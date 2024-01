Alcaraz, sobre Nadal: “Vivir un dobles con tu ídolo sería un recuerdo que guardaría con cariño”

Los tenistas españoles Rafael Nadal y Carlos Alcaraz, en una foto de archivo. EFE/Emilio Naranjo

Rafa Nadal regresó a las pistas después de una ausencia de 349 días por lesión en el psoas ilíaco izquierdo. Lo hizo en Melbourne, no en el exigente escenario del Open de Australia, sino en el torneo de Brisbane, preparatorio para el primer Grand Slam del año. Con victorias en sus primeros encuentros, Nadal parecía recuperar ritmo, sin embargo, tras un exigente partido después de casi cuatro horas frente a Jordan Thompson, que culminó en derrota en tres sets, el español sintió molestias. A raíz de esto, comunicó que junto a su equipo médico habían tomado la decisión de no estar en el primer Grand Slam y regresar a España en busca de una evaluación más detallada. El objetivo principal era ganar minutos en pista para afrontar con más rodaje el major. A pesar del contratiempo, Rafa asegura que el dolor es diferente y en distinto lugar que la que sufrió hace un año.

Por su parte, Carlos Alcaraz se prepara para competir en el Abierto de Australia. La edición pasada no estuvo presente por lesión. Con 20 años, aspira a sumar su tercer Grand Salm en su cuenta personal, el que sería el primero de la temporada. Además, tiene la posibilidad de recuperar el trono en Melbourne, el cual ostenta Novak Djokovic. El serbio, ganador de la última edición del torneo australiano, defiende nada menos que dos mil puntos, mientras que Carlitos, debido a la ausencia en 2023, solo tiene oportunidad de sumar con cada victoria.

Los españoles Carlos Alcaraz y Rafael Nadal se saludan después del partido de cuartos de final del ATP Masters 1000 del Abierto de Madrid de 2022. (REUTERS/Juan Medina)

La admiración entre Nadal y Alcaraz no pasa desapercibida. El 3 de marzo disputarán un partido de exhibición en Las Vegas, en el que puede ser el primer cruce entre ambos en este 2024. Así, el murciano ha expresado su respeto y admiración por Nadal, a quien considera un “ídolo”. En un año de Juegos Olímpicos, uno de los mayores retos para los deportistas, las dos partes han mostrado interés en formar pareja en la categoría de dobles en París, posibilidad que despierta entusiasmo tanto del público como de los propios tenistas. En una entrevista concedida a ‘Le Figaro’, Alcaraz asegura que todavía no han hablado de ello, pero que sería “un recuerdo que guardaría con especial cariño”: “Espero que los dos estemos preparados en ese momento. No solamente por ganar una medalla a nivel individual o en dobles, sino solo por vivir la experiencia de vivir un dobles con tu ídolo, sería un recuerdo que lo guardaría con especial cariño”.

Objetivos para 2024

Con la mente puesta en los torneos de Grand Slam y los Masters 1.000, Alcaraz también subraya la importancia de representar a España en los Juegos Olímpicos, describiéndola como un sueño y marcándola como uno de sus principales objetivos para el año 2024: “Representar a tu país en los Juegos es un sueño, por tanto, ganar la medalla de oro en los Juegos de París sería extraordinario y constituye mi objetivo principal para 2024″.

En lo que respecta a sus metas personales, Alcaraz se muestra autocrítico y consciente de su potencial de mejora. Tras una temporada con altibajos, en la que consiguió triunfar en Wimbledon, pero tuvo un final no tan satisfactorio en los torneos asiáticos, en París y en las ATP Finals, su enfoque se centra en el crecimiento, tanto en lo mental como en lo físico. Carlitos es consciente de su juventud y el margen de progresión que aún mantiene: “Tengo muchas cosas que mejorar. Mi tenis es bueno, pero mental y físicamente tengo que mejorar. Tengo 20 años y un gran margen de progresión”.