Matthew McConaughey se quitó los pantalones para recrear el póster de “Cómo perder a un hombre en 10 días”

Matthew McConaughey y Kate Hudson en el cartel original de "Cómo perder a un hombre en 10 días" (Paramount Pictures)

Matthew McConaughey revivió a su famoso personaje de Benjamin Barry, de la comedia romántica Cómo perder a un hombre en 10 días (2003), pero con un giro inesperado. En una nueva campaña publicitaria para su marca de tequila Pantalones Organic Tequila, el actor, acompañado de su esposa Camila Alves McConaughey, recreó el famoso póster de la película, aunque esta vez con un detalle inusual: el ganador del Óscar aparece sin pantalones, en alusión al nombre de su emprendimiento.

El anuncio, titulado How to Lose Your Pants in 10 Ways (10 formas de perder los pantalones), forma parte de la campaña “Official Tequila Of” que ha promocionado la marca desde su lanzamiento en otoño de 2023.

En el póster, McConaughey, premiado por la Academia por su actuación en El club de los desahuciados (2013), posa sin prendas inferiores, mientras Alves luce una versión personalizada del icónico vestido amarillo de seda que Kate Hudson llevó en la película.

La nueva campaña de Pantalones Organic Tequila, titulada How to Lose Your Pants in 10 Ways, homenajea la clásica comedia romántica con un enfoque divertido y desenfadado (Pantalones Tequila/vía USA Today)

“Han pasado 21 años desde que Matthew McConaughey protagonizó Cómo perder a un hombre en 10 días y ahora está reviviendo su icónico papel… con un giro,” explicó la marca de tequila un comunicado de prensa. “Camila canaliza el característico vestido amarillo de Andie, mientras que Matthew adopta un enfoque más atrevido… sin pantalones, por supuesto”.

“Y no se preocupen, Krull the Warrior King no aparecerá”, indicó la compañía en referencia a una divertida escena de la comedia romántica.

Pantalones Organic Tequila fue fundada por Matthew y Camila McConaughey como una marca de tequila “premium y orgánica”, diseñada para celebrar “la diversión, hacer el bien y no tomarse la vida demasiado en serio”, según la nota de prensa citada por medios estadounidenses.

La línea incluye tres variedades: Blanco, Reposado y Añejo, siendo esta última la más premiada, ya que ganó medalla de doble oro en la San Francisco World Spirits Competition.

La marca de tequila de Matthew McConaughey publicó recetas de cocteles temáticos alusivos a la rom-com (Pantalones Tequila/vía USA Today)

La estrategia publicitaria de esta marca enfatiza el concepto de diversión desenfadada, con anuncios que muestran a los McConaughey en escenarios cotidianos, jugando pickleball o haciendo parrilladas, todos sin pantalones. En agosto de 2024, por ejemplo, lanzaron un anuncio similar por el Día del Trabajo bajo el lema “El tequila oficial de cortar el césped”.

La campaña How to Lose Your Pants in 10 Ways se completa con la difusión de 10 recetas de cocteles con tequila cuyos nombres son alusivos al filme estrenado en 2003, por ejemplo, Love Fern Margarita, Benny Boo Boo, You’re So Vain y Yellow Dress.

Una rom-com amada por el público

Estrenada hace dos décadas, Cómo perder a un hombre en 10 días es un clásico de las comedias románticas.

En la película, Kate Hudson interpreta a Andie Anderson, una periodista que escribe para una revista femenina y que, como parte de un experimento para su columna, intenta hacer que un hombre se enamore de ella para luego sabotear la relación en solo diez días.

"Cómo perder a un hombre en 10 días" llegó a recaudar más de USD 177 millones en taquilla mundial frente a un presupuesto de USD 50 millones (Paramount)

McConaughey, en el papel de Benjamin Barry, es un ejecutivo publicitario que acepta el reto opuesto: hacer que una mujer se enamore de él en el mismo lapso de tiempo. La historia mezcla humor, situaciones absurdas y un romance que termina triunfando a pesar de las adversidades y las manipulaciones iniciales.

El icónico vestido amarillo que Hudson usa en una de las escenas finales del filme fue diseñado por Carolina Herrera, con un collar de diamantes de Harry Winston como accesorio clave.

Con la reciente tendencia en Hollywood de reboots y reinicios cinematográficos, la dupla ha sido consultada sobre la posibilidad de retomar sus papeles en una futura secuela

“Todo lo que importaría sería el guión y que Matthew y yo estuviéramos interesados en él”, comentó Hudson en el programa Watch What Happens Live a principios de este año, según Variety. Por su parte, McConaughey aseguró en una entrevista con E!’s Daily Pop en 2020 que la historia de la película permitiría explorar una secuela, si se diera el caso, y destacó que es una de las mejores comedias románticas que ha hecho.