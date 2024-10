La hija de Clint Eastwood fue arrestada por violencia doméstica

Francesca Eastwood, hija de Clint Eastwood, fue arrestada en Beverly Hills y tuvo que pagar una fianza de USD 50 mil dólares (Créditos: Instagram/Francesca Eastwood)

Francesca Eastwood, hija del reconocido actor Clint Eastwood y la actriz Frances Fisher, fue arrestada por presunta violencia doméstica en Los Ángeles. El incidente ocurrió el sábado por la noche cuando Eastwood, de 31 años, se encontraba en un vehículo con su pareja en Beverly Hills. Según informes, la discusión verbal entre ambos escaló a un altercado físico, lo que llevó a su novio a contactar a la policía.

El novio de Eastwood, quien presentaba lesiones visibles, fue aconsejado por las autoridades a dirigirse a la Zona de Seguridad del Departamento de Policía de Beverly Hills para encontrarse con los oficiales. Al llegar, Eastwood fue arrestada y acusada de violencia doméstica grave. La actriz fue liberada posteriormente tras pagar una fianza de USD 50,000 dólares.

Francesca Eastwood, quien ha seguido los pasos de sus padres en el mundo de la actuación, tiene un hijo de seis años con el actor Alexander Wraith. Sin embargo, no se ha confirmado si Wraith es la víctima en este caso. La relación entre Eastwood y Wraith ha sido pública, y ambos comparten la crianza de su hijo.

Francesca Eastwood tiene un hijo con Alexander Wraith. Sin embargo, no es claro si fue Wraith quien denunció la violencia por parte de Francesca (Créditos: Instagram/Francesca Eastwood)

La relación de Francesca Eastwood con el actor Alexander Wraith ha sido pública desde que hicieron su debut en la alfombra roja en mayo de 2018. La pareja tiene un hijo de seis años llamado Titan. Sin embargo, no se ha confirmado si Wraith es la víctima en este caso. En el pasado, Wraith había solicitado el divorcio de su esposa Lili Gaildraud en junio de 2018, mientras ya mantenía una relación con Francesca, asegurando que él y Gaildraud llevaban tres años separados.

En entrevistas recientes, Francesca ha compartido sus sentimientos sobre la relación de su padre con su nieto, describiéndola como “agridulce”. Explicó que, aunque su padre fue muy estricto con ella durante su infancia, ahora lo ve como un abuelo cariñoso y atento. Francesca valora la participación activa de sus padres en la vida de su hijo y se esfuerza por fomentar esa relación.

Francesca Eastwood también ha reflexionado sobre su infancia en los sets de filmación, acompañando a sus padres en sus proyectos cinematográficos. Aunque en su momento no lo valoró completamente, ahora aprecia el esfuerzo y dedicación que implica la realización de una película.

Francesca Eastwood también es hija de la famosa actriz Frances Fischer (Créditos: Instagram/Francesca Eastwood)

Eastwood es una de los ocho hijos que Clint Eastwood ha tenido con seis mujeres diferentes. Su madre, Frances Fisher, es conocida por su papel en la película “Titanic” como la madre del personaje interpretado por Kate Winslet. Francesca ha trabajado en varias producciones cinematográficas, consolidando su carrera en la industria del entretenimiento.

Recientemente, Francesca protagonizó la cinta de suspenso Clawfoot, donde comparte créditos con actores como Olivia Culpo, Milo Gibson y Oliver Cooper. En entrevista con CherryPicks, Eastwood habló de la influencia que sus padres han tenido en su forma de trabajar en la industria del entretenimiento, llenándola de confianza para que pueda perseguir los proyectos que considere mejores para ella.

“Mis padres pueden atribuirse todo el mérito de mi amor por el cine y mis sueños de contar historias dentro y fuera de la cámara. Siempre me incluyeron en sus procesos de pensamiento y me dejaron entrar en su mundo. Una cosa que mi padre me inspiró fue aceptar un papel en una película de la que mis agentes y managers no eran fans”.