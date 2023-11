Cuánto subirán las pensiones mínimas en 2024 con el aumento previsto del 3,8% del IPC

Las pensiones mínimas subirán un 6,8% en 2024. (Freepik)

Las pensiones contributivas subirán en 2024 un 3,8%, después de que la inflación haya cerrado noviembre en torno al 3,2% por la bajada de los combustibles y la moderación de los precios de los alimentos. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este miércoles el dato adelantado, que evidencia una nueva bajada de la inflación por primera vez desde el pasado junio. La inflación subyacente también ha caído hasta el 4,5%, siete décimas menos que el mes pasado.

El dato adelantado de noviembre cobra relevancia porque permite calcular la media de inflación que utilizará la Seguridad Social para calcular la subida de las pensiones prevista para el próximo año. La inflación media de los últimos 12 meses se sitúa en torno al 3,8%, es decir, eso es lo que subirán las pensiones contributivas, un poco menos de la mitad que este año, cuando la revalorización fue del 8,5%. Las pensiones mínimas y las no contributivas, por su parte, sufrirán un incremento todavía más elevado, tal y como establece la última reforma aprobada por el Gobierno, con la premisa de garantizar la suficiencia de los subsidios.

La pensión media de jubilación —actualmente, más de 6,4 millones de personas reciben este subsidio— asciende hasta los 1.377,7 euros mensuales, según los datos de noviembre. Con la subida prevista para enero, la asignación rondará los 1.430 euros al mes. Las pensiones por incapacidad permanente, las pensiones de viudedad y las de orfandad también disfrutarán del mismo aumento. El Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, defenderá el mismo porcentaje del 3,8% para negociar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) con la patronal y los sindicatos.

¿Cuánto subirán las pensiones mínimas en 2024?

Las pensiones subirán en 2024 conforme al IPC medio interanual, que según el dato adelantado que ha publicado este miércoles el INE, ronda el 3,8%. La pensión máxima que reciben actualmente los jubilados españoles asciende hasta los 3.059,23 euros al mes. Con la revalorización prevista del 3,8%, la cuantía subirá hasta los 3.175,48 euros mensuales, es decir, 116,25 euros más por cada uno de los 14 pagos. La pensión mínima, sin embargo, gozará de un aumento todavía superior. La última reforma aprobada por el Gobierno recoge que, entre 2024 y 2027, las pensiones mínimas contributivas subirán por encima de la inflación para garantizar su suficiencia. Pero, ¿cuánto subirán en 2024?

La pensión mínima de jubilación para mayores de 65 años con cónyuge a cargo, que es la más numerosa dentro de esta categoría, subirá en torno al 6,8% en 2024, según las últimas proyecciones del Gobierno, aunque el dato todavía no es definitivo. De este modo, los beneficiarios de este subsidio pasarán de cobrar 966,2 euros mensuales a recibir cada mes un ingreso de 1.032 euros mensuales, todo ello repartido en 14 pagas. Las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez subirán también un 6,8% el próximo año. Este incremento, no obstante, puede cambiar en función del IPC definitivo, que se publicará el próximo jueves 14 de diciembre.