Jennifer Lopez abrió su corazón en su primera entrevista tras el divorcio con Ben Affleck: “Todo mi mundo explotó”

Sin mencionar a su expareja, Lopez habló sobre los cambios en su vida y su intención de buscar la felicidad sin necesidad de un romance (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

Jennifer Lopez se ha sincerado sobre varios aspectos de su vida personal en una reveladora entrevista con la comediante Nikki Glaser para Interview Magazine. A casi dos meses de haber presentado oficialmente la solicitud de divorcio del actor Ben Affleck, la famosa actriz y cantante de 55 años compartió cómo ha navegado por uno de los momentos más difíciles de su vida, y cómo este proceso la ha llevado a un nuevo entendimiento sobre el amor, la independencia y el crecimiento personal.

En agosto de este año, tras varios meses de rumores en torno a su matrimonio, Lopez presentó los documentos para su separación legal de Affleck, citando “diferencias irreconciliables”, y estableció el 26 de abril como la fecha de su distanciamiento.

Aunque no se refirió a su exesposo por su nombre, la cantante sí abordó el proyecto que creó sobre su relación al iniciar el año. Luego de unos meses, el romance en el que se inspiró llegó a su fin.

“Con This Is Me... Now. me sentí como si, ¡wow!, llegué hasta aquí. Estoy bien. Ya hice todo el trabajo y miren dónde estoy... y luego fue como si todo mi maldito mundo explotara”, contó.

Luego, en otro momento de la conversación, Lopez agradeció la comprensión de sus fanáticos tras la cancelación de su tour. La artista calificó ese periodo como uno de los “más duros” de su vida.

La cantante lamentó haber cancelado su tour, pero reiteró que la decisión fue necesaria para su bienestar (Kevin Mazur/Getty Images for DirecTV)

“Me sentí devastada por decepcionar a la gente, pero necesitaba estar con mis niños y conmigo misma, y realmente excavar en las cosas que estaban pasando en mi vida. Y me alegro de haberlo hecho, porque fue una época muy difícil para mí. Probablemente la más dura, pero también fue bueno porque pude hacer todo ese trabajo en mí misma”, reflexionó.

Lopez, que ha pasado gran parte de su vida adulta en el ojo público y en relaciones mediáticas, además meditó en lo que significa el amor y la autovaloración. Según la estrella, su enfoque en el aspecto romántico ha cambiado: “Hay quienes piensan que para estar completos y ser felices necesitamos estar con alguien, pero no es así”, afirmó, antes de bromear: “Me tomó 30 años darme cuenta”.

“Solía decir que era una persona feliz, pero en el fondo seguía buscando que alguien llenara ese vacío. Ahora me doy cuenta de que no lo necesito. Estoy bien”, añadió en la conversación.

Cuando Glazer sugirió que quizá ahora J.Lo tenía estándares más altos para una pareja, ella reafirmó que “no hay un nuevo estándar porque ya no estoy buscando a alguien”.

Lopez describió que su "mundo explotó" a lo largo del verano pasado (REUTERS/Mark Blinch)

En ese sentido, Lopez también celebró la oportunidad de encontrar fortaleza en su independencia. “Todo lo que he hecho en los últimos 25 o 30 años, en estas situaciones difíciles, me hace pensar: ¿Qué puedo hacer cuando estoy volando sola? ¿Qué pasa si solo soy libre?”, declaró.

Aunque Lopez reconoció que el proceso de estar sola ha sido “jodidamente duro”, también enfatizó que ha sido una experiencia necesaria. “Se siente solitario, desconocido, aterrador. Se siente triste. Te sientes desesperada. Pero cuando te detienes y dices: ‘Estas cosas no me van a matar’, es como darse cuenta de que en realidad soy capaz de encontrar alegría y felicidad por mí misma,” dijo durante la conversación.

Sobre algunos aciertos y errores en sus decisiones previas, Lopez expresó: “Eso no significa que no me haya dejado casi fuera de combate. Casi lo hizo. Pero ahora, mirándolo con otra perspectiva, pienso: ‘Mierda, eso es exactamente lo que necesitaba. Gracias, Dios. Lamento que haya tardado tanto en entenderlo. Lamento que tuvieras que golpearme tantas veces. Debería haber aprendido dos o tres veces atrás. Ahora lo entiendo’”.

A pesar del divorcio, Lopez y Affleck mantienen una relación amigable por sus hijos. (Crédito: Grosby)

Aunque tanto Lopez como Affleck han sido vistos juntos recientemente, compartiendo tiempo con sus hijos en común, las fuentes cercanas a la pareja aseguran que el proceso de divorcio continúa avanzando. Ambos han dejado claro que su prioridad es mantener una relación amigable por el bienestar de sus hijos.

Por ahora, la cantante está promocionando la película Unstoppable —filme producido por Affleck y Matt Damon— que narra la historia real de Anthony Robles, un joven nacido con una pierna que se convirtió en campeón nacional de lucha libre. Lopez interpreta a la mamá del protagonista. El título estará en cines de Estados Unidos el 6 de diciembre.