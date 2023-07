Ferrari y Sainz desafían en Silverstone el estatus de Aston Martin y Alonso: “Llevaremos más mejoras”

Carlos Sainz y Fernando Alonso durante el GP de Barcelona (REUTERS).

El GP de Austria marcó las aspiraciones de cada escudería. Las de Red Bull no han cambiado, siguen teniendo el mejor monoplaza de la parrilla y su superioridad sobre el resto de equipos cada vez parece más insalvable. Pese a que la sideral distancia entre la escudería austríaca y las demás, otras formaciones salieron con buenas sensaciones del Red Bull Ring. En ese escenario se encuentra Ferrari.

Te puede interesar: La bronca de Alonso por radio a Aston Martin ante el caos con las paradas en boxes durante el GP de Austria: “No me avises tan tarde, colega”

Las mejoras introducidas por los de Maranello funcionan. “En Austria logramos un buen resultado para el equipo. Los podios de Sainz en la sprint y Leclerc el domingo demuestran que estamos trabajando en la dirección correcta”, ha asegurado el jefe de equipo de Ferrari, Frédéric Vasseur, en declaraciones a Sky Sports F1. El rendimiento del SF-23 no fue el esperado y desde el comienzo de temporada la escudería italiana ha trabajado con el fin de alcanzar la dirección de desarrollo adecuada. Introdujeron un importante paquete de mejoras en Montmeló y también en Austria, donde el monoplaza se mostró muy competitivo.

Te puede interesar: El director de Ferrari explica los motivos por los que no permitieron a Sainz adelantar a Leclerc: “Ha sido la mejor estrategia que podíamos seguir”

Ferrari, el nuevo rival de Alonso

Los italianos mandaron un aviso en Canadá donde, pese a la sanción a Sainz y la mala clasificación de Leclerc, mantuvieron el ritmo de cabeza de carrera y aguantaron tras el Red Bull de Checo Pérez. Dos semanas después, en Austria, corroboraron su buenas sensaciones. Sainz finalizó sexto por las sanciones y las malas decisiones del equipo, pero tuvo ritmo para haber logrado un podio al que sí se subió Leclerc. “Si echamos la vista atrás, tuvimos una buena carrera en Canadá y hemos confirmado el progreso realizado en un diseño de pista completamente diferente con una superficie diferente. Todavía tenemos que dar otro paso adelante si queremos pelear con Red Bull y estamos trabajando duro para lograrlo”, afirma el director de la escudería.

Sainz durante el GP de Austria (REUTERS).

Sin embargo, Frédéric Vasseur quiere mantener prudencia y señala el GP de Grn bretaña como clave para seguir sosteniendo las mejoras introducidas con el objetivo de mantenerse en la pelea por el subcampeonato de Constructores. “Ahora vamos inmediatamente a Silverstone, una pista completamente diferente en la que necesitaremos confirmar nuestra forma actual para seguir peleando con Mercedes y Aston Martin. Llevaremos más mejoras a Reino Unido y queremos seguir luchando en lo que creo que será una larga batalla hasta el final de la temporada”, ha agregado Vasseur. Ferrari introducirá un nuevo paquete aerodinámico más completo con el que espera consolidarse como el segundo equipo.

Aston Martin no se rinde y traerá mejoras a Silverstone

Las prestaciones de Aston Martin en Austria distan de las ofrecidas por Ferrari. El AMR23 no tuvo ritmo en ningún momento del fin de semana y no pudo competir con Ferrari... ni con Lando Norris. “Tal vez el circuito no se adaptaba a nuestro coche. El año pasado, Aston tuvo muchos problemas en Austria, por lo que también puede haber ese tipo de similitudes con el año pasado”, afirmó Fernando Alonso.

En circuitos de curvas rápidas, con largas rectas y varias zonas de DRS, el Aston Martin AMR23 no brilla por sus prestaciones, pero la escudería con sede en Silverstone, confía en volver a la senda de los podios. “Tenemos otra oportunidad en Gran Bretaña, deberíamos ir bien. Silverstone es una pista increíble para pilotar, donde abundan las curvas rápidas. Correremos en casa, porque la fábrica está a solo 50 metros de distancia, así que lo daremos todo”, explica Mike Krack, jefe de equipo. Para lograrlo introducirán un nuevo paquete de mejoras que llegará en Silverstone. “Lo daremos todo”, apuntan desde la escudería que se encuentra en búsqueda de recuperar la distancia perdida con Ferrari.

Seguir leyendo: