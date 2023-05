Las contradicciones del PP en la estrategia frente a Bildu: Génova no descarta ofrecer sus votos al PSOE de Navarra y el PP foral se comprometió a no hacerlo

El secretario general del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, junto a los candidatos a la Presidencia del Gobierno de Navarra y la Alcaldía de Pamplona, Javier García y Carlos García Adanero, llagan a un acto de campaña del PP Navarra, en Pamplona el 14 de mayo. (Eduardo Sanz / Europa Press)

El PP de Alberto Núñez Feijóo quiere imponer un cordón sanitario a EH Bildu tanto a nivel nacional como territorial. Es parte de su estrategia para arrinconar al PSOE y obligar a Pedro Sánchez a posicionarse sobre su política de pactos con el partido de Arnaldo Otegi. El PP incluso ve “razonable” ofrecer sus votos al PSOE en Navarra para investir a María Chivite con la condición de que se comprometa a no pactar con Bildu. Sin embargo, esta estrategia y sus vertientes acarrean riesgos y consecuencias.

La primera consecuencia fue sacar a la palestra una nueva contradicción con el PP madrileño de Isabel Díaz Ayuso, algo que no beneficia a los de Feijóo. Para no despejar ningún camino a Vox, Ayuso iguala su apuesta de ilegalizar Bildu, algo que Génova no ve posible con la actual ley de partidos.

Al norte de Madrid hay más contradicciones. El presidente del PP de Navarra y candidato del Gobierno foral, Javier García, maneja una estrategia electoral que choca frontalmente con la de Génova. El pasado mes de marzo se comprometió a no pactar con el PSOE en Navarra en una entrevista con Europa Press: “El PP garantiza que no va a pactar con este Partido Socialista”, aseveró García, que rechazó ser “la muleta de nadie” porque el PPN sólo se plantea ser “alternativa”.

Chivite necesitará a EH Bildu para gobernar

La confirmación de que no se iba a reeditar la coalición de derechas Navarra Suma y los pronósticos en las encuestas como el CIS, que dan al PPN entre 5 y 6 escaños, empujan a los ‘populares’ navarros a diferenciarse de Unión del Pueblo Navarro (UPN), que seguiría siendo primera fuerza en Navarra. Además, mientras que a la derecha no le dan las cuentas para sumar, el PSN de María Chivite sí podría reeditar el pacto con Geroa Bai y Contigo/Zurekin (Podemos, IU y Batzarre) para formar gobierno, aunque seguirían necesitando que EH Bildu permitiese la investidura.

Con este escenario, en Génova ven “razonable” ofrecer sus votos a Chivite para que no pacten con EH Bildu: “Si estamos de acuerdo con eso, establecemos cierta esperanza constitucional”, señalan fuentes de la dirección nacional. También lo proponen en Pamplona y en municipios del País Vasco.

Las contradicciones están servidas a escasos días del 28 de mayo, cuando se abre un escenario de negociaciones y pactos, además de un nuevo órdago por parte del PP que podría condicionarlos en Navarra y en el País Vasco. En el Congreso de los Diputados se votará la propuesta a instancias del PP que obliga al PSOE a posicionarse sobre su estrategia de pactos con EH Bildu, lo que podría influir en las negociaciones poselectorales para conformar gobiernos.

