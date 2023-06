Cassano vuelve a cargar contra Mourinho: “Es un asco, ojalá no vuelva nunca”

Mourinho tras acabar la final de la Europa League ante el Sevilla (REUTERS).

La tensa relación que mantienen Antonio Cassano y José Mourinho vive un nuevo capítulo. El exfutbolista italiano, que nunca ha escondido su animadversión por José Mourinho, uno de los entrenadores más laureados, ha vuelto a cargar duramente contra el portugués. Aprovechó la derrota de la Roma contra el Sevilla en la final de la Europa League y el comportamiento de Mourinho tras el partido en el que increpó al árbitro del encuentro, para criticar a ‘The Special One’ en el canal de Twitch ‘BoboTv’ de Christian Vieri.

“El árbitro se ha equivocado, pero como otros fallan goles, Taylor no ha estado a la altura. Todo lo que ocurrió después empezó con Mourinho, que se fue abajo a protestar. Los vídeos llegaron rápidamente a todos y, entonces, ya vimos a su familia aterrorizada”, dijo un Cassano cuyo ataque no cesó ahí. “Dijo que se va de vacaciones, ojalá no regrese nunca a Italia, es un asco, que se vaya a Portugal y no regrese más. En estos dos años solo vimos peleas, arruinó la imagen de la Roma y no hizo el bien de la entidad”, afirmó el que fuera jugador del equipo romano entre 2001 y 2005.

Las críticas vienen de atrás

Los ataques de Cassano contra Mourinho no son nuevos. Se hecho, el pasado mes de abril ambos mantuvieron un tenso cruce de declaraciones. El exjugador atacó con dureza al portugués afirmando que “le importa una mierda el fútbol” y que “es sólo cine. No tengo ni idea de cómo logra los resultados. Ni le gusta trabajar, ni sabe comunicar ni hablar, no nos engañemos por su historia”, expuso. Además, ironizó sobre el posible regreso del luso al banquillo del Real Madrid. “Ahora mismo puede entrenar al Real Madrid como también puede hacerlo al San Martinés. Puede volver porque Ancelotti puede irse a Brasil, pero sólo por el estatus. Eso sí, si el Real quiere un entrenador de fútbol, no llamará a Mourinho”.



La respuesta del técnico no se hizo esperar. Fiel a su estilo, no se mordió la lengua y devolvió el ataque con la misma dureza que lo recibió. “Él se divierte; los demás trabajan en serio. Jugó en la Roma, el Inter y el Real Madrid. En el Madrid se le recuerda por su abrigo, con la Roma ganó una Supercopa sin jugar, con el Inter no ganó ni la Copa de Lombardía. Todo el mundo sabe lo que yo gané con el Inter, el Real Madrid y la Roma. Cassano tendrá un problema conmigo, pero yo no con él”, reconoció Mourinho, que entonces aprovechó para lanzar el dardo más contundente hacia su crítico: “Cuidado, Antonio, tú tienes 40 y yo 60, a veces vienen los Marko Livajas y luego es duro”.

Mourinho quiso referirse así a un supuesto incidente entre Livaja, delantero croata, y Cassano durante la temporada 2012-2013, en la que ambos jugadores coincidieron en el Inter de Milán con sus más y sus menos. Además, Livaja estuvo a punto de ser el reemplazo de Cassano en el Parma posteriormente, aunque el fichaje del balcánico no llegó a concretarse. Una guerra dialéctica que viene de lejos y que, visto lo visto, no tiene pinta de estar en su recta final.

