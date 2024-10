Amy Lee de Evanescence sorprendió al unirse a Korn en un memorable show de aniversario

La vocalista de Evanescence se unió a Jonathan Davis en el escenario a propósito del 30 aniversario del álbum debut de la banda

La banda de nu-metal Korn celebró el 30 aniversario de su álbum debut homónimo con un concierto especial en el BMO Stadium de Los Ángeles el pasado sábado 5 de octubre.

El evento, que forma parte de su actual gira norteamericana, contó con la participación de varios artistas invitados y culminó con una colaboración sorpresa que entusiasmó a los miles de asistentes.

El show incluyó un cartel de estilo festival con actuaciones de Evanescence, Gojira, Spiritbox, Daron Malakian and Scars on Broadway, y Vended.

Korn ofreció un set de 20 canciones que abarcó toda su carrera, interpretando éxitos como “Blind”, “A.D.I.D.A.S.” y “Coming Undone”.

El grupo también sorprendió a los fans con “Helmet in the Bush”, tema que no tocaban en vivo desde 2015, e incorporó un fragmento de “One” de Metallica durante la interpretación de “Shoots and Ladders”.

La cantante subió al escenario para interpretar "Freak on a Leash" y desató la ovación del público (YouTube)

Amy Lee junto a Korn en concierto

El momento culminante de la noche llegó cuando Amy Lee, vocalista de Evanescence, se unió a Korn para interpretar “Freak on a Leash”, uno de los mayores éxitos de la banda, incluido en su tercer álbum de estudio Follow The Leader de 1998.

Lee apareció hacia el final del primer verso, realizando un dueto con el vocalista Jonathan Davis. Las imágenes captadas por los asistentes muestran a la artista cantando con gran habilidad la melodía en registro alto,

La famosa intérprete de “Bring Me To Life” demostró una excelente compatibilidad vocal con la canción y generando una ovación por parte del público.

La colaboración de Lee y Korn se convierte en uno de los momentos más aclamados de la gira aniversario (AP/Aurea Del Rosario)

Esta colaboración marca un hito en la gira actual de Korn, que cuenta con Gojira y Spiritbox como teloneros.

El tour continuará por varias ciudades de Norteamérica durante octubre, incluyendo paradas en Portland, Tacoma, Nampa, Denver y Houston, entre otras.

El próximo show está programado para esta noche, 8 de octubre, en Portland, Oregon. Posteriormente, la banda se dirigirá a Australia para una serie de conciertos en diciembre, expandiendo así su celebración de aniversario a nivel internacional.

El espectáculo en el BMO Stadium incluyó la participación de Gojira y Spiritbox (REUTERS/Ricardo Moraes)

El guitarrista Brian ‘Head’ Welch había anticipado previamente que Korn lanzaría nuevo material en 2024.

“Sí, nueva música saldrá el próximo año”, afirmó en 2023. “No sé, estamos como escondidos ahora mismo, haciendo lo nuestro”.

El álbum más reciente de la banda, Requiem, su decimocuarto trabajo de estudio, se lanzó a principios de 2022. Alrededor de la fecha de su lanzamiento, Davis reveló que ya habían comenzado a trabajar en su sucesor, lo que sugiere un proceso creativo continuo y productivo para la banda.

El grupo de nu metal planea lanzar nuevo material en 2024, según el guitarrista Brian "Head" Welch (Instagram/@korn_official)

Este concierto especial en Los Ángeles no solo celebra tres décadas desde el lanzamiento del álbum que catapultó a Korn a la fama, sino que también demuestra la continua relevancia y capacidad de innovación de la banda en la escena del metal.

Durante el verano, la agrupación ofreció su concierto más grande hasta la fecha en el Reino Unido, actuando en Gunnersbury Park en Londres.

El tour de Korn continuará en Norteamérica antes de dirigirse a Australia en diciembre (REUTERS/RITZAU SCANPIX)

Korn, banda pionera del nu metal, surgió en 1993 en Bakersfield, California, a partir de la fusión de dos grupos locales: Sex Art y LAPD.

Los miembros originales Jonathan Davis (voz), James Munky Shaffer (guitarra), Reginald Fieldy Arvizu (bajo) y David Silveria (batería) se unieron para crear un sonido innovador que mezcla elementos de heavy metal, rap y punk funk.

Más tarde, Brian Head Welch se incorporó como segundo guitarrista, completando la formación clásica de la banda.

El debut homónimo de Korn en 1994 sentó las bases de su sonido distintivo, pero fue con Follow the Leader (1998) cuando alcanzaron el éxito comercial masivo.

Éxitos como “Freak on a Leash” y “Got the Life” catapultaron a la banda al estrellato, consolidándolos como referentes del género. A lo largo de su carrera, han vendido más de 30 millones de álbumes en todo el mundo y han sido reconocidos con dos premios Grammy.