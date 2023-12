Alertan por riesgo de alergias ante ingredientes no declarados en chocolates Toblerone

Imagen del producto Toblerone afectado (Aesan)

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha advertido este jueves a las personas con alergia o intolerancia a la leche, almendra, soja y huevo de la venta de un producto de chocolate de la marca Toblerone que contiene estos ingredientes pese a no figurar en su etiquetado.

La Aesan ha detallado en un comunicado que estos ingredientes no declarados se encuentran en un producto de chocolate con leche con nougat (10 %) de miel y almendras de la marca Toblerone, de 100 gramos de peso y con código de barras número 7614500010013.

Además, se encuentra comercializado con las siguientes fechas de caducidad: 8/12/2024, 15/12/2024, 25/12/2024, 26/12/2024, 07/01/2025 y 24/01/2025.

⚠️Exclusivamente para personas alérgicas o intolerantes a la leche, almendra, soja y huevo: presencia de leche, almendra, soja y huevo en chocolate con leche con nougat (10 %) de miel y almendras no declaradas en el etiquetado en español.

La distribución inicial del producto se ha dado en todas las comunidades autónomas salvo en La Rioja, Ceuta y Melilla, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a estas comunidades o ciudades autónomas, ha informado la Aesan.

Como medida de precaución, la Aesan ha recomendado a las personas alérgicas o intolerantes a los ingredientes mencionados que se abstengan de consumir este producto. Para el resto de la población este producto no comporta ningún riesgo.

Un error en el etiquetado español

Según la Aesan, ha sido la propia empresa la que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes para no poner a disposición de la población alimentos no seguros. “La información que aquí se incluye es resultante del autocontrol de la propia empresa”, explica el organismo nacional.

Así, Mondelēz Internacional ha confirmado en un comunicado que “este formato y lotes con el código de barras y las fechas de consumo preferente indicadas son los únicos productos de la marca Toblerone y del resto del portfolio de Mondelēz España afectados por esta incidencia”.

“La compañía ha detectado que el envoltorio de las unidades de estos lotes no incluye el etiquetado en idioma español. No obstante, cabe destacar que la fórmula y el perfil de alérgenos es exactamente el mismo que el que comercializamos habitualmente en España”, explican. Afirman cumplir “estrictamente” con las normas y estándares de calidad y, por tanto, señalan que el problema está en la falta de traducción del etiquetado al castellano, lo que hace que no sea sencillo reconocer los alérgenos.

“La compañía recuerda que no son aptos para su consumo por parte de aquellas personas que tengan alergia y/o intolerancia a la leche, almendras, soja y huevo. Sin embargo, su consumo no conlleva ningún riesgo para el resto de la población”, escriben.

Mondelēz Internacional asegura que los consumidores afectados pueden “proceder a su devolución o solicitar cualquier aclaración al respecto”, a través del servicio de atención al cliente de la empresa.

“Mondelēz International lamenta este incidente, así como cualquier inconveniente que este hecho haya podido ocasionar, y confirma su firme compromiso con la seguridad y calidad de sus productos”, concluye su comunicado.

(Con información de EFE)