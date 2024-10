Madres que marcaron un antes y un después en el cine y la TV

Películas, series y programas han representado a las madres de múltiples formas

Este domingo 20 de octubre se celebra en Argentina el Día de la Madre, una fecha que rinde homenaje a una de las figuras más importantes en la vida de muchas personas: las madres. A lo largo de los años, las madres han sido representadas de múltiples formas en películas, series y programas de televisión, reflejando una amplia gama de emociones y experiencias. Desde las madres más amorosas y protectoras hasta las más complejas y desafiantes, estas figuras han dejado una huella indeleble en la pantalla y en nuestros corazones.

1- Joyce Byers, Stranger Things

Joyce Byers, de "Stranger Things", cruza dimensiones y enfrenta peligros sobrenaturales para salvar a su hijo

Winona Ryder interpreta a Joyce Byers, la madre dispuesta a todo por sus hijos en Stranger Things. A lo largo de la serie, Joyce cruza dimensiones, enfrenta seres sobrenaturales y hasta viaja a Rusia para rescatar a su hijo. Su tenacidad y valentía son inquebrantables, convirtiéndola en una heroína moderna dispuesta a enfrentarse a cualquier peligro para proteger a su familia. Joyce no solo representa a la madre protectora, sino que también muestra cómo la maternidad puede ser una fuente de fuerza inagotable.

2- Donna, Mamma Mia!

Donna Sheridan en "Mamma Mia!" equilibra su independencia con su rol como madre de manera alegre y carismática

Donna Sheridan, interpretada por Meryl Streep, tiene un espíritu libre y desenfrenado, Donna se niega a conformarse con las normas tradicionales de la maternidad. A lo largo de la película, la vemos revivir su juventud como la eterna “Dancing Queen”, disfrutando de la vida, incluso robándole el protagonismo a su hija en su propia boda. Donna, a pesar de sus propias aventuras románticas y complicaciones, es una madre que apoya a su hija y busca lo mejor para ella, equilibrando su rol de madre y mujer independiente de una manera carismática y alegre.

3- Marge Simpson, Los Simpson

Marge Simpson, de "Los Simpson", es la madre ideal, siempre sacrificada y buscando el bienestar de sus hijos

Julie Kavner presta su voz a Marge Simpson, la icónica madre de cabello azul de Los Simpson. A pesar de su apariencia caricaturesca, Marge representa a la madre sacrificada, paciente y siempre comprensiva. A lo largo de la serie, demuestra una versatilidad admirable, manejando situaciones que van desde lo más cotidiano hasta lo más disparatado, todo mientras mantiene a su familia unida. Marge es la madre por excelencia que siempre está dispuesta a hacer lo que sea necesario para el bienestar de sus hijos.

4- Morticia Addams, La familia Addams

Morticia Addams en "La familia Addams" desafía normas de la maternidad con su oscuro sentido del humor y comprensión

Anjelica Huston dio vida a Morticia Addams, una madre que desafía las convenciones tradicionales de la maternidad. Con su elegancia gótica y su oscuro sentido del humor, Morticia es una figura maternal poco convencional, pero extremadamente cariñosa. Apoya los intereses inusuales de sus hijos, Merlina y Pugsley, y siempre está disponible para ofrecerles orientación y comprensión. Morticia demuestra que la maternidad no tiene que seguir un solo molde, y que ser diferente no excluye la capacidad de ser una madre amorosa y protectora.

5- Lorelai Gilmore, Las chicas Gilmore

Lorelai Gilmore, de "Las chicas Gilmore", es madre y mejor amiga de su hija, simbolizando la maternidad moderna

Lorelai Gilmore, interpretada por Lauren Graham, es la madre moderna que todos quisiéramos tener. En Las chicas Gilmore, Lorelai no solo es una madre, sino también la mejor amiga de su hija, Rory. Al ser madre a una edad joven, Lorelai mantiene una relación estrecha y llena de complicidad con su hija, esforzándose por darle las oportunidades que ella no tuvo. Su estilo de crianza la convierte en un símbolo de la maternidad contemporánea, donde la amistad y el apoyo emocional son tan importantes como las responsabilidades tradicionales.

6- Tess Coleman, Un viernes de locos

Tess Coleman en "Un viernes de locos" aprende empatía tras intercambiar cuerpos con su hija

En Un viernes de locos, Jamie Lee Curtis interpreta a Tess Coleman, una madre controladora que tiene dificultades para conectarse con su hija adolescente, Anna. Luego de un incidente mágico, madre e hija intercambian cuerpos, lo que les permite comprender las dificultades y frustraciones de la otra. Esta divertida comedia subraya cómo el entendimiento y la empatía entre padres e hijos pueden mejorar significativamente las relaciones familiares.

7- Elizabeth James, Juego de Gemelas

Elizabeth James, de "Juego de Gemelas", es una madre amorosa que prioriza el bienestar de sus hijas gemelas

Natasha Richardson interpretó a Elizabeth James, la madre sofisticada y amorosa de las gemelas separadas al nacer en Juego de Gemelas. Como diseñadora de vestidos de novia que vive en Londres, Elizabeth aporta elegancia y gracia al papel de una madre que, a pesar de haber estado separada de una de sus hijas, nunca deja de ser afectuosa y cálida. El reencuentro con sus hijas y su antigua pareja es emotivo, y su personaje representa una figura maternal que siempre pone el bienestar de sus hijas por encima de todo.

8- Leigh Anne Tuohy, The Blind Side

Leigh Anne Tuohy en "The Blind Side" acoge a un adolescente, mostrando que el vínculo maternal no siempre es biológico

Sandra Bullock ganó un Premio Oscar por su interpretación de Leigh Anne Tuohy en The Blind Side, una historia basada en hechos reales. Leigh Anne es una madre fuerte y determinada que desafía las normas sociales al acoger a Michael Oher, un adolescente afroamericano sin hogar. A lo largo de la película, Leigh Anne no solo le ofrece un hogar, sino también amor, apoyo y orientación, ayudando a Michael a desarrollar su potencial como jugador de fútbol americano. Su perseverancia y compasión hacen de Leigh Anne un modelo inspirador de maternidad y liderazgo, mostrando que el vínculo maternal no siempre es biológico.

9- Zinnia Wormwood, Matilda

Danny De Vito, Mara Wilson y Rhea Perlmanen en "Matilda" (Francois Duhamel/Tri Star/Kobal)

Zinnia Wormwood es una madre que desafía las expectativas habituales en historias infantiles. A diferencia de las madres protectoras y amorosas que suelen protagonizar estos relatos, Zinnia es desinteresada, superficial y preocupada en exceso por su apariencia. Jugadora compulsiva de bingo y casi ausente en la vida de su hija, deja a Matilda sola y no se ocupa de sus necesidades emocionales ni educativas. A pesar de que parece haber un vínculo emocional oculto, su negligencia maternal la convierte en un ejemplo de lo que no se espera de una madre. Rhea Perlman interpretó este papel, dándole vida a una de las madres más disfuncionales del cine infantil.

10- Malorie Hayes, Bird Box (A ciegas)

Sandra Bullock interpreta a Malorie Hayes en Bird Box: A ciegas (Netflix)

En “A ciegas”, Sandra Bullock interpreta a Malorie Hayes, una madre cuya misión es sobrevivir en un mundo postapocalíptico devastado por una amenaza invisible que lleva a las personas al suicidio con solo mirarla. A lo largo de la película, Malorie lucha por proteger a dos niños, a quienes llama “Niño” y “Niña”, mientras navega por ríos y bosques con los ojos vendados para evitar el peligro mortal. Su viaje es una representación extrema del sacrificio maternal, donde no solo debe proteger a los pequeños de amenazas externas, sino también enseñarles a sobrevivir en un mundo sin esperanza.

La actuación de Sandra Bullock capta de manera impresionante la dualidad de una madre que, en circunstancias extremas, debe ser dura y afectuosa al mismo tiempo, demostrando que el instinto protector de una madre puede prevalecer incluso en los momentos más oscuros.