Omar quiso ser honesto con su cita de ‘First Date’: “Te diría que sí, pero...”

Omar y Alba durante su participación en 'First Date' (Cuatro)

Omar entró efusivo al restaurante, incluso le dio un abrazo a Carlos Sobera. Es de Fuerteventura, trabaja en embarcación de rescate y se define como una persona impulsiva, que cuando piensa en algo tiene que hacerlo. Además, según ha detallado, su viaje hasta el programa ha sido toda una odisea: “Se me atrapó la mochila en unas puertas correderas y tuvieron que venir los técnicos, un perro se llevó mis calcetines…”. Sin embargo, en el amor no es así, ya que su corazón solo ha pertenecido a una mujer, y aunque fue él quien rompió la relación, esto casi hace que deje a su cita plantada.

“Me fui como el que dice que se va a por tabaco. Quise dejarlo, parar, estar un tiempo solo”, ha explicado. La monotonía fue la culpable de que tomara esa decisión, él quiso un cambio, pero afirma que si pueda arreglarlo lo haría. “Cuando tienes a una durante mucho tiempo, no te das cuenta de los que esa persona y cuando ya no la tienes, te das cuenta de que era única”. Incluso ha asegurado que podría intentar volver con su ex y ha asegurado: “Yo cuando la veo la admiro, es maravillosa”.

Te puede interesar: Pepi, a su cita de 70 años, en ‘First Dates’: “Tú no puedes coger a alguien en brazos y empotrarla”

En ese momento, el presentador, viendo que Omar tenía todavía el corazón en su relación anterior, le ha preguntado si quería cancelar la cita. El soltero ha dudado sobre lo que hacer, pero Sobera le ha dado el empujón necesario para que siguiera adelante con la cita y él ha aceptado. Alba, su cita, es camarera y vive en Las Palmas. Asegura que nunca se ha enamorado, ya que considera que ha “idealizado” a personas que al final no eran como ella pensaba.

Te puede interesar: Candela, en ‘First Dates’, sobre su cita: “Es un cani de pueblo”

Si Omar tenía dudas sobre si tener la cita o no, parece que se disiparon en cuanto Alba entró por la puerta. A ella también le ha gustado, a primera vista le ha parecido “muy guapo”. En cuanto, ambos se han sentado a la mesa, han saltado las chispas y entre risas y buena conversación ha ido trascurriendo la cita. Han comenzado hablando bromeando sobre las palabras que se utilizan en la península y posteriormente sobre la edad, momento en que Omar ha confesado que es 10 años mayor que ella, pero todo con mucho humor. En ese momento Omar se ha olvidado de su expareja y viendo la conexión que tenía con Alba ha asegurado que podría llegar a gustarle porque ella estaba entendiendo su humor.

La expareja de Omar

Pero ha llegado un momento clave cuando Alba ha sacado el tema del amor. Él, que ha comenzado diciendo que no quería tener que hablar de ese tema, ha sido honesto con ella y le ha explicado que estuvo 15 años con una persona y después quiso distanciarse. “Yo sí que quiero volver con ella, no te voy a engañar”. Aunque ha añadido que no puede estar siempre pensando en esa persona y que quiere dar la oportunidad a más gente.

Amores aparte, cuando ha empezado a sonar la música, Omar le ha advertido a Alba que no iba a bailar porque estaba cojo, para unos instantes más tarde estar dando unos pasos con su cita en incluso la ha llegado a coger en brazos. Y cuando ha llegado el momento de la verdad, Alba lo ha tenido claro, ella sí tendría una segunda cita con Omar. Una respuesta que le ha puesto las cosas más difíciles a él, que incluso le ha preguntado por qué no dijo que no. Pero ha decidido ser sincero con ella y ha explicado que tiene que cerrar una cosa. “Te diría que sí, pero tengo que sanar eso”, ha incidido. Omar necesita olvidar a su ex antes de tener una segunda cita, pero tiene claro que nadie sería capaz de decirle que no a una chica como Alba.

Seguir leyendo: