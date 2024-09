Tras una sola temporada, Netflix canceló “Dead Boy Detectives”

Netflix canceló la serie “Dead Boy Detectives” tras solo una temporada (Netflix/REUTERS/Danny Moloshok)

El universo de The Sandman, la popular serie de Netflix ha sufrido una nueva baja con la cancelación de Dead Boy Detectives. El show, basado en los personajes creados por Neil Gaiman y Matt Wagner para DC Comics, ha sido retirada de la plataforma solo unos meses después de que Gaiman enfrentara acusaciones serias.

En julio, el autor fue acusado de abusos sexuales por dos mujeres, alegaciones que el autor negó enfáticamente. Según el medio Tortoise, la policía de Nueva Zelanda inició una investigación, intentando contactar a personas clave del caso. Las denuncias abarcan dos décadas, con las mujeres asegurando que, pese a sus relaciones consentidas con Gaiman, experimentaron momentos de “sexo áspero y degradante” que no siempre consentían.

Neil Gaiman enfrentó acusaciones de abuso sexual en julio, lo que aparentemente influyó en la decisión de cancelar la serie “Dead Boy Detectives” en Netflix (Archivo)

A pesar de las acusaciones, Gaiman mantuvo su postura, afirmando que la policía neozelandesa no aceptó su oferta de cooperación en 2022 debido a la falta de solidez de una de las quejas. Esta controversia aparentemente no es el único desafío que enfrenta el creador, dado que su serie Dead Boy Detectives no encontró su lugar finalmente en Netflix, a pesar de haberse concebido como parte del universo de The Sandman.

Originalmente, el proyecto había recibido una orden piloto en Max en 2021 y una orden de serie en 2022, pero debido a un cambio en la dirección de la plataforma de streaming bajo la guía de James Gunn y Peter Safran, se vendió a Netflix en 2023. Sin embargo, la única temporada de la serie se emitió el 25 de abril de esta última plataforma.

La serie “Dead Boy Detectives” se estrenó en Netflix el 25 de abril de 2023, después de haberse vendido a la plataforma tras su desarrollo inicial en Max (Netflix)

Protagonizada por George Rexstrew y Jayden Revri, la serie narraba las aventuras de dos jóvenes que se convierten en amigos en el más allá y resuelven misterios sobrenaturales. A ellos se unían en el reparto Kassius Nelson, Yuyu Kitamura, Jenn Lyon, Briana Cuoco, David Iacono, Lukas Gage, y Ruth Connell.

Steve Yockey, creador y productor ejecutivo, fue co-showrunner junto a Beth Schwartz. También participaron como productores ejecutivos Greg Berlanti, Jeremy Carver, Sarah Schechter, Leigh London Redman y el mismo Gaiman. La dirección del primer episodio estuvo a cargo de Lee Toland Krieger, también como productor ejecutivo. La producción corrió a cargo de Berlanti Productions y Warner Bros. Television.

Neil Gaiman negó enfáticamente las acusaciones de abuso sexual que surgieron en julio (REUTERS/Richard Clement)

La serie tuvo un lanzamiento decente, situándose en el Top 10 de series en inglés de Netflix durante tres semanas. Logró llegar al segundo puesto en su primera semana completa, acumulando 4.7 millones de vistas. No obstante, su audiencia cayó a 1.8 millones en la tercera semana antes de desaparecer del Top 10. Además, el desempeño crítico fue sólido, con un 92% de aprobación en Rotten Tomatoes, pero esto no fue suficiente para mantenerla en la plataforma.

Neil Gaiman, autor británico de renombre, cuenta con una amplia trayectoria en ficción breve, novelas, cómics, novelas gráficas, teatro y guionismo. Sus obras más reconocidas incluyen The Sandman, Good Omens, Stardust, Anansi Boys, American Gods, Coraline y The Graveyard Book. Ha recibido múltiples premios literarios como los Hugo, Nebula, Bram Stoker, Newbery y Carnegie.

La serie “Dead Boy Detectives” presentaba a George Rexstrew y Jayden Revri como protagonistas, quienes interpretaron a jóvenes amigos en el más allá resolviendo misterios sobrenaturales (Netflix)

Gaiman también es conocido por su activismo en redes sociales y enseñanza en el Bard College desde 2014. Su vida privada ha sido objeto de atención mediática, especialmente su relación y eventual separación de la artista Amanda Palmer.

Mientras tanto, este año también se reveló un primer avance de la segunda temporada de The Sandman, revelando la incorporación de nuevos personajes de la saga de cómics. Netflix confirmó quienes interpretarán a los adicionales hermanos Eternos, los seres atemporales que acompañan al protagonista, Sueño.

El estreno de la segunda temporada de “The Sandman” aún no tiene fecha en Netflix, pero se sabe que incluirá nuevos personajes como Delirio, Destino y El Pródigo (Netflix)

Entre las nuevas incorporaciones destacan Esmé Creed-Miles como Delirio, Adrian Lester como Destino y Barry Sloane como El Pródigo. Esta última interpretación se refiere al personaje originalmente conocido como Destrucción en los cómics, pero que en la serie será llamado El Pródigo.