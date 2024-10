Tyra Banks habló sobre su regreso al desfile de Victoria’s Secret dos décadas después de su retiro

Tyra Banks volvió a las pasarelas de Victoria's Secret, marcando su retorno a la moda después de casi dos décadas de ausencia (REUTERS/The Grosby Group)

La reconocida supermodelo Tyra Banks realizó un dramático regreso al desfile de Victoria’s Secret el pasado martes, casi dos décadas después de retirarse de las pasarelas. El retorno de la modelo de 50 años a la icónica marca de lencería marcó un momento significativo en la historia de la moda.

Banks, quien desfiló por última vez para Victoria’s Secret en 2005, lució una capa plateada con forro negro, un corsé cubierto de cristales, leggings brillantes y tacones.

La modelo de 50 años desfiló con un impresionante atuendo cristalizado en un evento especial en Nueva York (REUTERS/Andrew Kelly)

El evento, celebrado en la tienda insignia de la marca en Nueva York, contó con actuaciones de Cher, Tyla y Lisa de Blackpink.

En un segmento que se transmitirá en The Drew Barrymore Show el próximo miércoles, la modelo y presentadora reflexionó sobre su experiencia.

Cuando la actriz Drew Barrymore comentó sobre la aparente alegría y presencia de Banks en la pasarela, ella coincidió y dijo: “Sí, estás acertando en todos los puntos en este momento”.

“En el pasado, desfilaba para mí misma”, admitió Banks, quien dejó de desfilar en pasarelas en 2005 (Grosby)

Tyra Banks explicó sobre cómo ha evolucionado su perspectiva desde sus primeros días como modelo. “En el pasado, desfilaba para mí misma”, señaló en referencia a su carrera como Ángel de Victoria’s Secret.

“Pero cuando estaba caminando en la pasarela de Victoria’s Secret esta vez, sentí como si todos estuvieran dentro de mí. Mujeres de 50 años, mujeres inseguras - sentí que había algo más, y cuando miro la repetición, es como, boom, boom, boom”, continuó sobre su más reciente experiencia.

Y agregó: “Estaba pisando fuerte porque me sentía más como un recipiente que como si todo se tratara solo de mí. Fue diferente”.

Tyra Banks celebra la diversidad y evolución de la industria, orgullosa de haber abierto camino para futuras generaciones (Ronald Siemoneit/Sygma/Sygma via Getty Images)

El cambio físico de Tyra Banks casi 20 años después

La ex presentadora de America’s Next Top Model también abordó con franqueza los cambios en su físico desde su retiro.

“Otra cosa diferente es que mis pechos eran como 10 veces más grandes porque pesaba entre 18 y 22 kilos más en esta pasarela que cuando me retiré”, compartió. “Así que estaba como, ‘No se salgan, no se salgan’”.

La ex Ángel de Victoria's Secret reveló los desafíos físicos de su regreso y destacó los cambios personales desde su retirada (Evan Agostini/Liaison)

Antes del desfile, Tyra Banks expresó su entusiasmo e incredulidad por su regreso en una entrevista exclusiva con la revista Harper’s Bazaar.

“Nunca en un millón de años pensé que volvería a la pasarela, pero estoy más que emocionada y lista para esto”, afirmó y describió la invitación a participar como “un poco fuera de este mundo”, comparando su regreso con el de un atleta que vuelve del retiro.

Para prepararse para su regreso a la pasarela, Banks reveló que había estado practicando con tacones, incluso usándolos mientras dejaba a su hijo en la escuela.

“Es como, ¡esto va a ser en vivo en la pasarela! No es como una grabación donde si Tyra tropieza, pueden editarlo. Así que me estoy asegurando de estar en punto, en mi juego”, reveló previo al evento.

La supermodelo se preparó de forma muy intensa para el evento: practicó arduamente con tacones en distintos momentos del día (REUTERS/Mario Anzuoni)

La historia de Banks con Victoria’s Secret es significativa y revolucionaria. En 1997, se convirtió en la primera mujer afroamericana en aparecer en la portada del catálogo de la compañía de lencería.

Posteriormente, se convirtió en un Ángel de Victoria’s Secret, participando en nueve desfiles antes de su retiro en 2005.

Reflexionando sobre los cambios en la industria de la moda desde su etapa inicial, la modelo notó el progreso en diversidad y representación.

“Siento que yo abrí una grieta, y ahora que las puertas están abiertas de par en par, estoy muy emocionada”, dijo, refiriéndose a los esfuerzos de la marca por abrazar una gama más inclusiva de modelos.

Actualmente, Tyra reconoce que su presencia en el modelaje fue importante para generaciones posteriores (REUTERS/Danny Moloshok)

Desde que dejó la pasarela, ha incursionado en varios campos, incluyendo la actuación, la producción, la escritura de libros y la presentación de programas de reality y talk shows diurnos.

Asimismo, se ha involucrado en la educación empresarial: obtuvo un certificado de un curso de Harvard y es profesora en Stanford.

“Creo que el mundo ha cambiado para ver que, como mujeres, no tenemos que ser un estereotipo y encajar en un solo molde”, señaló al citado medio. “Me siento muy emocionada y afortunada de volver y celebrar todo mi ser sin sentir que tengo que cortar una parte para ser tomada en serio”.

La modelo también expresó su compromiso de ser mentora de la próxima generación de modelos, ofreciendo compartir sus experiencias y estrategias con el talento más joven entre bastidores en el desfile de moda.