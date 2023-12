El PP volverá a llevar a ETA al Congreso: quiere prohibir los homenajes y que se indulte a terroristas

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, asisten a la concentración "Pamplona no se vende" (EFE/ Jesús Diges)

La última vez fue en mayo, antes de las elecciones municipales y autonómicas del 23M. Y ahora, antes de que finalice el año y tras unas semanas de crispación política y nulo entendimiento, ETA vuelve al centro del debate político y parlamentario. La banda terrorista, cuyo cese definitivo se produjo en 2011, tendrá otra vez espacio en el Congreso, ya que el Partido Popular reclamará que se prohíban los homenajes a terroristas, conocidos como ongi etorri, además de que se les pueda indultar y que los condenados por delitos de sangre vuelvan a ir en listas electorales, como ocurrió en las elecciones municipales y autonómicas del País Vasco y Navarra en las elecciones de este año.

Así lo ha anunciado el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, durante una entrevista en Telecinco con Pedro Piqueras. Según el presidente popular, la inclusión de este debate por parte de su partido responde a que el PSOE se abra a apoyar la proposición de ley de Sumar, que se vota este martes en la Cámara Baja. A su juicio, Sánchez compra la agenda del “radicalismo” y asume como propia la iniciativa que pretende despenalizar las injurias a la Corona y los ultrajes a símbolos nacionales. Sumar presentó esta iniciativa con el objetivo de eliminar los delitos de opinión, fijándose en casos como los de Pablo Hasél o el sindicalista Pablo Fragoso.

Esta propuesta no es nueva. Aterrizó en el Congreso de la mano de Unidas Podemos en el año 2021, después de que encarcelaran al rapero Hasél por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona por unos tuits y una canción, unos delitos por los que también se acusó a Fragoso en el año 2014, que gritó “puta bandera” en el contexto de unas protestas en A Coruña por las condiciones laborales del Arsenal de Ferrol. Este mismo año, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por violar la libertad de expresión.

A juicio del PP, el apoyo de los socialistas a esta iniciativa implica que Pedro Sánchez está dispuesto a “confraternizar” con Bildu “a pesar de que siga llevando asesinos en sus candidaturas, no ayude a esclarecer todos los crímenes pendientes y persista en homenajear a etarras”.

“Disparate jurídico, moral y ético”

Para Feijóo, declarar “legales” las injurias al rey, los ataques a los símbolos del país y eliminar el enaltecimiento del terrorismo es “un disparate jurídico, moral y ético” y, en este contexto, ha anunciado una iniciativa “distinta” que el PP va a llevar al Congreso: “Vamos a proponer que las personas condenadas por delitos de sangre no puedan ir en las listas”, ha lanzado. Su objetivo es que “ningún Gobierno pueda indultar a ningún terrorista”, y que los indultos “no puedan ser moneda de cambio para obtener una investidura ni ninguna rentabilidad”.

“¿Cómo no se va a hablar de ETA, si el Gobierno está facilitando homenajes a etarras?”, ha lanzado Feijóo para justificar el registro de su propuesta en la Cámara Baja. En su opinión, para que este asunto no estuviese encima de la mesa, Bildu debería de dar pasos en la “buena dirección”, comprometiéndose, por ejemplo, a no llevar en sus listas a personas condenadas, o facilitando a la Justicia la información que saben de los 300 asesinados de ETA de los que se desconoce la autoría. También deberían condenar los atentados y reparar a las víctimas. “No creo que sea mucho pedir”, ha apostillado.

Para el presidente popular, todo esto tiene mucho que ver a la hora de diferenciar a los abertzales de Vox. “En Vox milita José Antonio Ortega Lara, secuestrado por ETA”, y en Bildu militan los de la banda terrorista. “Hacer la identificación de Ortega Lara con sus secuestradores acredita una pésima catadura moral”, ha sentenciado.