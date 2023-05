El sorteo para conocer a los “agraciados” a Mesa electoral será entre el 24 y el 28 de junio

Una mesa electoral, a 28 de mayo de 2023, en Palma, Mallorca, Baleares (España).

El sorteo para conocer quién ha resultado “agraciado” en pleno verano para estar en una de las mesas electorales que ayudarán a votar el 23 de julio se celebrará del 24 al 28 de junio, y más de medio millón de personas, entre titulares y suplentes, resultarán ganadores.

El anticipo electoral coincidente con el periodo de vacaciones estivales ha provocado cierto temor en los ciudadanos por si son llamados a una Mesa electoral cuando ya no están en su localidad, sino disfrutando de la playa, la montaña o de cualquier otra parte de España o del mundo.

La JEC ha informado ya de que el sorteo para designar los miembros de Mesa electoral se celebrará del 24 al 28 de junio en todos los ayuntamientos de España y la notificación por parte de la administración electoral se les entregará en mano a los “agraciados” en un plazo de tres días a partir del sorteo.

Un bombo de lotería con millones de ciudadanos

Y es que en el bombo de esta lotería entran muchos millones de ciudadanos y según los datos de las últimas elecciones generales de 2019 e incluso de las municipales del pasado 28 de mayo, al menos 530.000 resultaran designados.

Claro que no todos son titulares, de ellos, unos 180.000 serán “números uno”, y alrededor de 360.000 “suplentes”, lo que aumenta la tensión al estar en banquillo y no saber si serás llamado al campo de juego. De hecho, se designan dos suplentes por cada persona que integra la Mesa electoral (que son tres). Dos por cada vocal (que son dos) y otros dos suplentes para el presidente o la presidenta de la Mesa. En total se constituyen unas 60.500 mesas electorales.

No todos juegan

En el bombo solo entran los que tengan menos de 70 años y sepan leer y escribir. También a partir de los 65 años podrán manifestar la renuncia en el plazo de siete días. Además quedan excluidos quienes alcancen la mayoría de edad en el plazo comprendido entre la formación de las listas de electores y la votación. Por otra parte, la formación cuenta...y el presidente o presidenta deberá tener el título de Bachiller, el de Formación Profesional de segundo grado o el de Graduado Escolar o equivalente.

Periodo de alegaciones

Pero la ley también ofrece la posibilidad de alegar impedimentos ante la Junta Electoral de Zona. Para ello los electores tienen de plazo 7 días desde la notificación del premio.

A muchos les correrá el calendario a la primera quincena de julio, ya sea para reclamar como para conocer la resolución que se publicará cinco días después de haber presentado la alegación.

¿Y de cuánto es el premio?

Aquellos que estén en una Mesa electoral cobrarán al menos 70 euros, que es el importe que se ha abonado en las pasadas elecciones municipales y autonómicas. 5 euros más que en las generales de 2019. Por supuesto, tienen derecho a la protección del Sistema de la Seguridad Social frente a cualquier contingencia o situación que pudiera derivarse de su participación en las elecciones.

Materialismos aparte, los ciudadanos podrán vivir en primera persona la “fiesta de la democracia” como se suele denominar al día de las elecciones. Comprobarán el material electoral, las papeletas, que estén cerradas las urnas y deberán rellenar las actas, además de estar presentes en el recuento de votos.

El momento más esperado

La hora del escrutinio, a partir de las 20,00 de la tarde y tras haber abierto el colegio electoral a las 08:00 de la mañana, es uno de los momentos más esperados. Podría vivirse solo una vez en la vida...o no. Pero, ojo, el castigo por no acudir o abandonar sin causa legítima o justificada la Mesa puede incurrir en pena de prisión de tres meses a un año o en una multa de seis a veinticuatro meses. Y esto no es ninguna broma.

