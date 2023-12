Europa confirma la seguridad el eritritol y actualiza su dosis: así es el edulcorante que puede sustituir al azúcar

Azúcar y edulcorante. (Shutterstock)

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés) ha confirmado la seguridad del eritritol, un edulcorante que forma parte del grupo de los polialcoholes que son de origen natural y que se ha convertido en uno de los más utilizados como sustituto del azúcar. En su informe de reevaluación, la agencia europea no ha encontrado evidencia de que exista relación entre el consumo de eritritol y mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, aunque advierte de que un consumo excesivo puede producir efectos laxantes.

La EFSA no solo ha reevaluado la seguridad del eritritol, sino la de todos los aditivos alimentarios cuyo uso se aprobó antes del 20 de enero de 2009. Así, el informe concluye que el proceso de fabricación de este edulcorante con levadura no modificada genéticamente es seguro y que “la única impureza encontrada en el eritritol producido mediante el proceso de fabricación evaluado fue el plomo”. Por ello, se recomienda reducir el límite del nivel máximo de plomo presente en el eritritol, actualmente 0,5 mg/kg, para reducir la ingesta de este metal pesado debido a su consumo.

Te puede interesar: Los alimentos continuarán encareciéndose tres años más por encima del objetivo del 2% y la tregua empezará en 2024

El eritritol, que se obtiene de la fermentación del azúcar del maíz y es aproximadamente un 70% más dulce que el azúcar, no necesita criterios microbiológicos en las especificaciones de la Unión Europea porque “es poco probable que esté contaminado con microorganismos”, según el informe, que también concluye que no es genotóxico.

No afecta a los niveles de glucosa en sangre

Aunque no se han realizado estudios a largo plazo, añade el informe, hay pruebas de que el eritritol no afecta a los niveles de glucosa en sangre en los seres humanos y las pruebas actuales “no muestran una relación de causa y efecto entre el consumo de alimentos que contienen este edulcorante y un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y factores de riesgo relacionados”. No obstante, la EFSA recomienda que se siga investigando para aclarar la naturaleza de la asociación encontrada en algunos estudios observacionales.

Te puede interesar: Sin descansos ni aumentos de sueldos: así son las nuevas celebridades virtuales

Una mujer toma una taza de café. (Getty)

Efectos laxantes

Sobre sus posibles efectos laxantes, la agencia europea ha observado que el nivel de consumo del eritritol sin efectos adversos fue de 0,5 gramos por kilo de peso corporal, de forma que esa es la cantidad de ingesta diaria admisible que establecen los expertos para que la población pueda protegerse no solo frente a la diarrea, sino frente a posibles efectos adversos a largo plazo como el desequilibrio electrolítico.

La reevaluación de la EFSA también indica que las personas con una alta ingesta de eritritol pueden experimentar efectos adversos después de una exposición única o repetida.