things) y otra tan veterana como Robin Wright. Hablamos de Juan Carlos Fresnadillo, realizador canario que se dio a conocer por el cortometraje Esposados en 1996, trabajo que le llevó a ganar más de 40 premios y viajar hasta los Angeles para competir por la estatuilla a Mejor cortometraje de ficción. A Fresnadillo lo sucedería en esta misma categoría otro director de sobra conocido en nuestro cine como Nacho Vigalondo, quien también ha tenido su periplo en el extranjero con Colossal y quien ahora prepara una serie junto a Los Javis como Superestar. Antes de eso, el director estuvo a punto de ganar el Oscar por 7:35 de la mañana, una comedia musical que él mismo protagonizaba junto a otros como Marta Belenguer o Borja Cobeaga.

Curiosamente, este último sería el siguiente en estar nominado a Mejor cortometraje en los Oscar con Éramos pocos, en un histórico año en el que también compitió Binta y la gran idea de Javier Fesser. A diferencia de la categoría de Mejor película internacional, en la que cada país solo puede llevar una representante, España acumuló dos propuestas muy diferentes en 2006. Finalmente el premio fue para Ari Sandel y su West Bank Story, pero no impidió que tanto Cobeaga como Fesser se convirtieran en dos de los mejores directores de este país, este último nada menos que realizando algunas de las películas más taquilleras en la historia de España como Campeones.

Alberto Mielgo, el único ganador en años

En 2009 quien haría historia sería Javier Recio Gracia, quien con su cortometraje La dama y la muerte conseguiría introducir a España por primera vez en la categoría de Mejor cortometraje de animación. El premio fue finalmente para la obra francesa Logorama, pero no en vano Recio se dio a conocer en la industria y en los últimos años hemos podido ver el progreso de su trabajo en la serie antológica de animación Love, Death and Robots, en la que también participa otro español que sí lograría la estatuilla, Alberto Mielgo. De hecho, el animador y director madrileño ha sido el único que ha conseguido romper la mala racha con El limpiaparabrisas, con la que ganó el Oscar en 2021.

De vuelta al cortometraje de ficción, en los últimos 10 años ha habido tres directores a punto de obtener la estatuilla. En 2013 fue Esteban Crespo con Aquel no era yo, en 2016 Timecode de Juanjo Giménez y en 2019 Madre de Rodrigo Sorogoyen, el último en aspirar en esta categoría. Crespo debutó en el largometraje con Amar, con la que se dieron a conocer intérpretes tan prometedores como María Pedraza o Pol Monen, y en la actualidad ha participado en series como El silencio o Detective Touré. Giménez, por su parte, volvió al largometraje hace un par de años con Tres y hace tan solo unos meses presentaba su último trabajo, Mussol.

Quizá el que mejor parado ha salido ha sido Rodrigo Sorogoyen, quien a tras rozar el Oscar con Madre lanzó la película basada en el corto, la miniserie Antidisturbios y la película As bestas, con la que triunfó en los Goya y más allá de nuestras fronteras. Sorogoyen es a día de hoy uno de los directores más prestigiosos de nuestro país e incluso a punto estuvo de ser elegido representante de España en los Oscar con As bestas, pero el honor fue finalmente para Alcarràs. Ahora nuestro país tiene una nueva oportunidad con Pablo Berger y Bayona, pero pase lo que pase la historia nos demuestra que detrás de cada nominación ha habido un gran talento que se ha seguido desarrollando.