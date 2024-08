Taylor Swift dona comida antes de cada concierto: el poder de la generosidad en la gira “The Eras”

Taylor Swift dona decenas de miles de comidas al Banco de Alimentos de las Montañas Rocosas. (EFE/EPA/MIGUEL A. LOPES)

Taylor Swift ha generado un notable impacto en diversas comunidades estadounidenses con sus generosas donaciones a bancos de alimentos durante su gira “Eras Tour”. Antes de su concierto del 14 de julio en Denver, Aditi Desai, directora de marketing del Banco de Alimentos de las Montañas Rocosas, recibió una llamada inesperada informando que la artista multimillonaria deseaba donar decenas de miles de comidas a la organización sin fines de lucro. Esta iniciativa filantrópica ha sido una constante en las 52 ciudades que forman parte de su gira, según la información proporcionada por Associated Press.

Desde marzo pasado, Taylor Swift ha donado el equivalente a cientos de miles de comidas con el objetivo de apoyar a los estadounidenses enfrentando el aumento de los costos de los alimentos y la vivienda. A pesar de que ella prefiere realizar estas donaciones con discreción, los obsequios han sido bien recibidos por los operadores de bancos de alimentos, aunque destacan que “sólo proporcionan un alivio temporal en un contexto de creciente inseguridad alimentaria y la terminación de la ayuda gubernamental por la pandemia de COVID-19″, según indicó The Seattle Times.

Desde marzo, Swift apoya a los bancos de alimentos frente a la inflación y el alto costo de vida. (Freepik)

Jessica Sund, directora de desarrollo y comunicaciones del Channel One Regional Food Bank de Minnesota, señaló que el apoyo durante la pandemia fue significativo, pero las cifras actuales de personas necesitadas han aumentado debido a la inflación y el alto costo de vida, lo cual ha mermado el sustento que recibían de las ayudas federales. El apoyo de Swift ha sido destacable para llamar la atención sobre la importancia de los bancos de alimentos, sin embargo, estos requieren miles de millones de dólares en financiación anualmente para satisfacer la demanda, según mencionó Kyle Waide, director ejecutivo del Atlanta Community Food Bank y presidente del Consejo Nacional para la Alimentación de Estados Unidos a The Chronicle of Philanthropy.

Feeding America, una red extensa de bancos de alimentos y programas de comidas locales, estima que el déficit de financiación anual entre lo que se necesita en asistencia alimentaria y lo que proporciona el gobierno federal es de aproximadamente 33 mil millones de dólares. Waide subrayó que los bancos de alimentos “enfrentan mucha presión debido al extraordinario nivel de demanda en las comunidades”, situación detallada en informes de ABC News.

Swift ha donado cientos de miles de comidas desde marzo pasado, según Associated Press. (Getty Images)

Normalmente, los bancos de alimentos dependen de donaciones individuales y corporativas, además de contribuciones de agricultores locales y programas de ayuda federal para sus operaciones, un modelo que ha sido perturbado por la reciente inflación y cambios en la financiación, según datos compartidos por The Washington Times. En este contexto, las donaciones de Taylor Swift han sido significativas aunque solo representan un pequeño porcentaje en comparación con los ingresos de su gira y su patrimonio neto, estimado en más de mil millones de dólares.

Adicionalmente, los beneficiarios de estas donaciones aprecian la “visibilidad que la estrella del pop da a sus causas”. Desai destacó que la donación realizada generó una gran atención mediática, contribuyendo a un aumento exponencial en la participación en redes sociales del Banco de Alimentos de las Montañas Rocosas, fenómeno también observado en Channel One Regional Food Bank, donde la donación permitió adquirir 30.000 comidas, de acuerdo con la información ABC News.

Kyle Waide indica que los bancos de alimentos enfrentan una creciente demanda y déficit de financiación. (Freepik)

La situación de inseguridad alimentaria sobre el terreno no ha mostrado mejorías significativas. En Silicon Valley, Second Harvest ha ajustado su presupuesto y reducido raciones debido a donaciones reducidas por despidos en el sector tecnológico, según destacó Shobana Gubbi, directora de filantropía de la organización. La inclinación a donar menos de parte de empleados temerosos por la seguridad laboral y la disminución de contrapartidas corporativas han exacerbado los problemas, indicaron fuentes de ABC News.

En respuesta, Second Harvest ahora distribuye medio galón de leche en lugar de galones, y alterna carne, huevos y productos lácteos semanalmente. En el periodo actual, la organización atiende a 500.000 personas al mes, cifra que se ha mantenido constante desde el pico de la pandemia. Jessica Sund reportó que su banco de alimentos ha visto un aumento del 50% en las visitas respecto al año anterior, identificando la inflación y la falta de viviendas asequibles como factores contribuyentes a la creciente demanda de sus servicios, según The Washington Times.

Swift prefiere realizar donaciones discretas, pero generan amplia atención mediática. (Getty Images)

Los desafíos que enfrentan los bancos de alimentos no han disminuido. En Channel One, mantener operativas las instalaciones y abastecer sus estantes cuesta alrededor de 8 millones de dólares al año, mientras que otras organizaciones similares deben hacer frente a la creciente demanda con recursos limitados. Taylor Swift ha donado sin buscar notoriedad, permitiendo a organizaciones como Second Harvest dar luz sobre la inseguridad alimentaria sin requerir fanfarrias, relevancia destacada por The Seattle Times.