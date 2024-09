Demi Moore lamentó haberse forzado a bajar de peso tras tener a su primera hija: “Fue loco y ridículo”

Demi Moore reveló que durante el rodaje de "Una propuesta indecente" recorría 96 kilómetros diarios en bicicleta para perder peso (REUTERS/Aude Guerrucci)

Demi Moore reveló que recorría 96 kilómetros diarios en bicicleta durante el rodaje de la película Una propuesta indecente en 1992, en un esfuerzo por perder peso después de dar a luz a su hija Scout LaRue Willis.

En una entrevista para el programa Sunday Morning de CBS, la actriz de cine compartió detalles sobre la intensa presión que se impuso a sí misma para mantener su figura.

“Lo que le hice a mi cuerpo es tan loco y ridículo”, confesó, refiriéndose a su rutina diaria durante la filmación. Moore, quien vivía en Malibu en ese momento, pedaleaba hasta los estudios Paramount en Hollywood y de vuelta a casa, totalizando aproximadamente 96 kilómetros al día.

La actriz tiene tres hijas con Bruce Willis: Rumer Willis, Tallulah Willis y Scout LaRue Willis (REUTERS/Danny Moloshok)

Demi Moore explicó que su hija Scout tenía entre cinco y seis meses cuando comenzó el rodaje, y brindó detalles de cómo era su rutina diaria en ese entonces.

“La amamantaba durante la noche, me levantaba en la oscuridad con un entrenador con una linterna frontal, pedaleaba hasta Paramount, incluso en locaciones donde estábamos filmando, luego rodaba un día completo, que generalmente es de 12 horas, y luego empezaba todo de nuevo”, relató.

Su primera hija con Willis tenía solo cinco meses cuando comenzó el agotador rodaje del film (Shutterstock)

La estrella de 61 años reflexionó sobre las presiones de la industria y sus propias expectativas en aquella época.

“Me presioné tanto a mí misma”, dijo. “Y sí tuve experiencias en las que me dijeron que perdiera peso. Aunque pudieron haber sido vergonzosas y humillantes, fue lo que me hice a mí misma por eso”.

Una propuesta indecente, dirigida por Adrian Lyne y coprotagonizada por Robert Redford, se rodó en 1992 y fue la sexta película más taquillera de 1993, recaudando 266 millones de dólares en todo el mundo a pesar de las críticas mayormente negativas.

En el film, Moore interpreta a una mujer cuyo matrimonio se pone a prueba cuando un extraño les ofrece un millón de dólares por pasar una noche con ella.

En "Una propuesta indecente", Moore interpreta a una mujer cuyo matrimonio se pone a prueba por una oferta de un millón de dólares (Paramount Pictures)

La aclamada nueva película de Demi Moore

En la actualidad, protagoniza la película The Substance, que ganó el premio al mejor guion en el Festival de Cine de Cannes este año. El largometraje explora temas como la imagen corporal y las expectativas sociales sobre las mujeres y el envejecimiento.

Demi Moore interpreta a Elisabeth Sparkle, una estrella de televisión que encuentra una poción del mercado negro que puede darle una versión más joven y perfecta de sí misma, pero a un terrible precio.

La actriz compartió cómo su perspectiva sobre la imagen corporal ha evolucionado con el tiempo.

“Algunos días me miro y pienso: ‘Vaya, eso está bastante bien’, y otros días me sorprendo diseccionando, hiperfocalizándome en cosas que no me gustan”, admitió.

Moore, actualmente protagonista de "The Substance", ha cambiado su perspectiva sobre la imagen corporal a lo largo de los años, aprendiendo a aceptar sus imperfecciones (Mubi via AP)

“La diferencia es que ahora puedo detectarme. Puedo decir: ‘Sí, no me gusta esa piel floja, pero es lo que hay’”.

Asimismo, reflexionó sobre las expectativas de belleza de los años 90. “Lo que me hice a mí misma. Lo que significó para mí. Realmente mirando esa violencia, cuán violentos podemos ser con nosotros mismos, cuán brutales”, comentó en una entrevista con The Guardian.

La actriz describió una escena de The Substance en la que su personaje se examina en el espejo antes de una cita.

“Todos hemos tenido momentos en los que volvemos e intentamos arreglar algo, y solo lo estamos empeorando hasta el punto de quedar incapacitados”, explicó. “Estamos viendo estas pequeñas cosas que nadie más está mirando, pero estamos tan hiperfocalizados en todo lo que no somos”.

“Todos hemos tenido momentos en los que volvemos e intentamos arreglar algo", señaló la artista a propósito de sus experiencias de vida (Mubi via AP)

Su relación con Bruce Willis y sus hijas

Moore también habló sobre su experiencia al visitar a su ex esposo, el actor Bruce Willis, quien vive con demencia.

“Lo importante es encontrarlo donde está, en lugar de estar apegado a quién era o cómo era”, explicó.

Y añadió: “Porque, de nuevo, eso solo te coloca en un lugar de pérdida en lugar de estar en el presente, encontrándolo donde está y hallando la alegría y el amor en todo lo que es donde él está”.

La actriz habló sobre su relación con Bruce Willis, quién vive con demencia, y la importancia de encontrar la alegría en el presente (Instagram)

La actriz expresó que se encuentra en una etapa diferente de su vida, con mayor autonomía e independencia.

“Mis hijas han crecido. Tengo la mayor independencia que he tenido nunca. Así que solo estoy tratando de concentrarme en lo que realmente me trae alegría”, concluyó.