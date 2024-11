El actor que le puso la voz a Goofy durante más de 30 años reveló que el personaje no es un perro

La voz de Goofy, Bill Farmer, lleva más de 30 años dando vida al personaje (Crédito: Instagram Bill Farmer)

Desde su primera aparición en 1932, Goofy se ha convertido en uno de los personajes más entrañables y, al mismo tiempo, enigmáticos del universo de Disney. Con sus largas orejas, sonrisa torpe y una risa tan característica que muchos la pueden identificar al instante, pero esta caricatura parece desafiar cualquier categoría animal específica. Aunque en su debut en el corto animado Mickey’s Revue fue llamado Dippy Dawg, nunca se hizo explícito a qué especie pertenecía. A diferencia de Mickey Mouse, Donald Duck o Pluto, cuya identidad animal es inconfundible, la apariencia de Goofy y su comportamiento han dejado abierto un debate que ha durado décadas.

Los fans de Disney llevan años preguntándose: ¿es un perro, un tipo de lobo o incluso una vaca? En el universo animado del ratón Mickey, la confusión es comprensible, especialmente si se considera que Pluto, el perro fiel de Mickey, también forma parte del elenco, pero sin hablar ni caminar en dos patas como Goofy.

Este misterio parecía ser una pregunta sin respuesta definitiva, hasta que Bill Farmer, quien ha sido la voz oficial de este dibujo animado desde 1987, decidió abordar el tema en una entrevista que revelaría un nuevo aspecto del personaje.

Desde 1932, Goofy ha sido un misterio sobre su identidad en la familia Disney

“No es un perro”, afirmó Farmer en una entrevista con Yahoo Entertainment, generando sorpresa entre quienes habían crecido considerando a Goofy como una especie de versión antropomorfizada de Pluto. Esta declaración, lejos de cerrar el caso, despertó aún más interés en la verdadera naturaleza de uno de los personajes más antiguos de Disney.

¿Perro o vaca? El debate entre los fans

Con su caminar torpe, su risa inconfundible y una torpeza que lo convierte en el bufón de la pandilla de Mickey, muchos asumían que Goofy era una versión caricaturesca de un perro. Sin embargo, esta idea se volvió menos clara al considerar algunos aspectos de su diseño y comportamiento, además de su relación con Clarabelle Cow, que llevó a algunos fans a pensar que podría ser una vaca. En plataformas como Twitter, los usuarios han debatido sobre esta teoría, con preguntas como: “¿Es un perro o una vaca?”, circulando de forma viral.

Fans de Disney han debatido si Goofy es un perro, un lobo o incluso una vaca (Imagen del cortometraje 'Goofy: Aquamanía')

Sin embargo, Bill Farmer aclaró el malentendido durante su conversación con Yahoo Entertainment y otros medios, afirmando que, en realidad, Goofy no pertenece a ninguna de estas categorías. “Goofy parece ser parte de la familia canina, en la misma forma en que un lobo no es un perro, aunque pertenece a esa misma familia”, explicó el actor, añadiendo que el nombre técnico del personaje sería Canis Goofus, una especie ficticia que define a Goofy como único en su tipo. “Es simplemente Goofy”, concluyó Farmer, sugiriendo que el personaje se define más por su personalidad y sus gestos que por alguna categoría biológica.

El Goofy de Bill Farmer: Más que una voz

Desde 1987, Farmer ha sido la voz detrás de Goofy y ha visto la evolución del personaje en varias producciones, incluyendo el reciente corto animado de 2021, How to Stay at Home, donde Goofy enseña a la audiencia cómo realizar tareas cotidianas en el contexto de la pandemia. Farmer, quien también es la voz de Pluto, explicó en entrevistas que cada personaje tiene un rol y una identidad distintas. Según él, la diferencia entre Goofy y Pluto es clara: mientras Pluto es un perro doméstico, Goofy se comporta como un humano, capaz de hablar, caminar en dos patas y expresar emociones complejas.

Bill Farmer reveló que Goofy no es ni un perro ni una vaca, sino único (Crédito: Instagram Bill Farmer)

Además, Farmer contó que muchos fans se han acercado a él para expresarle cuánto les ha impactado la relación entre Goofy y su hijo Max en A Goofy Movie. “Muchos me han dicho que esa película los ayudó a entender mejor la relación con sus padres”, mencionó Farmer. Este aspecto sentimental del personaje también destaca su peculiar humanidad y lo que lo convierte en un favorito de varias generaciones.