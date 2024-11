Por qué Tom Holland siempre busca el nombre de Zendaya en Google

El actor británico, conocido por su papel en Spider-Man, recurre a internet para saber que su famosa pareja está bien y evitar la ansiedad

La relación entre Tom Holland y Zendaya ha captado la atención de millones de personas desde que sus personajes en Spider-Man: Homecoming (2017) comenzaron a entrelazarse en la pantalla. La química entre ambos traspasó los límites de la ficción, y fue en 2021 cuando los rumores de un romance entre los dos actores finalmente se confirmaron. Desde entonces, la pareja ha intentado mantener su relación bajo un perfil discreto, lo que les ha ganado tanto admiradores como un seguimiento mediático incesante. Esta atención constante sobre ambos actores es quizás uno de los motivos por los que Tom, quien recientemente reveló que sufre de cierta ansiedad, utiliza Google para monitorear el bienestar de su novia.

Durante una aparición en el podcast On The Menu, conducido por Samah Dada, Holland confesó que, aunque no es un usuario activo de redes sociales, a veces recurre a Google para buscar a su novia. Este acto, que podría interpretarse como un gesto de celos o control, es en realidad, una manera de manejar su ansiedad en medio de un panorama donde el ojo público sigue cada movimiento de la pareja.

“Lo último que busqué en Google fue a Zendaya”, admitió el actor, quien añadió también que, al no tener redes sociales instaladas, recurre a esta búsqueda rápida para saber si “todo está bien” y asegurarse de que “todo está tranquilo”.

La química entre Tom Holland y Zendaya traspasó la pantalla en Spider-Man: Homecoming y el romance fue confirmado en 2021

El protagonista de Spider-Man se muestra genuinamente preocupado por el bienestar de Zendaya en un mundo donde las redes sociales y los medios pueden propagar rumores y generar polémicas en cuestión de segundos. Holland describió este hábito como una forma de control, una pequeña rutina que le da cierta tranquilidad cuando no tiene acceso a las plataformas donde generalmente las noticias circulan más rápido.

En realidad, la búsqueda constante de Tom Holland no parece tener nada que ver con celos. Su hábito de buscar a Zendaya en Google es, según él mismo, una forma de proteger su salud mental y emocional al asegurarse de que no haya motivos de alarma sobre su pareja. Para Holland, quien ha hablado abiertamente sobre su aversión a las redes sociales, es más fácil vivir sin ellas, pero a su vez, necesita encontrar un equilibrio en su preocupación por los demás.

En el podcast, el actor confesó que ha tenido que desinstalar las aplicaciones de su teléfono repetidas veces para evitar caer en la tentación de revisar cada novedad. Sin embargo, reconoció que Google sigue siendo una herramienta que utiliza como un recurso puntual para calmar esa ansiedad, en particular cuando se trata de Zendaya. Esta actitud protectora ha generado muchas reacciones en redes sociales y ha sido elogiada por seguidores de la pareja, quienes ven en este gesto una muestra de compromiso y cuidado mutuo.

El episodio en Nueva York: Tom Holland y su “modo protector”

El sentido de protección de Tom Holland hacia Zendaya no solo se limita al entorno digital. Recientemente, durante el lanzamiento en Nueva York de su marca de bebidas sin alcohol Bero, demostró una vez más cuánto cuida de su pareja. En un evento que congregó a numerosos fanáticos y fotógrafos, el actor intervino cuando Zendaya fue rodeada por una multitud que buscaba autógrafos y fotos. En un momento que se volvió viral en redes sociales, el joven actor se dirigió con decisión hacia la multitud y, con un tono firme, pidió a los presentes que mantuvieran un poco de espacio.

El actor reaccionó con firmeza cuando se percató que Zendaya había sido rodeada por fotógrafos que invadían su espacio personal

Las cámaras captaron el instante en que Tom, con evidente incomodidad ante el alboroto, tomó de la mano a Zendaya y la guió entre el gentío hasta un lugar más seguro. Este gesto no solo puso en evidencia el cuidado y respeto que siente por su novia, sino también la incomodidad que ambos enfrentan al tener que manejar su vida privada en un entorno de constante atención pública.

“No puedes esconderte. Eso tampoco es divertido”, había dicho anteriormente Zendaya en una entrevista con Elle, donde habló sobre las dificultades de mantener una relación privada bajo el escrutinio público.

Tom Holland asegura que buscar a Zendaya en Google es una forma de controlar su ansiedad (Créditos: EFE/ Matt Kennedy / Sony Pictures/Marvel Studios)

Un amor discreto en medio del estrellato

A pesar de los numerosos eventos y entrevistas que han tenido que enfrentar juntos, la pareja ha insistido en mantener su relación tan privada como sea posible. Aunque algunos detalles han salido a la luz, ambos actores han dejado claro que su vínculo es algo sagrado, un aspecto de sus vidas que desean preservar del asedio mediático.

Holland no utiliza redes sociales activamente, pero emplea Google para monitorear el bienestar de Zendaya (The Grosby Group)

Holland comentó en una entrevista con The Hollywood Reporter que él y Zendaya valoran la privacidad de su relación porque creen que “no le deben nada a nadie; es nuestro asunto y no tiene nada que ver con nuestras carreras”. Esta declaración, lejos de ser una barrera hacia sus seguidores, parece más una invitación a respetar su intimidad, una petición que muchos fanáticos entienden y apoyan.

Para Tom, esta relación es un espacio de paz, un lugar donde encuentra refugio del caos que a veces trae la fama. En una ocasión, comentó que ellos suelen ver juntos Spider-Man: Homecoming para recordar sus inicios y saborear esos momentos de juventud compartida. “Es un lujo, un regalo poder sentarse y revivir tu juventud”, confesó el actor en una entrevista para Extra, recordando aquellos días en los que ambos eran apenas unos jóvenes actores explorando su carrera en Hollywood.

A la luz de estos momentos, las búsquedas de Tom Holland en Google aparecen como una extensión de su amor y compromiso. No son un signo de celos, sino un acto de cuidado en una relación que ha crecido frente a las cámaras y los flashes, pero que también ha sabido sostenerse en la discreción y el respeto mutuo.