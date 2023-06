Benzema: “Quería terminar en el Real Madrid, pero a veces la vida te da otra oportunidad”

Benzema, en su último partido del Real Madrid.

Karim Benzema se ha despedido este martes del Real Madrid en un gélido acto privado que ha tenido lugar en Valdebebas. Allí, junto a los 25 títulos que deja como legado, ha cerrado su etapa de blanco acompañado por su familia, algunos de sus ya excompañeros y, cómo no, por el presidente, Florentino Pérez. Para él, el hombre que le fue a buscar a Lyon, fueron algunas de sus primeras palabras.“Es difícil hablar con tantas emociones. Tuve la suerte de realizar mi sueño de niño gracias al presidente, que con 21 años fue a mi casa con mis padres. Cuando te vi dije ‘es el hombre que ha traído a Zidane y Ronaldo y ahora me quiere en su equipo”,

El francés ha reconocido que su idea era retirarse en el Madrid, pero que, a veces, la vida te abre nuevas puertas. En su caso, la de Arabia y repleta de millones. “Tenía un sueño, firmar por el Madrid y acabar en el Madrid, pero en la vida salen otras oportunidades. Es el momento de conocer otra historia”.

“Karim, has sido un ejemplo de comportamiento y de profesionalidad en nuestro club. Como presidente te tengo que decir que, en todos estos años, no sabría ponerte un ‘pero’ en tu conducta. Te has ganado el derecho a decidir tu destino. Un futuro que sólo a ti te pertenece y nosotros debemos respetarlo”, ha reconocido Florentino Pérez. “Hoy es un día muy difícil para mí, en el que me vienen a la memoria recuerdos y emociones vividas en los últimos 14 años. Te hemos visto hacer cosas increíbles con nuestro escudo en todos los lugares del mundo. Y eso no lo olvidaremos jamás ningún madridista. Todos nosotros estamos muy orgullosos de ti. Llegaste muy joven y te has convertido en un símbolo y en una de nuestras grandes leyendas”, añadió el presidente.

