Salen a la luz las emotivas palabras de Florentino tras ganar la decimocuarta: “Hemos ganado la Champions sin querer”

Vinicius y Florentino se saludan durante un entrenamiento (Real Madrid).

Hace poco más de un año el Real Madrid conquistaba en París una nueva Copa de Europa, la decimocuarta de su historia. El gol de Vinicius y el recital de paradas de Courtois consagró a un equipo que levantaba su Orejona más épica, esa en la que se vio en el alambre en cada eliminatoria y en todas logró mantener el equilibrio. Ni PSG, ni Chelsea ni Manchester City pudieron con los de Ancelotti pese a tener el marcador a favor. En la final, el Liverpool tampoco pudo batir al equipo que ha ganado el 90% de las finales que ha disputado en la última década.

El Real Madrid es un equipo de costumbres y a su fiel cita con la Champions en el mes de mayo le sigue su consiguiente documental el año después que revela cómo vivieron jugadores, cuerpo técnico y directivos los momentos hasta conquistar la Copa de Europa. “En el corazón de la decimocuarta” era uno de los documentales más esperados por la afición blanca debido a las épicas remontadas que realizó su equipo para tocar el cielo en París. La espera mereció la pena.

Los vaciles entre Florentino Pérez y Vinicius

El delantero brasileño es uno de los ojitos derechos del presidente y ambos mantienen una relación que supera lo deportivo y roza lo familiar, tal y como refleja el documental. En el hotel de concentración del equipo blanco, cuando el presidente del club saluda uno a uno a los futbolistas antes del partido contra el Liverpool, Florentino mantiene su primer vacile con Vinicius. “Sabes lo que tienes que hacer, ¿no?”. El brasileño, mentalizado de la importancia del duelo, responde de manera ambiciosa. “Sí, ganar”.

Vinicius durante la celebración de su gol en la final de Champions ante el Liverpool (REUTERS).

Vinicius esperaba una contestación o gesto cómplice del presidente que secundara su respuesta, pero se ve una reacción que le quitó los nervios de un plumazo. “Quitarte el pendiente”, señaló Florentino Pérez. El brasileño no pudo contener la risa ante el comentario del presidente. Tras ganar el partido, ambos protagonizaron un nuevo momento de cercanía y cariño. “Tú te has equivocado y has metido el gol”, le dice Florentino Pérez a Vinicius que responde “sin querer, sí”, siguiendo la broma. A lo que el presidente añade: “Yo digo lo mismo, hemos ganado la Champions sin querer”.

Florentino tuvo gestos de cariño con toda la plantilla

El vestuario de Saint-Denis fue el escenario de la felicidad blanca que dejó otros gestos de cariño entre el presidente del club y los futbolistas. Florentino felicitó uno a uno a todos los jugadores y, además de con Vinicius, también tuvo palabras cariñosas hacia hombres como Modric, Kroos y Camavinga. Al croata le pidió que la próxima vez marquen “más goles " para poder ver “más tranquilo el partido”. Mientras que el centrocampista alemán le dijo, entre las muestras de cariño de Florentino: “Gracias por traerme a este club”

Mención aparte tuvo Camavinga. El francés ha ganado todos los títulos posibles en sólo dos temporadas con el Real Madrid, un logro que no pasó desapercibido para el presidente. “¿Tu qué? Ya lo has ganado todo, ¿ahora qué hacemos?” le preguntó a un Camavinga que, entre risas, mostró su ambición: “Quiero más, más. Ahora hay que ganar más”. El corazón de la 14ª esconde momentos nunca visto por los aficionados blancos, momentos que reflejan la cercanía de Florentino con un plantilla que demostró ser un grupo inquebrantable.

