Cruce de acusaciones entre el PP y el PSOE por un vuelo de Feijóo a Tenerife: ¿Quién metió la pata?

El PP de Alberto Núñez Feijóo se defiende de las acusaciones socialistas sobre el vuelo "fantasma" del dirigente popular a Tenerife. (Foto: PP)

La agenda del PP del domingo estaba cerrada: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, saldría en un vuelo a las 17:55 horas para llegar por la tarde a Santa Cruz de Tenerife y dar un mitin las 21.30 horas (20.30 hora insular) con el candidato del partido al Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, y el candidato a la Alcaldía de la localidad, Carlos Tarife. El acto se celebraría en el exterior del Castillo de San Juan. Todo estaba previsto y atado, pero cuando el dirigente popular llega a Manieses, el municipio del aeropuerto, a las 16:15 horas es informado de la anulación del vuelo y tiene que cancelar el mitin y buscar otro billete de avión para ir a Tenerife.

A las 18:47 horas Feijóo publica un mensaje en su cuenta de Twitter: “Se ha cancelado el vuelo regular que me llevaba de Valencia a Tenerife y, lamentablemente, no puedo llegar al mitin que teníamos esta tarde. No ir en Falcon tiene estas cosas”, señala, arremetiendo ya de paso contra el uso que hace el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del avión presidencial.

Feijóo viajó finalmente a las 19:50 horas desde Valencia en un vuelo regular y llegó a Canarias entrada la noche, asegura la dirección nacional del PP, que afirma que todos sus desplazamientos se han realizado en un vehículo del PP, en trenes o en vuelos regulares. El dirigente gallego mantiene su paseo por San Cristóbal de la Laguna, Tenerife, por la mañana y sus actos en Las Palmas de Gran Canaria por la tarde.

Pero horas más tarde, el PSOE decide responder a la pulla de Feijóo y le acusa de mentir sobre el vuelo e incluso llega a decir que es “fantasma”, además le pide al presidente del PP que aporte pruebas sobre su cancelación. Fuentes socialistas insisten a Infobae que “ayer no se canceló nada en el aeropuerto de Valencia”. El PP responde a las acusaciones del PSOE mostrando la tarjeta de embarque con la hora de salida a Tenerife a las 17:55 horas, demostrando así la existencia del vuelo.

Sin embargo, la metedura de pata queda patente, ya que la cancelación del vuelo de Feijóo se produjo hace semanas, pero la agencia de viajes del PP no le trasladó al partido que la compañía aérea lo había anulado, por lo que el dirigente popular no fue consciente hasta su llegada al aeropuerto, aunque hacía semanas que podían haber solventado la situación y así evitar la cancelación del mitin.

“Una vez realizado este ejercicio de transparencia, exigimos al PSOE que informe los medios de transporte usados por su secretario general para asistir a sus actos electorales”, rematan los populares en esta batalla a cielo abierto, a lo que añaden una segunda crítica al avión enemigo: “Si el equipo de Pedro Sánchez considera que, en un país que se mofa del uso del Falcon para ir a conciertos musicales o trasladarse en un helicóptero Súper Puma para ir a bodas privadas, lo óptimo para sus intereses sería confrontar con el PP acerca de los medios de transporte utilizados por Alberto Núñez Feijóo, es evidente que la brecha entre lo que piensa Ferraz y lo que piensa la calle es cada vez más evidente”, apuntan desde Génova.

Aena ha ratificado la cancelación del vuelo de Feijóo a Tenerife, aunque se trata de una anulación previa a este domingo, lo que también reconocen en el PP. Por lo que el patinazo ha sido doble este lunes de campaña: del PP por atacar a Sánchez sin ser conscientes de su propio error, que podían haber solventado hace semanas; y del PSOE por acusar a Feijóo de mentir y hablar de un “vuelo fantasma” sin contrastar antes la información.

