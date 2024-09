Así fue el primer concierto de Linkin Park en su nueva gira con Emily Armstrong

Emily Armstrong hizo su debut oficial como vocalista en el primer concierto de la gira de Linkin Park. | Créditos: youtube/Alan Cruz

El 11 de septiembre de 2024, Linkin Park dio inicio a una nueva etapa en su carrera con un impactante concierto en el Kia Forum de Los Ángeles, el primero de su gira de reunión y el primero desde la muerte de su líder y vocalista, Chester Bennington, en 2017.

Con Emily Armstrong, cofundadora de la banda Dead Sara, tomando el papel de cantante principal, la presentación de 27 canciones marcó el comienzo de una nueva era para el grupo. A pesar de la controversia previa al show por el ingreso de la vocalista, la respuesta del público fue arrolladora según reseñas de prensa especializada. Una muestra de que la banda todavía alberga una fuerza imparable en el rock contemporáneo.

La banda arrancó con “Somewhere I Belong”, del álbum Meteora, seguido de “Crawling” y “Lying From You”, clásicos indiscutibles que resonaron con el público presente. El cofundador de la banda, Mike Shinoda, aprovechó el momento para dirigirse a los más de 17,000 asistentes, introduciendo oficialmente a Armstrong como la nueva integrante: “¿Ya han conocido a nuestra amiga Emily?” preguntó el músico al público, que estalló en vítores para recibir a la nueva cantante

La banda tocó 27 canciones, incluyendo clásicos como "Crawling", "Numb" y "In The End" (X/thekiaforum)

Con una actitud feroz y una voz poderosa, Armstrong se mostró segura sobre el escenario. Según Variety, su interpretación de “Numb” fue particularmente emotiva, y aunque la presión de llenar el vacío dejado por Bennington era evidente, Armstrong lo manejó con gracia y determinación.

“El constante rugido del público fue una señal inequívoca de que apoyaban su incorporación a la banda”, describió el medio.

El setlist de la noche fue una mezcla bien equilibrada de éxitos de la banda y sorpresas. Entre los momentos más destacados estuvieron los debuts en vivo de “Friendly Fire” y “Keys to the Kingdom”. La primera de ellas había sido grabada originalmente con Bennington durante las sesiones del álbum One More Light en 2017.

Asimismo, Armstrong se mostró especialmente entusiasmada por interpretar “Keys to the Kingdom”. “¡Justicia para The Hunting Party!”, exclamó en referencia al material de ese álbum que había estado ausente de los recientes recopilatorios de la banda.

A lo largo del show, el compositor y multinstrumentista reiteró varias veces que este regreso “no se trataba de olvidar el pasado, sino de abrir un nuevo capítulo hacia el futuro de Linkin Park”.

Mike Shinoda dijo que esta nueva etapa no busca borrar el pasado, sino iniciar un nuevo capítulo para Linkin Park (X/thekiaforum)

Este mensaje fue especialmente importante dado que, en las semanas previas, el hijo de Chester Bennington, Jaime, había expresado su preocupación por la incorporación de Armstrong, señalando que la decisión “borraba silenciosamente la vida y el legado” de su padre. Sin embargo, Shinoda dejó claro que, a pesar de los cambios, el espíritu de Chester seguía vivo en cada presentación, incitando al público a cantar en su honor durante “Points of Authority” .

La nueva alineación de la banda también incluyó al baterista Colin Brittain, en reemplazo del miembro fundador Rob Bourdon, quien había anunciado su distanciamiento de la banda. Asimismo, aunque el guitarrista Brad Delson no estuvo presente, confirmó que seguirá trabajando en el proceso de creación de nueva música junto al grupo.

El concierto cerró con una explosión de energía, con una interpretación vibrante de “Bleed It Out”, que incluyó un extracto de “There They Go” de Fort Minor, el proyecto paralelo de Shinoda.

La banda planea seguir con una breve gira internacional, con paradas en Nueva York, Alemania, Reino Unido, Corea del Sur y Colombia (crédito Linkin Park/YouTube

La gira de Linkin Park continuará con presentaciones en Nueva York, Alemania, Reino Unido, Corea del Sur y Colombia, y el lanzamiento de su próximo álbum From Zero, programado para el 15 de noviembre de 2024.

El setlist completo

Somewhere I Belong

Crawling

Lying From You

Points Of Authority

New Divide

The Emptiness Machine

The Catalyst

Burn It Down

Waiting For The End

Castle Of Glass

Joe Hahn Solo

When They Come For Me / Remember The Name

Lost In The Echo

Given Up

One Step Closer

Lost

Breaking The Habit

What I’ve Done

Leave Out All The Rest

My December

Friendly Fire

Numb

In The End

Faint

Encore:

Papercut

Keys To The Kingdom

Bleed It Out